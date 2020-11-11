Люди рассказали о вещах, чей реальный возраст поверг их в настоящий шок
Зачастую мы даже не задумываемся о том, как давно были изобретены те или иные предметы, которыми мы пользуемся каждый день. Например, знаете ли вы, что появилось раньше — чиабатта или тирамису? А иногда открытием становится настоящий возраст некоторых стран. Пользователи сети Reddit решили поговорить о вещах, которые оказались моложе, чем принято считать.
Мы в AdMe.ru с любопытством прочитали все комментарии, и возраст многих явлений в нашем мире стал для нас настоящим открытием.
- Новая Зеландия — очень молодая страна. Ее коренное население прибыло на острова только около 800 лет назад. При этом Австралия, расположенная на другом берегу Тасманова моря, была заселена более 75 000 лет назад. © GrimThursday / Reddit
- Бельгия моложе США на 54 года. © habdragon08 / Reddit
- Домашние тесты на беременность стали доступны лишь около 50 лет назад. © nagisu / Reddit
- Тот факт, что выпивать во время беременности вредно, стал известен широкой аудитории только в 80-е годы прошлого века. © youcallthataheadshot / Reddit
- Салат «Цезарь» был придуман в Мексике парнем по имени Цезарь Кардини в 1924 году. © mashtato / Reddit
- Велосипеды были изобретены в конце 1800-х годов. Раньше я работал в музее Средневековья и во время школьных экскурсий часто спрашивал детей, какие виды транспорта использовались в те времена. Так вот каждый раз кто-нибудь говорил: «Велосипед!» © rosalyndh / Reddit
- История хлеба чиабатта началась в 1980-х годах. Впервые этот хлеб был выпущен в 1982 году итальянским пекарем Арнальдо Каваллари. Как и другие хлебопеки Италии, он был обеспокоен популярностью бутербродов из французских багетов, так как она ставила под угрозу его бизнес. Так что Арнальдо решил создать итальянскую альтернативу для основы бутербродов. Так родился рецепт особого хлеба из муки с высоким содержанием глютена. © Hyphum / Reddit
- Трусы-боксеры — довольно новое явление. Они стали популярными только в 90-е годы прошлого века. © FaberGrad / Reddit
- Акулы старше колец Сатурна. Просто безумный факт. © lIlIllIlIlI / Reddit
- Белые светодиодные фонари возникли только в начале 1990-х годов, когда японские ученые разработали способ создания светодиодов, излучающих синий свет. Так что синие светодиоды, которые вы видите повсюду, от автомобилей до компьютеров, тоже совсем молодое изобретение. © junglehypothesis / Reddit
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Туалетная бумага, какой мы ее знаем — белая, двуслойная и в рулонах, — возникла 78 лет назад. Ее представила британская компания St Andrew Mills. До этого туалетная бумага была жесткой, с примесью опилок и продавалась в виде пачек с листами. © blackday44 / Reddit
- У чемоданов не было колесиков до 1970-х годов. То есть люди додумались приделать колесики к тяжелым сумкам позже, чем высадились на Луну. Просто невероятно. © -eDgAR- / Reddit
- Помолвочные кольца с бриллиантами вошли в моду в 1938 году, когда производители ювелирных изделий поняли, что спрос на бриллианты стал падать. До этой ошеломляюще успешной маркетинговой кампании эти украшения не пользовались такой популярностью. Тогда компания De Beers решила повысить ценность алмазов, сократив производство и сделав камни более дефицитными. © FunnymanDOWN / Reddit
- Мой дом в Лондоне был построен в 1937 году. Это было первое поколение зданий с туалетами внутри. Раньше уборные находились вне помещений. В доме, в котором я вырос, был туалет на улице, и во всех школах, куда я ходил, тоже. Летом все было хорошо, но зимой чертовски холодно. © DreamyTomato / Reddit
- Дата выхода «Звездных войн»: 25 мая 1977 г. Дата смерти Чарли Чаплина: 25 декабря 1977 г. То есть он определенно мог видеть этот фильм. © Mizuxe621 / Reddit
- Женщины не могли оформлять кредитные карты на собственное имя до 70-х годов XX века. Отец моего мужа умер в 1975 году, и когда моя свекровь позвонила в компанию, выпускающую кредитки, чтобы переоформить карту VISA на свое имя, менеджеры посоветовали ей оставить все как есть. Служба поддержки сказала, что фирма не будет выдавать карты овдовевшим женщинам с детьми, потому что, имея выбор между оплатой кредитов и покупкой еды для своих детей, матери, естественно, будут кормить детей. Так что у свекрови была кредитная карта на имя покойного мужа, пока она снова не вышла замуж через 11 лет. © SausageBasketDiva / Reddit
- Также до 1970-х годов одинокая дама не могла сама купить дом, так как банки почти никогда не давали ссуду женщине, у которой не было мужа. © CalvinDehaze / Reddit
- Сейчас в колледже вы можете носить все, что захотите. А до 1960-х годов все должны были надевать костюмы, галстуки и прочую одежду в деловом стиле. © Orvan-Rabbit / Reddit
- Знание о существовании других галактик, кроме нашего Млечного Пути, пришло к человечеству только в 1925 году. © buadach2 / Reddit
- Спичка была изобретена позднее, чем зажигалка. В 1823 году немецкий химик придумал так называемую лампу Дёберейнера, которая стала прототипом современных зажигалок. А вот первые спички появились только через 3 года, в Англии. Правда, они были очень ненадежными и потребовалось еще 5 лет, чтобы усовершенствовать изобретение. © FancyStegosaurus / Reddit
Что из перечисленного удивило вас сильнее всего? А у вас есть на примете подобные примеры привычных нам вещей, которые появились позже, чем вы думали?