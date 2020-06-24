20 книг, глубокий смысл которых мы не понимали в юности. Зато теперь готовы зачитать их до дыр

Ученые считают, что в 25–30 лет мы становимся психологически взрослыми и начинаем по-другому воспринимать себя, других людей и окружающий мир. Кто-то осознает, что маслины на самом деле вкусные или что смотреть дома после работы сериал — это действительно лучше, чем идти в клуб. Ну а кто-то перечитывает давно знакомую книгу и понимает, что все в ней изменилось.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как сейчас воспринимаются книги, которые мы читали раньше, и пришли к удивительным выводам. Детские сказки оказались серьезными произведениями с очень «взрослой» проблематикой, а в классической литературе открылись новые смыслы. Возможно, после этой статьи вы захотите перечитать любимый роман и посмотрите на него совершенно другими глазами.

Даниель Дефо. Робинзон Крузо

Легендарный приключенческий роман со временем обретает новый смысл. Пытаясь выжить в изоляции, главный герой растет над собой, учится не воспринимать материальные блага как данность и доказывает, что даже с ограниченным набором ресурсов можно построить новое общество. Только после 30 я осознал, что книга не о чуваке на необитаемом острове, а о том, как можно организовать замкнутую экономическую систему. И догадка оказалась верна. Гугление немедленно показало, что Даниель Дефо был экономистом, написал кучу статей по экономике и вообще считается основателем экономической журналистики как отдельного жанра. © Сергей Шамов / TheQuestion

Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес

Критики разглядели в детской сказке описание психических заболеваний, которыми страдают все ключевые персонажи, и даже сатиру на политические события в Англии XIX века. Детьми мы такого точно не видели. В детстве это была сказка с весьма необычным миром, а взрослым я стал считать ее некой иллюстрацией психических расстройств. Вот только вопрос, когда я понял ее правильно... Но понимать я стал ее по-другому точно. © Elias Chashchin / TheQuestion

Оскар Уайльд. Рыбак и его душа

В сказке, которую не понимают многие дети, сокрыт глубокий философский подтекст. Это скорее притча о настоящих ценностях и сложном выборе между материальными благами и духовными богатствами. Человек продал душу, чтобы получить любимую женщину. В детстве в принципе не понимаешь, что имеется в виду. © Саша Рогожкина / TheQuestion

Умберто Эко. Маятник Фуко

Длинный и запутанный роман о друзьях-конспирологах, ордене тамплиеров и мировых заговорах сложно осилить без жизненного опыта и зрелого сарказма. Но даже искушенным читателям понять глубину авторского замысла непросто. Может быть, когда я еще проживу N лет, я смогу оценить этот роман, а сейчас я вынужден воздержаться. Не имею я права оценивать сильную и неприступную мистическую фантасмагорию. Маятник — дело тонкое. Наверное, в процессе чтения он находился достаточно далеко от меня. © russischergeist / LiveLib

Джеймс Джойс. Улисс

Школьникам «роман — квинтэссенция модернизма» давался тяжело: на протяжении 2 дней главный герой ходит по городу и говорит метафорами, а само повествование напоминает постоянно меняющийся поток сознания. Но именно обилие используемых автором стилей и отсылки к мифологии составляют литературную ценность «Улисса». Точно не рекомендую эту книгу людям младше 30 лет: это работа во многом разочаровавшегося в жизни человека. Мне кажется, неправильно ее читать, самому прежде не разочаровавшись во многом. © KatieSazonova / LiveLib

Марсель Пруст. В поисках утраченного времени

Монументальное исследование времени и памяти принесет удовольствие искушенному читателю. Пруст не просто описал свою жизнь, а завуалированно объяснил, что жизнь каждого человека уникальна и в ней нет неважных мелочей. Это вообще идеально будет где-то на пенсии в кресле-качалке, укутавшись в плед и под тиканье часов... © Alenkamouse / LiveLib

Габриэль Гарсиа Маркес. 100 лет одиночества

Роман с разветвленной системой персонажей, в котором половину мужчин зовут Аурелиано, осилит не каждый. Но в литературном «сериале» о любви, мистике и страсти сокрыта реальная история Колумбии и глубокое исследование природы одиночества. «Сто лет одиночества» в 25 не понял, не дочитал, в 30 прочитал за 3 дня и 3 ночи, восторг от этой книги не пройдет никогда. Ранее 30 ее читать не стоит. © Актер Боевиков / «Яндекс.Дзен»

