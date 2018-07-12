Местные жители подсказали, что нужно сделать туристу, чтобы путешествие глубоко запало в душу

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Я часто путешествую и уже побывал во многих странах. Но только с недавнего времени завел привычку спрашивать у местных жителей, что именно стоит сделать в их городе, куда пойти и что отведать. Советы про музеи, памятники и прочее я отметаю сразу. Почему? Да потому что я больше не хочу пополнять ряды туристов-потребителей, приезжающих куда-то, просто чтобы выложить хвастливые фотки в инстаграм и поставить галочку «был там-то». Я хочу прочувствовать саму суть мест, в которых бываю. А кто сможет рассказать о том, как постичь душу города, лучше местных жителей?

Я поделился с AdMe.ru списком мест и вещей, которые советуют посетить и попробовать местные жители разных стран. Буду рад, если он поможет вам в вашем путешествии.

Дели, Индия

«Дели, да и вообще Индия, — это точно то место, которое нужно в первую очередь „пробовать на вкус“. Забейте на дорогие рестораны или что там рекомендует вам ваш турагент — покупайте еду на улицах, и вы не пожалеете. Я знаю, что европейцы порой находят нашу еду чересчур острой, но далеко не все блюда такие. Вы точно найдете свое любимое среди них».

«В Дели прекрасная архитектура, но я настаиваю на том, чтобы вы отправились в окрестные джунгли. Здесь природа переплетается с историей — древними развалинами, легендами, призраками, до сих пор не найденными сокровищами. Настоящий дух времени, который пробирает до мурашек — стоит только задуматься о том, сколько видели эти леса!»

Ванкувер, Канада

«Я горжусь тем, что мой город подарил миру Greenpeace, и на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что люди, выросшие среди такой природы, прониклись любовью ко всей Земле. Любой, кто окажется здесь, должен использовать этот шанс — отправляйтесь в поход, если вы любитель активного отдыха, или в тур на поезде: в этом тоже есть своя особая романтика. Знакомство с нашей природой — это глубоко духовный опыт».

«При этом во время того же путешествия посвятите пару дней изучению самого города. Ванкувер с его геометричной архитектурой, современный, с мощной пульсацией... Только совместив эти два контрастных опыта за раз, вы кое-что поймете об этом месте. Это кажется странным, но здесь можно вести очень размеренный образ жизни и при этом пользоваться всеми преимуществами жизни в мегаполисе».

Рио-де-Жанейро, Бразилия

«Вот вам составляющие идеального вечера в Рио: первое — это кайпиринья, наш национальный коктейль. Он очень простой, сладкий и продается на каждом шагу. Это сама Бразилия в жидком виде. Очень скучаю по нему, когда покидаю родину».

«Второе — это небо. Наверное, каждый человек считает, что в его стране собраны самые главные красоты мира, но я нигде не видел таких потрясающих закатов, как в Рио. Они одинаково великолепно смотрятся хоть с холмов, хоть с пляжей. Третье — это самба. Нам вообще не нужен большой повод, чтобы потанцевать. Иногда даже музыка не нужна, и знайте, если вы начнете танцевать, обязательно найдется тот, кто это подхватит. И неважно, насколько хорошо вы двигаетесь».

Венеция, Италия

«Ну, вообще говоря, местные, особенно те, кто живут в островной части Венеции, не очень любят туристов. Таких типичных туристов, которые ходят толпами, галдят и ничего толком не понимают. Мы очень трепетно относимся к еде, а я по опыту знаю, что 90 % иностранцев не имеют понятия о том, как правильно есть. Если вам лень готовиться перед поездкой, попросите местных научить вас, например, как принято пить кофе или что с чем сочетать».

«В качестве сувенира вместо сомнительных побрякушек можно привезти изделие или украшение из настоящего муранского стекла — это историческая гордость наших мастеров. Или зайдите в книжный магазинчик Libreria Acqua Alta: здесь все в книгах — гондола, ванна, есть даже лестница из книг, откуда открывается вид на канал, — и всюду хозяйничают упитанные коты».

Шанхай, Китай

«Мое любимое время суток в Шанхае — ночь. Ночные рынки и улицы бурлят энергией и сияют тысячами огней, но вы прочувствуете, что такое Шанхай, только когда отправитесь в ночной клуб. Многие клубы специально располагаются на высоте, и оттуда открываются потрясающие виды, такой драйв!»

«Совсем другая музыка на площадях, где танцуют народный янгэ или занимаются гимнастикой тайцзи. Да, я живу в прогрессивном интернациональном городе, но местные все еще чтят и помнят свою культуру. Моя бабушка и мать практикуют янгэ почти каждый день. В Китае знают, что движение — это жизнь, к тому же такие танцы и гимнастика — это просто красиво, и это объединяет даже незнакомых людей».

Сидней, Австралия

«Вода-а-а! Неважно, зачем вы сюда приехали, — главное, не вылезайте из воды: ныряйте, освойте серфинг, сплавляйтесь на каяках... Если устанете, взбодритесь чашечкой кофе. Про это мало кто слышал за границей, но в вопросах кофе мы большие гурманы, так что за качество можете не волноваться».

«Кстати, за кофе можете отправиться в одно из очень показательных местечек — в собачье кафе. Я считаю, что мы очень дружелюбный народ — наверное, именно поэтому из всех животных мы больше всего любим собак. Выпейте свою чашечку австралийского кофе в компании хороших мальчиков, и вы поймете, что жизнь удалась!»

Киото, Япония

«Может, я скажу банальность, но Киото — первая столица Японии, ее культурное начало, и сюда в первую очередь стоит ехать не любителям активных развлечений, а искателям чего-то более глубокого. Не советую вам брать экскурсии по храмам: так вы будете воспринимать их просто как музеи, а не как места самопознания. Туда нужно отправляться только с определенным чувством».

«Еще один способ оказаться ближе к истокам японской культуры — остановиться в рёкане вместо современной гостиницы на западный манер. Спать на футонах вместо кроватей может быть непривычно, да и обстановка будет гораздо более минималистичной, чем привыкло большинство туристов, но зато в подобных местах невольно становишься частью традиции».

Рейкьявик, Исландия

«Рейкьявик — небольшой город, так что я бы посоветовала вам передвигаться исключительно пешком, ну или на велосипедах. Даже если вы не поедете за город, а пройдетесь по городским паркам, вы не сможете не прочувствовать всю природную мощь севера».

«Но Рейкьявик — это не только природа. Это еще и вдохновенный стрит-арт, живая народная музыка и поэзия в ночных кафе, свежепойманная рыба и свитеры, связанные местными мастерицами».

Котону, Бенин

«По-хорошему, приветствие должно начинаться с еды. Причем я бы сразу угостила вас амиво — блюдом из теста и томатного пюре. Конечно, есть бы мы стали традиционно — руками: так вкус у еды более правильный. Лучше всего приезжать сюда с марта по май: в другое время у нас будет либо слишком сухо, либо слишком дождливо».

«Чтобы прочувствовать всю суть нашего города, лучше сначала провести здесь несколько будних дней, понаблюдать, как люди каждый день ходят только от дома до работы. Но в выходные... Вы надеваете свою лучшую одежду и обувь, наводите такой марафет, будто собираетесь шагнуть с порога своей квартиры прямо на красную дорожку, и идете... да неважно куда! В церковь на мессу, на торжество, в кафе или просто гулять весь день по улицам — главное, чтобы весь город видел, что вы отдыхаете по-максимуму. Мы любим пестрые ткани, так что представляете, что творится у нас на улицах по выходным?»