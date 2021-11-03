Как живут племянники и племянницы принцессы Дианы, которые унаследовали красоту и доброту знаменитой тетушки

Мы неоднократно писали про сыновей принцессы Дианы, принцев Уильяма и Гарри, а также их родственников — членов королевской семьи. Но у них есть родные среди обычных подданных — сестры и брат Дианы, а также их дети. Всего у леди Ди 13 племянников, и все приходятся двоюродными братьями и сестрами Уильяму и Гарри.

Старшие дочери брата Дианы Чарльза Спенсера пользуются небывалой популярностью в Великобритании и за ее пределами. Сегодня AdMe.ru познакомит вас с наиболее заметными представителями молодого поколения семьи. А в бонусе покажем племянников леди Ди, которые редко попадают в объективы фотокамер.

Дети Чарльза Спенсера

Чарльз Спенсер со своими детьми от первого брака — Амелией, Элизой, Китти и Луи — на открытии мемориала принцессе Диане в Кенсингтонском саду в Лондоне.

У графа Спенсера было 3 брака. Всего у него 7 детей. 3 старшие дочери Чарльза, племянницы Дианы, — светские львицы и известные модели. Их родной брат Луи ведет более скромную жизнь, но именно он унаследует графский титул своего отца. Младшие дети Чарльза Спенсера редко бывают на публике — их как могут ограждают от внимания прессы.

Китти Спенсер

Китти Элеанор Спенсер, старший ребенок Чарльза, 9-го графа Спенсера, впервые появилась на обложке журнала в возрасте 2 лет, однако стала профессиональной моделью только в 2015 году, после получения степени магистра психологии. Сейчас девушка является амбассадором бренда Dolce & Gabbana. В июле 2021 года Китти Спенсер вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса, который на 32 года старше своей избранницы и также связан с модным бизнесом.

Свадьба стала настоящим событием светской и культурной жизни Европы. Однако отец невесты на нем присутствовать не смог, поэтому к алтарю невесту вели братья. Не было на церемонии и принцев Уильяма и Гарри. Также, вопреки ожиданиям, голову Китти не украшала знаменитая тиара Спенсеров, в которой принцесса Диана выходила замуж за принца Чарльза. Различные издания не раз отмечали сходство Китти со своей знаменитой тетей — и не только внешнее: она, как и Диана, много занимается благотворительностью, обожает дизайнерскую одежду и считается главной модницей и иконой стиля в Великобритании.

Говорят, что девушка отличается простотой в общении и совсем не зазнается, несмотря на титул леди. Однако у Китти есть правило, от которого она никогда не отступает: ничего не говорить о своем родстве с королевской семьей, в том числе и с Дианой. Она лишь однажды обмолвилась, что у нее сохранилось несколько ярких воспоминаний о тете и они ей очень дороги.

Элиза и Амелия Спенсер

Двойняшки Амелия и Элиза — младшие сестры Китти — пошли по ее стопам, подписав контракт с модельным агентством Storm. Им было всего 3 года, когда в попытке защитить свою семью от пристального внимания прессы, связанного с жизнью принцессы Дианы, их отец перевез жену и детей в ЮАР. После развода Чарльз Спенсер вернулся в Лондон, а его бывшая жена осталась с детьми в Африке. Двоюродные сестры принцев выросли вдали от родины и получили образование в южноафриканском университете, но в 2021 году, в возрасте 29 лет, вернулись в Лондон. Когда сестер спросили, в чем их главное отличие друг от друга, Элиза сказала, что считает себя более взрослой, на что Амелия, которая родилась на несколько минут позже, ответила с улыбкой: «Наверное, это потому, что ты старше». В 2020 году младшая из двойняшек обручилась с Грегом Маллеттом, и отец невесты сказал, что рад предоставить для свадьбы фамильное поместье Спенсеров.

Элиза Спенсер однажды рассказала, что запомнила, как Диана приезжала в ЮАР водила их с Амелией на пляж. В этот момент к ним приблизился папарацци. Диана, чтобы защитить и при этом не испугать девочек, предложила им наперегонки бежать обратно к машине. Также сестры признались, что, только повзрослев, поняли, какой значимой фигурой в мире была их тетя.

Луи Спенсер

Луи Спенсер (виконт Элторп) с матерью и сестрами на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Луи Спенсер — наследник графского титула и родового поместья Элторп в Нортгемптоншире, где провела детство принцесса Диана. Луи, как и сестры, с раннего детства жил в Кейптауне, но в университете учился в Великобритании. Сейчас будущий граф сосредоточен на своей актерской карьере.

Элторп, фамильное поместье графов Спенсеров.

Виконт Элторп работает по 14 часов в день и не пытается делать славу на своем имени. Однако журнал Tatler включил его в топ-6 самых завидных женихов мира.

Бонус: другие племянники принцессы Дианы

Лора Феллоуз, дочь старшей сестры Дианы, баронессы Джейн Феллоуз, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Лора также является крестной матерью принцессы Шарлотты, дочери принца Уильяма.

Александр Феллоуз, сын Джейн, со своей женой Александрой Финлэй.

Элеанор Феллоуз со своим кузеном принцем Гарри и родным братом Александром на свадьбе своего дяди Чарльза Спенсера.

Свадьба Эмили Маккоркодейл, дочери старшей сестры Дианы, Сары.

Селия Маккоркодейл, дочь Сары, со своим мужем Джорджем Вудхаусом.

Джордж Маккоркодейл, сын Сары, с Китти, Элизой и Луи Спенсером на поминальной службе по принцессе Диане в 2007 году.