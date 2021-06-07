Мы выяснили, как за 100 лет менялись стандарты женской красоты. От некоторых из них у нас отвисла челюсть

Стандарты женской красоты — величина непостоянная. За последние 100 лет представление о том, как должна выглядеть модница, менялось от десятилетия к десятилетию. Например, в 1920-х в моде были тонкие, узкие губы. Но через 30 лет на экранах появились Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор и все стали мечтать о чувственных пухлых губах.

Мы в AdMe.ru взяли современных красоток, чтобы на их примере наглядно показать, как менялись бьюти-тренды. Небольшой спойлер: бровям досталось по максимуму.

Прически

В 1920-х на пике моды была прическа боб: короткие волосы, прямая челка и чуть завитые концы по бокам. В 60-х женщины были без ума от бабетты. Эта лакированная конструкция полюбилась зрительницам после фильма с Брижит Бардо. А через 2 десятилетия в моду вошли длинные объемные кудри. Если волосы от природы были прямыми, прибегали к химической завивке. В наши дни популярны разнообразные стрижки: например, пикси с ярким окрашиванием и асимметричный боб.

Лицо

Женщины в 1930-х пользовались матовыми тональными средствами. Ни о каком блеске и речи не было. Румяна же наносили не на всю поверхность щек, а ближе к уху, поскольку в то время была мода на лица в форме сердечка. В 60-е в моде было несколько недолговечных причуд. Вдохновившись культовым образом модели Твигги, девушки активно рисовали на лице веснушки. А во времена бесшабашных 90-х женщины выбеливали кожу тональным кремом, который резко контрастировал с шеей. Сейчас девушки стремятся получить «кожу дельфина». Это техника макияжа, при которой на лицо накладывают хайлайтеры разных оттенков прямо друг на друга. В результате кожа лица становится похожа на блестящих дельфинов — отсюда и название.

Брови

Из десятилетия к десятилетию эта часть лица претерпевала больше всего изменений. Например, в 1930-е брови сбривали и рисовали карандашом или подводкой линии намного выше естественных бровей. Когда в 1950-х стали популярны Одри Хепберн и Элизабет Тейлор, в моду вошли аккуратно подчеркнутые натуральные брови. Но в 90-х их начали выщипывать пинцетом до тонкой ниточки. Начиная с 2010-х и до наших дней натуральные широкие брови и не думают выходить из моды, меняется только способ укладки. Например, сейчас в тренде «мыльные брови» (Soap Brows). Они так называются, потому что волоски зачесывают наверх и фиксируют обычным мылом.

Глаза

В 1920-х девушки подражали актрисам Коллин Мур или Кларе Боу и рисовали угольно-дымчатые глаза. А начиная с 50-х в моду вошли всевозможные стрелки: от тонких, чуть подчеркивающих линию роста ресниц, до выразительных кошачьих. В дневное время тушь наносили только на верхние ресницы, а вечером можно было и на нижние. В 80-х модницы не жалели ярких синих, фиолетовых и розовых теней и наносили подводку так, чтобы было похоже на глаза енота. А ресницы покрывали цветной тушью. В наше время девушки тоже не отказываются от ярких акцентов. В моде разноцветные карандаши для глаз и неоновые подводки, с помощью которых можно вырисовывать футуристичные стрелки.

Губы

Идеальный макияж в 1920-х невозможно было представить без красной помады. Ее наносили не на всю поверхность, а только на середину нижней губы, не обводя сам контур. На верхней губе выделяли «лук Купидона». Так получалась форма, напоминающая бантик или сердечко. Красавицы 40-х придавали губам новую форму, которая получила метафоричное название «лук охотника» (Hunter’s Bow Lips). Модницы как бы растягивали «лук Купидона» и придавали ему мягкую изогнутую форму. В 90-е над формой не экспериментировали, но предпочитали темные, коричневые цвета. Также было популярно выделять контур губ темным карандашом, а остальную часть заполнять более светлым цветом. В наше время популярны пухлые губы в стиле Кайли Дженнер.

Силуэты

В 1920-х было популярно движение флэпперов. Это были независимые молодые женщины, которые отказались носить корсеты и предпочитали платья с прямым силуэтом и заниженной талией. В 1950-х эталонными считались женственные фигуры с красивыми изгибами, как у Монро или Тейлор. Одежда только подчеркивала все достоинства: узкую талию и пышные формы. В 1980-х в моде были силуэты с широкими плечами, как в популярном тогда сериале «Династия». Современные же дамы выбирают расслабленную одежду оверсайз.