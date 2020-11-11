Люди рассказали о вещах, чей реальный возраст поверг их в настоящий шок

Зачастую мы даже не задумываемся о том, как давно были изобретены те или иные предметы, которыми мы пользуемся каждый день. Например, знаете ли вы, что появилось раньше — чиабатта или тирамису? А иногда открытием становится настоящий возраст некоторых стран. Пользователи сети Reddit решили поговорить о вещах, которые оказались моложе, чем принято считать.