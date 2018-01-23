Как заниматься самообразованием, если вы привыкли оправдываться вечной нехваткой времени

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знаменитая американская писательница Элизабет Гилберт любит рассказывать про лучший совет в своей жизни: как-то она жаловалась одной художнице, что совершенно не успевает заниматься творчеством, хоть и писательство для нее вроде бы самая важная вещь в жизни. Мешают 3 работы, сложная жизнь, толпа домочадцев, уйма дел и тому подобное. В ответ художница просто спросила ее: — Как называется твой любимый сериал? — Клан Сопрано. — Выходит, у тебя есть время следить за жизнью клана Сопрано, но нет времени на то, чтобы жить свою? В ответ мисс Гилберт не смогла придумать ни одного оправдания...

С этим вопросом все встало для нее на свои места. Если она ежедневно может позволить себе смотреть сериал, но не находит времени для самообразования и работы мечты, значит, сериал для нее все-таки важнее. И сериал — это далеко не единственная чушь, которая может быть заменителем мечты.

Мы в AdMe.ru понимаем, насколько тяжело успевать не только работать, но и постоянно учиться, да и вообще заставить себя что-либо делать. Специально для этого мы нашли для вас незамысловатые, но крутые правила, которые помогут выделить время на самообразование (особенно если у вас есть конкретная цель, курс, мечта и так далее). А оно у вас еще как есть, вы просто не задумывались.

Правило № 1: слушайте аудиокниги при любой возможности

Согласно статистике, человек за всю жизнь проводит примерно 4 года в транспорте. 4 года, Карл! И что мы обычно делаем во время проезда? Слушаем музыку, играем в какого-нибудь «Веселого пастуха» на телефоне или бессмысленно «пялим» на пассажиров. А теперь представьте, сколько гигабайт информации можно было бы загрузить в наш мозг за эти 4 года безделья? Правильно, сотни! Теперь, с осознанием этих цифр, постарайтесь взять себе за правило: Едете в метро, автобусе, такси — это отличный повод послушать аудиокнигу.

По вечерам гуляете с собакой — снова книги.

Занимаетесь в тренажерке, лежите на процедуре в салоне красоты, загораете на пляже — все та же схема.

Правило № 2: смотрите лекции TED во время выполнения рутинных обязанностей

Что вы делаете, когда чистите зубы? Когда прибираетесь в комнате? А когда готовите ужин? Наверняка максимум — это включаете на заднем плане сериал или любимый плей-лист. С сегодняшнего дня попробуйте поставить эксперимент: на фоне ежедневных бытовых занятий ставьте одну из лекций TED — это коротенькие выступления по 15–20 минут от интересных лекторов на научные и культурные темы. Вы даже не представляете, насколько вы будете чувствовать свой мозг наполненным после обычной чистки зубов.

Правило № 3: оставляйте интересные статьи на обед

Совет первый — подпишитесь на интересные журналы в социальных сетях. Совет второй — сохраняйте интересные статьи себе «на обед». Во время перекуса самое то насытиться и духовной пищей тоже.

Правило № 4: смотрите документалки

Мало кто задумывается, но документальный жанр не менее интересный, чем художественный. К тому же исторический или социальный документальный фильм будет не просто интересным, но и гораздо более полезным, нежели очередная серия каких-нибудь «Любовных уз Дона Себастиана».

Правило № 5: запланировали — смогли. Не запланировали — не смогли

Чтобы не стать очередной жертвой Ее Величества Прокрастинации, следует обязательно составить некий план саморазвития (сейчас речь идет о людях, у которых есть конкретная цель, а не просто самообразование из развлечения, что, отметим, тоже неплохо). Распишите по пунктам все, что вы хотите изучить. Распишите примерное количество часов и занятий на каждый месяц, неделю, день. И пусть этот список всегда будет у вас перед глазами, скажем, висеть у рабочего стола или периодически срабатывать как напоминания в смартфоне. Так вы будете себя по-настоящему контролировать. Если вы взглянете на график и вдруг поймете, что вы благополучно забыли про мечты и забили на планы, вы тут же постараетесь восполнить упущенное — поверьте, это работает.

Правило № 6: заведите вечернюю традицию узнавать новое

Признайтесь, у вас тоже есть ежедневная традиция позалипать перед сном в интернете? Посмотреть добрую партию свежих мемов, глянуть истории всех подписок во всех соцсетях, прочитать о новом ребенке Ким Кардашьян и проверить прочую, очень нужную информацию. А теперь подумайте: что будет, если каждый день вместо этого хлама смотреть интересную лекцию или документалку (да, опять же возвращаемся к первым правилам)? Каждый день, именно перед сном, когда мозг ни на что не отвлекается и отлично усваивает информацию. Да вы будете чувствовать себя чертовым гением!