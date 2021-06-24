Люди нашли 20+ весомых доказательств того, что наша жизнь значительно улучшилась за последние 20 лет
Как правило, люди делятся на 2 категории: одни говорят, что раньше жилось лучше и трава была зеленее, а другие, напротив, считают, что с каждым годом жизнь становится лучше и нам живется более комфортно. Недавно пользователи сети Reddit решили провести опрос на тему того, каких положительных результатов мы как общество добились за последние 2 десятилетия.
Нам в AdMe.ru стало любопытно прочитать ответы людей из разных стран мира, и мы поняли, что на самом деле мы живем в очень неплохое время. Главное — уметь замечать положительную динамику.
- Мой дедушка потерял зрение 40 лет назад и говорит, что сейчас люди гораздо более дружелюбны, чем раньше. Особенно это касается молодых людей, которые часто хотят помочь. © Heylotti / Reddit
- Сегодня стало нормой открытое обсуждение выкидышей. Раньше эта тема была табуированной: считалось неприличным говорить о чем-то подобном и парам приходилось молча переживать свою потерю. После недавней потери мы получили огромную поддержку, которая стала нам опорой в это трудное время. Мы были благодарны за то, что другие переживали вместе с нами. © Domestica / Reddit
- Мне 32 года, и у меня очень много друзей, которые столкнулись с проблемой выкидышей, и почти все они открыто сейчас говорят об этом. Раньше я думал, что это редкая проблема, но потом понял, что это не так: они были, но люди просто не хотели об этом говорить. Только за последние 10 лет я узнал, что это случилось с обеими моими бабушками. © PAKMan1988 / Reddit
- Я думаю, что сейчас большинство людей в мире знают очень много о других культурах и странах. Благодаря интернету, разным способам обучения, а также широким возможностям путешествий люди действительно могут углубиться в эти темы, если захотят. Ну, конечно, немаловажно, чтобы у них были для этого деньги. © gokkyun / Reddit
- Я преподаю французский язык и неоднократно говорила своим ученикам, как я им завидую. Мы регулярно совершаем несколько виртуальных экскурсий по всему миру в самые разные страны, мы слушаем франкоязычную музыку раз в неделю и так далее. Это все было невозможно, когда я училась в старшей школе. Для меня так здорово иметь возможность помогать им изучать разные культуры. © mec8337 / Reddit
- Сегодня мы можем очень быстро прокачивать свои навыки в самых разных сферах — от спорта до искусства. Интернет действительно позволил людям, занимающимся какой-то нишевой деятельностью, совместно осваивать наиболее эффективные методы обучения. Любители и новички могут теперь быстро становиться профессионалами практически во всем, причем с невероятной скоростью. Пейнтбол, редактирование видео, компьютерные игры — все что угодно. © GoldyGoldy / Reddit
- Сейчас всячески подчеркивается важность использования ремней безопасности и ношение шлемов. © amrodd / Reddit
- Значительное снижение детской смертности и увеличение продолжительности жизни в целом. © DemocraticRepublic / Reddit
- Компьютеры постоянно улучшаются, но это происходит так плавно, что мы просто этого не замечаем. © brzoza3 / Reddit
- Подумайте об общественном доступе к информации. Обычная Википедия эквивалентна тысячам дорогущих энциклопедий и альманахов 1990-х годов. © Rafdoc / Reddit
- Сейчас предоставляется больше удобств для жизни и самореализации людям с ограниченными возможностями. © PerplexedPoppy / Reddit
- Да! И это касается также проектирования большего количества зданий с универсальным дизайном, чтобы люди с ограниченными возможностями могли туда попадать без посторонней помощи. Это действительно здорово! © m4f-pmfor***ting / Reddit
- Люди все чаще убирают за своими питомцами на улицах. Сейчас собак гораздо больше, чем 20 лет назад, но меньше экскрементов на тротуаре. © sodpower / Reddit
- Значительно улучшилось качество корма для домашних животных. Там больше нет измельченных костей в качестве наполнителя. © Override9636 / Reddit
- Резко сократилось количество окурков на улице. Кроме того, как-то раз я ехал в машине вместе со своими бабушкой и дедушкой и купил баночку газировки по дороге. Когда я все выпил, то поставил банку в подстаканник, а дедушка сказал мне: «Знаешь, 10 лет назад она бы вылетела прямо в окно». © Corvus_Manufaktura / Reddit
- Антитабачный закон может стать одним из главных достижений в области улучшения качества жизни за последние 25 лет. Трудно даже выразить, как это здорово — пойти в бар или клуб и вернуться домой не пропахнувшим дымом. Наверное, это также благотворно отразилось на здоровье людей, которые работают в подобных заведениях. © DMala / Reddit
