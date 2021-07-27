Как живут люди в Омане — стране, где до 70-х годов царило Средневековье, а сейчас верблюдами управляют роботы

Оман — страна, которая не на слуху у туристов. Честно говоря, мы вообще мало что знаем об этом государстве, раскинувшемся в пустынях Аравийского полуострова. Между тем Оман стремительно набирает обороты как популярное туристическое направление, и у него есть огромный — не меньший, чем у ОАЭ, — потенциал.

Мы в AdMe.ru обожаем путешествовать, а потому с увлечением отбирали для вас самые неочевидные факты об этой пока не особо разведанной туристами стране, которая считается самой дружелюбной и прогрессивной на Ближнем Востоке. А еще в Омане законодательно запрещено выходить из себя.

Батулу — маску для лица — женщины Омана воспринимают как украшение и надевают по торжественным случаям

Изначально этот аксессуар в виде ястребиного клюва защищал лица бедуинок от песка и зноя, а впоследствии стал статусным украшением, которое женщины в Омане надевают по особым случаям. Раньше эти маски бедуинки шили сами из козьей кожи, а затем расшивали нитками или камнями. Некоторые современные девушки начинают надевать батулу по мере взросления, а когда они находят жениха, то полоски ткани становятся шире.

Около половины населения Омана — эмигранты

Из 4,5 млн жителей около 40 % составляют эмигранты. Большинство из них — работники из Индии, Пакистана, Бангладеш и других близлежащих государств. Жители этих стран предпочитают Оман, так как здесь им предоставляются хорошие условия и разные возможности, например можно открыть счет в банке и даже купить недвижимость. В связи с этим в стране очень много ресторанов национальной кухни, и, посещая Оман, в кулинарном смысле можно побывать и в Индии, и в Ливане, и в Пакистане, и во многих других уголках мира. Оман считается одной из самых безопасных стран для экспатов.

Выходные дни в Омане — пятница и суббота

А совсем недавно оманцы отдыхали в четверг и пятницу. В 2013 году султан решил сдвинуть конец недели на субботу для удобства работы банков.

В государственных учреждениях жители Омана обязаны носить национальную одежду

Например, в вуз студенты мужского пола обязаны надевать дишдаш — национальное оманское мужское платье (обычно белого цвета). Занятия проходят совместно, но на лекциях студенты рассаживаются на мужскую и женскую половины аудитории. Мужчинам, которые работают в государственном секторе, предписывается носить национальную одежду.

Мужское население Омана играет в хавалис — национальную игру, для которой нужны только камни и лунки в земле

Хавалис — настольная игра типа манкалы. Ее история насчитывает около 3 000 лет. Цель игры — завладеть всеми камнями противника, раскладывая их определенным образом в лунки. Хавалис строится исключительно на логике и исключает везение. Считается, что эта игра оказала такое же влияние на общество Омана, как шахматы на европейские страны.

Многоквартирные дома в Маскате, столице Омана, делятся на дома для семей и дома для холостяков

Вообще, оманцы чаще всего живут в собственных домах или виллах, а в многоквартирных зданиях селятся иностранцы. Но, как бы там ни было, холостой мужчина, будь он араб или европеец, в доме или даже квартале для семей поселиться не сможет.

Оман сделал огромный скачок в развитии, когда страной стал править султан Кабус бен Саид

Сложно представить, но до 1970 года в Омане царила атмосфера позднего Средневековья: в стране толком не было электричества, телевидения, медицины, высшего образования, процветало рабство, а женщины были совершенно бесправны. Все изменилось с приходом султана Кабуса, который получил образование в Англии. В стране начались глобальные перемены. Султан Кабус развивал нефтяную промышленность, при нем был открыт первый в Омане университет, он уравнял в правах женщин и мужчин, искоренил рабство и неграмотность, построил больницы, при нем в стране появилось телевидение. После смерти Кабуса в прошлом году Оманом правит его преемник, двоюродный брат Хейсам бин Тарик Аль Саид, который продолжает политику модернизации, начатую кузеном.

Иметь грязную машину в Омане недопустимо

Несмотря на то что из-за засушливого климата загрязняются машины довольно быстро — покрываются слоем песка, за грязную машину могут оштрафовать на 10 риалов (примерно ₽ 2 000).

За продажу просроченных продуктов можно сесть в тюрьму

Согласно новому законодательству от 2018 года за продажу продуктов питания с истекшим сроком годности предпринимателям грозит срок — от 6 месяцев до 3 лет.

Каждая дверь в Омане уникальна

Входные двери — визитная карточка Омана. Каждый житель украшает свои двери как может. Бедные люди делают это сами, а богатые заказывают резьбу по дереву или ковку у мастеров. Дверей без росписи или других украшений в стране практически не встретишь, многие стоят уже не одну сотню лет. Шикарнее всего выглядит вход в мечеть и дворец султана.

Ковер в мечети султана Кабуса ткали 600 мастериц

На ее сооружение ушло 300 тыс. тонн песчаника, который доставляли из Индии. Ковер главного зала мечети, который в течение 4 лет в 2 смены ткали 600 мастериц, весит 21 тонну. А центральная люстра состоит из 600 тыс. кристаллов Swarovski в форме минаретов.

В Омане есть рынок Ibra Souk, куда раз в неделю пускают только женщин

Город Ибра находится в 170 км от Маската. Один день в неделю посещать и торговать на местном рынке могут только женщины. По средам здесь продают товары, которые вряд ли заинтересуют мужчин: косметику, женскую одежду, ткани, украшения и пр.

