Люди нашли 20+ весомых доказательств того, что наша жизнь значительно улучшилась за последние 20 лет

Как правило, люди делятся на 2 категории: одни говорят, что раньше жилось лучше и трава была зеленее, а другие, напротив, считают, что с каждым годом жизнь становится лучше и нам живется более комфортно. Недавно пользователи сети Reddit решили провести опрос на тему того, каких положительных результатов мы как общество добились за последние 2 десятилетия.