Ричард Адамс. Истории обитателей холмов

При внимательном рассмотрении детское фэнтези принимает совершенно другую окраску. Описывая приключения ушастых героев, автор создал антиутопию, в которой подняты проблемы трудовой эксплуатации, миграции и этнической идентичности. Я не знаю, для какой аудитории это произведение. Но то, что оно находится в разделе детской литературы, — это ошибка. © __Ladyshka__ / LiveLib

Джеймс Барри. Питер Пэн

Попробуйте перечитать сказку про Питера Пэна и Венди. Скорее всего, сейчас главный герой не покажется таким милым, как раньше. Почему он не хочет взрослеть? Может, Питер чрезмерно инфантилен и не хочет реализоваться в настоящем мире, поэтому подменяет его иллюзиями? В детском возрасте эта история казалась мне действительно сказочной, диснеевский фильм, снятый близко к тексту книги, дарил ощущение волшебной реальности, расположенной где-то на грани сна. Сейчас же, самостоятельно вникнув в книжку про Питера Пэна, я увидела то самое «двойное дно» этой истории, которая в равной степени может быть как доброй сказкой, так и «потусторонним» продолжением случившегося наяву кошмара. © Alegrin / LiveLib

Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков

Сам Брэдбери говорил, что повесть воссоздает детские впечатления через воспоминания и воображение взрослого человека. Всецело проникнуться произведением сможет только зрелый читатель, который и сам ностальгирует по золотой поре детства. На первый взгляд кажется, что это книга про 2 маленьких братьев. Или мини-сочинение — воспоминание на тему «Как я провел лето». На самом деле это и то и другое. А еще это маленький, но очень гордый трактат об осознании смертности человека. Собственно, это главная мысль книги. © Lenka Pisarenko / LiveLib

Джейн Остин. Гордость и предубеждение

Трогательная любовная история, которой мы зачитывались в юности, наполнена сатирой на нравы и социальную иерархию в Англии начала XIX века. Многие критики считают, что ключевая тема романа — это именно деление людей на классы. Лет в 17–18, когда только знакомилась с книгой, на уме у меня была одна любовь. Сейчас читать было интереснее, потому что во многом иначе видишь персонажей. Мамы поскорее пытаются выдать замуж своих дочерей, потому что люди смотрят и потому что надо рожать детей. Так что в женихи сгодится и раздолбай Уикхем, и глупый, ничего из себя не представляющий мистер Коллинз. При этом большинство отцов, как мистер Беннет, будут молча на все это смотреть, так как грустят о том, что их жизнь не сложилась. © mbazulko / LiveLib

Уильям Теккерей. Ярмарка тщеславия

Этот любовный роман — настоящая энциклопедия женской хитрости. Наверное, к 30 годам каждая читательница сможет сопоставить себя с одной из героинь и понять, что автор не делит их на «хорошую» и «плохую», как казалось раньше. Я начинала «Ярмарку тщеславия» курсе на 3-м, но забросила на несколько лет. Это было очень скучное чтение, усыпляющее и неинтересное. Удивительное дело, взявшись за книжку сейчас, я погружалась в повествование с головой, искренне сопереживала героям, рассказывала друзьям и близким развитие сюжета и делилась с ними эмоциями. © alexandra-sparrow / LiveLib

Мигель де Сервантес. Дон Кихот

Книга, которую так не любили школьники, становится остроумной пародией на рыцарские романы и печальной историей психически нездорового человека. Возможно, Дон Кихот не просто мечтатель-идеалист, а человек с израненной душой? Мне очень повезло, что я не прочитала роман о благородном идальго лет эдак в 13. До прочтения я была уверена, что это забавная сказка о свихнувшемся старичке, который грезит о несравненной Дульсинее и то и дело сражается с мельницами за неимением великанов. Но на деле все скорее печально, и где-то на половине прочитанного я ощущала себя буквально Челентано в «Укрощении строптивого» (помните момент, когда он не понимал, почему надо смеяться, когда кто-то упал и ушибся?). © Sotofa / LiveLib

Герман Гессе. Сиддхартха

В юности сложно понять смысл истории про странствия ученика Будды. Позже ракушка романа приоткрывается и на свет появляется настоящая жемчужина — осознание смысла жизни и неважности вещей, которым мы придаем слишком большое значение. Если вы не читали «Сиддхартху» Германа Гессе в 20 лет, это отличная книга, чтобы прочитать ее сейчас. Она поможет понять сущность жизни, найти более глубокий смысл и цель. © rblackw / Reddit