- Впервые мне поставили диагноз «депрессия» в 17 лет. Это было 34 года назад. Тогда никто не знал словосочетания «тревожное расстройство». Даже в 2007 году, когда мне пришлось уйти с работы, это все еще не было обычным явлением. Теперь я уверенно говорю об этом и, как мне кажется, люди стали лучше меня понимать. © BabyAlibi / Reddit
- Ношение очков перестало быть проблемой для детей. Раньше они подвергались насмешкам в школе и не могли нормально видеть. © CamBen42 / Reddit
- Сейчас люди даже специально покупают очки без диоптрий, просто как модный аксессуар. © SBAWTA / Reddit
- Улицы стали чище, на полках появилось больше здоровой еды, люди в целом больше осведомлены о том, где был выращен только что купленный продукт и в каких условиях он изготовлен. © Domesticatedfish1879 / Reddit
- Абсолютная бедность во всем мире сократилась вдвое по сравнению с уровнем 2000 года. © crankedoutcrayon / Reddit
- 9 из 10 детей в странах третьего мира сейчас ходят в школу. © pumpinpeaches / Reddit
- В обществе уменьшилась терпимость к жестокому обращению с детьми. © Prici_ros / Reddit
- Я заметил, что все в моем магазине теперь приносят свои многоразовые сумки. Так приятно немного уменьшить свое негативное влияние на окружающую среду и увидеть, как остальные тоже это делают. © Omega593 / Reddit
- Похоже, что молодые люди стали лучше принимать тех, кто отличается от других, например аутистов или людей с ограниченными возможностями. Когда я училась в школе, таких людей избегали и даже высмеивали. Да, я уверена, что это происходит до сих пор, но я не думаю, что это даже близко похоже на то, что я видела в своем детстве. © SaraAB87 / Reddit
- Моему ребенку только что исполнилось 12 лет, и он пригласил на вечеринку ребенка с особыми потребностями из своего класса, и это не было чем-то необычным. Всем было весело. Когда мне было 12 лет, это было определенно не нормой. © rughmanchoo / Reddit
- Я вижу огромный прогресс в методах обучения и учебных материалах. Новые школьные пособия в наши дни включают советы, как справиться со стрессом и подготовиться к экзаменам, сохраняя психическое и физическое здоровье. Многие мои коллеги-учителя более серьезно относятся к ученикам с ограниченными возможностями и к тем, кто испытывает трудности в обучении. Они уделяют им больше времени вместо того, чтобы отчислять их. Они также освоили новые технологии и используют различные приложения для облегчения взаимодействия с учениками. © LiAn_VeRa / Reddit
- Я думаю, что платформы наподобие Uber оказали большое влияние на то, что люди больше не водят машину, когда они не в состоянии сесть за руль — из-за усталости, болезни и так далее. © DementedMK / Reddit
- Отношение к экологическим проблемам превратилось из активизма в общественное сознание. © ForcedRegister / Reddit
- Сейчас мужчины могут носить одежду любого фасона и цвета. Когда я учился в школе, если парень носил розовое, над ним смеялись, если не били. А отращивать длинные волосы было хулиганством. © lennon818 / Reddit
- В наши дни мы не стесняемся говорить о психическом здоровье мужчин. Мой отец всю жизнь боролся с этим, сдерживая свои эмоции. Теперь ему за 60 и он наконец чувствует себя комфортно, решая проблемы, которые у него были всю жизнь. Я думаю, он всегда боялся, что на него будут смотреть как на слабака, если он заговорит о них. © Daddy_Devito666 / Reddit
- Сегодня папы больше вовлечены в жизнь своих детей. Их уже не порицают за использование отпуска по уходу за ребенком. Также парни больше не стыдятся проявлять эмоции и чувства, заводить дружбу друг с другом и не опасаются, что кто-то сочтет это «немужским» поведением. © Lupicia / Reddit
- Сегодня появилось намного больше еды без глютена и она стала вкуснее. Я благодарен за то, что безглютеновая диета вошла в моду: если бы все не были так одержимы безглютеновой, молочной или веганской продукцией, мне, вероятно, пришлось бы смириться с тем, что я не могу вкусно поесть. © fl0wergurl / Reddit
- Нам стало проще готовить дома. Мои родители, бабушки и дедушки поражены разнообразием вкусных блюд, которые я умею готовить, но я просто гуглю лучший рецепт, и все. До появления интернета нужно было либо купить кулинарную книгу, либо учиться у родителей. К тому же сейчас в нашем продуктовом магазине есть выбор продуктов со всего мира. © cubbient / Reddit
- Стать веганом и найти веганские альтернативы продуктам животного происхождения стало проще, чем когда-либо. В интернете есть масса информации: видео, документальные фильмы, планы питания. Теперь вы можете легко найти такие вещи, как веганское молоко, сыр и мясо, в обычных супермаркетах. Также есть множество новых, креативных и вкусных рецептов. Я действительно благодарен веганам, которые стояли в начале пути и выживали на рисе и бобах. © TheTigerBoy / Reddit
А вы согласны с тем, что наша жизнь улучшилась? Какие положительные изменения вы фиксируете?
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