Козий рынок в Низве практически не изменился с древних времен

По пятницам сюда стекаются жители окрестных селений, чтобы продать или купить домашний скот. Рынок представляет собой круглый павильон со скамьями вдоль стен. Хозяева коз, овец и коров водят своих животных по кругу, а покупатели выкрикивают свои цены — получается нечто вроде аукциона. Также козий рынок служит местом встречи для друзей — здесь пьют кофе и делятся последними новостями.

Для скачек на верблюдах используются роботы-жокеи

Скачки на верблюдах — традиционное развлечение в Омане и других странах Персидского залива. Для этого дорогого спорта, который еще называют спортом шейхов, годятся только одногорбые верблюды. Раньше из-за небольшого веса в скачках участвовали дети, но теперь это запрещено и на спине у верблюда сидит специальный робот-жокей, модель которого разработали в Катаре. Устройство весит 2–3 кг, а управляет им с помощью пульта оператор, который едет на внедорожнике параллельно гоночной трассе. Кстати, верблюд способен развить скорость 65 км/ч.

Жители Омана предпочитают непрямой стиль общения

Жители Омана очень заботятся о том, как бы не обидеть другого человека или не сказать бестактность, и это отразилось на их речи. Они не могут о чем-то прямо попросить малознакомого человека. Они будут задавать наводящие вопросы, намекать, пока тот сам не догадается, что от него хотят.

Пристальный взгляд не считается грубостью

Иностранцев и особенно иностранок в западной одежде будут пристально, не отрываясь, рассматривать, и лучше относиться к этому с пониманием, ведь так граждане Омана не хотят никого оскорбить, а лишь показывают свой интерес. Кстати, в ответ на разглядывания не стоит и улыбаться — это могут воспринять как приглашение пофлиртовать. А вот прикосновения к лицам противоположного пола в Омане под запретом. Девушка может заявить в полицию, если мужчина случайно коснется ее руки, обвинив его в приставании. И, вероятнее всего, ей поверят даже при отсутствии свидетелей.

Выходить из себя нельзя по закону

В Омане на самом деле незаконно проявлять гнев, будь то словесное оскорбление или грубый жест. Даже «неправильное» выражение лица может стать поводом для официальной жалобы. Человек может подать в суд на другого, даже если тот его просто расстроил, и вполне вероятно, что делу дадут ход.

В Омане почти нет общественного транспорта

Путешественникам приходится перемещаться по городам на такси либо арендовать автомобиль. Автобусов в Омане очень мало, и они очень неудобны в использовании, зато прокат машины обходится совсем недорого. Также Оман является одной из 27 стран в мире, где нет поездов (и железных дорог).

Свадьбу невеста и жених празднуют по отдельности

В день свадьбы мужчина едет в мечеть один и там совершает обряд мулка, после чего брак считается заключенным. Банкет проходит по отдельности. В доме невесты собираются и празднуют только женщины. Они могут надевать западные вечерние платья и быть с непокрытой головой. К концу торжества приезжает жених и забирает невесту в свой дом. В Омане мужчина может иметь 4 жены, но в настоящее время 19 из 20 мужчин предпочитают жить с одной супругой. Если же они хотят жениться второй раз, то обычно разводятся, а первая жена переходит на попечение государства.

Чтобы сыграть свадьбу, жених должен заплатить огромный выкуп за невесту

Когда молодой человек в Омане хочет жениться, обычно он просит свою мать или сестер найти ему подходящую девушку. После этого в дом потенциальной невесты засылают сватов. Если семья согласна, то в следующий раз к отцу невесты приходит жених, и они при свидетелях обсуждают размер выкупа за невесту. В последние годы затраты на брак в целом достигли такого размера, что в стране стало регистрироваться меньше свадеб. От жениха со средним доходом ожидается выкуп в размере 9 000 риалов (около ₽ 1,7 млн). На свадьбу вполне обычным делом считается потратить около $ 30–40 тыс., и все расходы ложатся на плечи жениха. Мужчинам для этого нередко приходится влезать в огромные долги. Популярный оманский певец Mohammed Al Mungi даже снял кавер на песню «Despacito», в которой жалуется на непомерные аппетиты будущих тестей.

До того как Оман стал нефтяной державой, главным источником дохода в стране был экспорт ладана

С древних времен Оман был мировым поставщиком ладана, который ценился больше, чем золото. Деревья, из смолы которых получают это благовоние, произрастают в изобилии на плато Дофар. В 1983 году по инициативе султана Кабуса в стране началось производство элитных духов Amouage на основе оманского ладана.

Для визита в Оман принцессе Диане сшили бурку, но она ее ни разу не надела

В 1986 году принцесса Диана посетила Оман и Саудовскую Аравию. Для визита в эти страны было решено на всякий случай сшить для принцессы бурку (полностью закрытую накидку) — на случай, если ее наряды покажутся принимающей стороне слишком вызывающими. Дизайн разработали британские модельеры, Диана взяла бурку с собой, но оказалось, что ее скромных закрытых платьев было вполне достаточно. В целом принцессу очень тепло встретили в Омане.

В честь принцессы Дианы был назван один из красивейших вьюпоинтов, который она посетила в Омане. Сейчас он находится на территории 5-звездочного отеля Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort. На том самом месте, где стояла леди Ди, осматривая древний город Низву, можно устроить приватный ужин, но обойдется он в копеечку.