Эрнест Хемингуэй. Старик и море

Мало кто понимал смысл этой истории в школе, но с возрастом становится понятно, что Хемингуэй описал не процесс рыбалки, а становление личности рыбака. Некоторые критики разглядели в повести даже аллюзию на технологическое общество. В школе наша учительница старательно обходила почти всю зарубежную классику, но в случае со «Стариком и морем» это, наверное, даже к лучшему. За внешним происходящим я чувствовала глубинные подтексты, которые заложил автор и которые я, весьма вероятно, не заметила бы в школьном возрасте. Это ведь не совсем история нескольких дней сражения человека и рыбы, это повесть о больших мечтах, о средствах достижения, о расценке собственных сил. © Marion-Morana / LiveLib

Франц Кафка. Превращение

В небольшой истории о человеке, превратившемся в насекомое, критики нашли много спрятанных тем: инфантильность, эдипов комплекс, социальное неравенство и подавление творчества ради заработка. Некоторые литературоведы считают, что ключевое событие в новелле вовсе не превращение Грегора Замзы, а внутренняя трансформация его сестры. Читала лет в 16 и ничего не поняла. Почему он превратился, почему отвернулись родители, зачем он такой взрослый живет в родительском доме, где его семья и т. д. В 30 проходит иллюзия, что после университета семья и дети материализуются сами собой, и приходит понимание, что родители стареют и им надо помогать. Но! Грегор слишком идеалистичен. Он жил чужими жизнями, долгами, мечтами и превратился в то, чем и являлся на самом деле, — в безликое существо, о котором не вспоминают даже родные. © Ducklo / LiveLib

Александр Куприн. Гранатовый браслет

В школе нам говорили, что чувства между Верой Шеиной и Георгием Желтковым — это и есть настоящая любовь. Позже отношения главных героев все больше отдают одержимостью, а специалисты видят в них историю инфантильных людей, которым пора уже обрести психологическую зрелость. Недавно перечитала «Гранатовый браслет». Очень занятно вышло. То, что я принимала в юности за этакую страстную любовь, теперь видится навязчивой идеей, взращенной на придуманном образе, да еще и отягченной фетишизмом. Прямо жалко всех. © Rosio / LiveLib

Лев Толстой. Анна Каренина

Роман о женщине, калечащей свою жизнь и жизни других людей, точно стоит перечитать. Неожиданно объектами сострадания становятся старый Каренин и Вронский, который раньше казался исключительным негодяем. Трагическую гибель Анны становится сложно не сопоставить с ее пристрастием к лекарствам. В школе не понравилось. А вот уже будучи замужем, имея ребенка, решила перечитать. Совсем иное впечатление. Как будто запустили меня с черного хода. Все на свои места встало. И всех жалко: и мужа старого, и Анну как женщину. © Наталия / «Яндекс.Дзен»

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита

В мистической истории о любви, добре и зле специалисты разглядели описание психических заболеваний и аллюзии на жизнь советской интеллигенции. В книге столько загадок и ребусов, что можно потратить годы, пытаясь все их разгадать. «Мастера и Маргариту» впервые попытался прочесть в 19 лет, дочитал лишь до эпизода с гибелью Берлиоза, вынес вердикт вроде «ну и бредятина же» и бросил. Пару лет спустя роман все же одолел, так сказать, «из принципа» — ничего не понял, но «получил моральное право» говорить, что я его читал. Лет в 28 перечитал роман еще раз. И наконец ПОНЯЛ. С тех пор перечитывал, наверное, раз 10–15 и продолжаю перечитывать не реже чем раз в 2 года — и каждый раз нахожу что-то новое... © Федор Калушевич / «Яндекс.Дзен»

Александр Пушкин. Евгений Онегин

Многие читатели уже не берутся с полной уверенностью осуждать главного героя, а некоторые специалисты вообще считают его позитивным персонажем с сильной волей. Что, если Онегин отверг 13-летнюю девочку просто потому, что не хотел портить ей жизнь? Прошу при прочтении «Евгения Онегина» отметить карандашом, где Пушкин пишет о Ленском, о родителях Татьяны и Ольги, о Татьяне, о самом Евгении, о себе... Я в юности знал из «Евгения Онегина» многое наизусть, но понимание пришло потом. Если возьмусь снова, то снова что-то открою. © Виктор Тройников / TheQuestion