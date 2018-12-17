Люди рассказали о худших новогодних подарках (А сколько копилок и свечек у вас дома?)

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Совсем скоро настанет время обмена подарками, и уже сейчас многие составляют списки и решают, что купить коллегам, друзьям и родным. Несмотря на то что вкусы у всех разные, есть откровенно провальные вещи, которые ни у кого не вызывают восторга. Из статьи вы узнаете, какие подарки люди годами вспоминают с содроганием.

AdMe.ru нашел 27 пострадавших от излишнего креатива или его отсутствия и выделил 8 пунктов с самыми неудачными подарками, за которые нужно штрафовать.

Одна вещь из комплекта

Мне подарили один носок. unclearbeer

Я получил одну энциклопедию из набора. Мне досталась буква «Е». Benzona

Возрастные ограничения

Бабушка с дедушкой подарили мне банку черных оливок, когда мне было 7 или 8 лет. Я плакал, потому что думал, что это мой единственный подарок на Рождество. snoz

Моя бабушка подарила мне набор для бритья. Мне было 9. GnarDave

В 12 лет моя тетя подарила мне игрушечную гитару, на которой было всего несколько кнопок. На коробке было написано «Для детей 3–6 лет». lattanzion

Мне подарили учебник по математике для 8-го класса. Мне было 26. caffeinated_terrier

Один из самых запоминающихся подарков — комплект для сборки скорпиона из фанеры. Мне было 26, я девушка и никогда подобным не увлекалась. Anonymanx

Неравноценные подарки

Моей старшей сестре подарили ноутбук, младшая получила новый iPod, а мне достались перчатки, которые были некрасивые и даже не теплые. schmittimillian

Мне подарили кулинарную книгу (не новую), а моя младшая сестра получила сноуборд и полный комплект для комфортного катания на нем. Oddballs

Несколько лет назад моя тетя подарила мне камень, а моим старшим двоюродным братьям — шарфы. Она сказала, что нашла камень в своем саду прошлым летом и знала, что он мне понравится. А на следующий год она подарила мне шляпки от желудей, чтобы я с помощью них научился свистеть. gennieb7

Один и тот же подарок каждый год

Все мои родственники прошли через этап «Я не знаю, что тебе подарить, но, поскольку ты девушка, держи очередную вонючую свечку». В моем доме множество свечей с различными ароматами, разных цветов и форм. Я тонко намекнула, что пора бы уже остановиться. Zoe_girl

В этом году мне подарили несколько пижам, и они были идентичны той, которая была на мне, когда я распаковывал подарок. Еще раз спасибо, мама! whiteboyday

С 13 лет каждый год я получаю от тети коробку с карандашами. Мне 26 лет. SGTShow

Что-то бытовое и предметы гигиены

Мне подарили лампочку. И нет, она не была дополнением к основному подарку. Просто коробка с одной лампочкой внутри. temroT

Сиденье для унитаза. skizzor-me-timbers

Зять подарил мне щетку для унитаза и держатель для нее. Wabbithunter68

Девушка моего друга преподнесла ему на Новый год скребок для языка за $ 1,5. Мой друг всегда следит за гигиеной, и у него нет неприятного запаха изо рта, поэтому никто так и не смог понять скрытый смысл этого подарка. cornelln

Мне подарили дезодорант. slampf

Не по сезону

Один из моих начальников подарил мне небольшой вентилятор с двумя батарейками. Похоже, он верит в глобальное потепление. nerdress

Мне подарили шлепанцы на Новый год, а еще они были слишком маленького размера. deathcabscutie

Подарки с намеком

В прошлом году моя мама подарила мне кучу лекарств и крем для устранения растяжек. Я даже не знала, что у меня есть растяжки. babarbaby

Тест на беременность. Очень смешно, мама. seriousresponses

Моя свекровь подарила мне книгу о воспитании детей. У нас с мужем две дочери, у которых никогда не было проблем с поведением. Остальные родственники и их дети получили от нее дорогие подарки. Я не смогла найти объяснение этому поступку. hairofbrown

Родственники подарили книгу о подготовке к беременности, хотя мы с мужем не пытаемся завести детей. Очевидно, все думают, что уже пора. gwengirl

Что не любят дети находить под елкой

У моего отца была забавная привычка покупать нам с братом те подарки, которые он тайно хотел сам, и он прекрасно знал, что мы не будем ими пользоваться. Например, как-то он купил бинокль и атлас. Buerrr

Моя мама подарила мне простыни, когда мне было 12 лет. Конечно, это нужная вещь, но было очень обидно, когда мои братья и сестры проводили последующие праздничные дни, играя со своими новыми модными игрушками, а у меня были только простыни. glupingane

Школьная обувь. Когда уже взрослые поймут, что дети не любят получать одежду и школьные принадлежности в качестве подарка?

А вы получали такой подарок, который вам сразу же хотелось вернуть в магазин?