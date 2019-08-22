Как выглядят вторые половинки самых красивых мужчин российского кино

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Сальвадор и Гала Дали, Уинстон Черчилль и Клементина Хозьер, Джон Леннон и Йоко Оно — за каждым великим мужчиной стояла не менее великая женщина, которая была не только женой, но и другом, партнером.

Мы в AdMe.ru вспомнили самых талантливых и красивых актеров российского кино и узнали, какие женщины вдохновляют их каждый день.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская

Максим Матвеев встретил свою будущую жену на съемочной площадке фильма «Я не скажу». Как это часто бывает, актеры, разыгрывающие любовь перед камерой, влюбились друг в друга по-настоящему. А по завершении съемок, одетые в джинсы и футболки, расписались в загсе. Их чувствам не помешал тот факт, что Максим жил в Москве, а Елизавета — в Санкт-Петербурге. Даже после свадьбы молодожены смогли прожить вдали друг от друга 2 года. Сейчас влюбленные живут вместе в Москве и воспитывают сына.

Егор Бероев и Ксения Алферова

Егор Бероев встретил Ксению на пресс-конференции Первого канала и сразу же влюбился. А Алферова не смогла устоять перед ухаживаниями молодого актера. Через 2 года пара сыграла тайную свадьбу. За 18 лет брака папарацци приписывали романы каждому из них, предсказывали развод, но звездная пара до сих пор вместе. Они оба не только активно снимаются в кино, но и поддерживают фонд помощи детям с особенностями развития «Я есть!». Кстати, в прошлом году актеры стали опекунами одного из подопечных фонда.

Станислав Бондаренко и Аурика Алёхина

Аурика Алёхина покорила Бондаренко своей энергией — в этом признался сам Станислав. Актер нашел красотку в социальных сетях после того, как увидел ее на рекламных фотографиях своего тренера по мотоспорту. Уже через год у пары появилась дочь Алексия. Несмотря на эффектную внешность, моделинг для девушки — скорее хобби, нежели призвание. Уже несколько лет Аурика является менеджером модного московского клуба ANGELOV BAR. Алёхина обещает, что однажды поделится своими бизнес-секретами с начинающими бизнесвумен.

Андрей Чернышов и Мария Добржинская

Андрей и Мария были знакомы с Щепкинского училища, но не находили друг друга даже привлекательными. Играя вместе в постановке «Сны идиотки», они сдружились, а позже дружба переросла в любовь. Их тайный роман длился 10 лет, и только на 11-й год актеры решили узаконить отношения и рассказать всем о своей любви. На вопрос, почему они так медлили со свадьбой, Андрей отвечает, что боялся ошибиться. И несмотря на то, что их браку всего 3 года, теперь он уверен, что Мария — его судьба.

Сергей Светлаков и Антонина Чеботарева

Сергей Светлаков познакомился со своей будущей супругой совершенно случайно на презентации фильма «Камень» в Краснодаре. Но отношения не выходили за черту дружеского общения. Только спустя год они поняли, что действительно нужны друг другу, и Антонина, махнув рукой на серьезную работу в телекомпании, переехала в Москву к Сергею. Сейчас Антонина полностью посвящает себя семье: у пары есть 6-летний сын, кроме того, время от времени женщина появляется на ковровых дорожках с мужем.

Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева

Дмитрий встретил и тут же влюбился в красотку Татьяну на концерте Мадонны. Актер был уверен, что если сейчас он не подойдет и не познакомится с ней, то не простит себе этого до конца жизни. Татьяна не воспринимала их отношения всерьез, ведь она была простой девушкой из интеллигентной семьи. Дмитрий же — медийная личность, всегда окруженный толпами поклонниц. Несмотря на все сомнения и опасения, влюбленные расписались и обвенчались через 2 года после начала отношений.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Роман этой красивой пары начался на съемках сериала «Закрытая школа». Агата понравилась Павлу в первую же встречу. Несмотря на то что актеры очень много работают и редко проводят время вместе, за 8 лет брака их чувства совершенно не изменились. А недавняя пауза в их семейной жизни только напомнила Павлу и Агате, что жить друг без друга просто невозможно.

Данила Козловский и Ольга Зуева

Данила Козловский откровенно признается, что внешность Ольги не зацепила его при первой встрече, и это несмотря на модельное прошлое красотки. Но ум, чувство юмора и магнетизм сделали свое дело — Данила влюбился в девушку. Ольге хватило лишь одного свидания, чтобы понять, что они созданы друг для друга. Девушка отказалась возвращаться в Америку, где она тогда жила, и осталась с новоиспеченным возлюбленным. Сейчас их связывают не только романтические, но и рабочие отношения. Например, Ольга снялась в фильме Козловского «Тренер», а актер в свою очередь сыграл главную роль в ее режиссерском дебюте — картине «На районе».

Игорь Петренко и Кристина Бродская

Игорь Петренко и Кристина Бродская познакомились на съемках фильма «Шерлок Холмс» в 2013 году. Серьезная разница в возрасте не стала преградой для любви: спустя год у пары появился первый ребенок, а вскоре актеры тайно обвенчалась. Сейчас супруги активно снимаются в кино и сериалах, но крайне редко появляются на публике с детьми (у пары их трое), а также стараются не афишировать детали своей семейной жизни.

Павел Деревянко и Дарья Мясищева

Актер часто уточняет, что он не выносит постоянства в любви, но роман между Павлом и Дарьей длится уже более 10 лет. Несмотря на то что Деревянко не живет с гражданской женой, так он называет Дарью, он часто наведывается в гости и радует своих фанатов свежими семейными фотографиями в инстаграме.

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова

Семейная жизнь этой парочки буквально окутана тайной. Актеры встретили друг друга на съемках сериала «Гетеры майора Соколова», а потом тайно поженились. Даже первую беременность Дарья скрывала как могла, а совместные фото или фото малыша крайне редко появлялись в сети. После рождения второго ребенка Дарья стала чаще говорить о семье, публиковать в инстаграме фото с мужем и детьми, а также делиться советами о материнстве с подписчиками.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе

Иван Ургант частенько шутит, что встретил супругу в 7-м классе и тут же женился. Они действительно познакомились в школьные годы, но это была лишь крепкая дружба. После выпускного бала, на котором Ургант признался своей подруге в любви, их дороги разошлись на долгие 10 лет. За это время каждый из них был в официальных отношениях, которые закончились разводом. Встретившись вновь, Иван Ургант и Наталья Кикнадзе поняли, что должны быть вместе. Урганты — одна из тех пар шоу-бизнеса, которые уверены, что счастье любит тишину, поэтому они крайне редко комментируют свою совместную жизнь. За 12 лет брака Иван всего лишь раз публично говорил о своих отношениях с женой, уверяя поклонников, что их развод — всего лишь сплетни злых языков.

Антон и Виктория Макарские

Мюзикл «Метро» стал судьбоносным для Антона и Виктории. Именно там молодой и никому не известный Макарский встретил уже популярную певицу Морозову. Они моментально влюбились друг в друга и вскоре сыграли свадьбу. Несмотря на безумную любовь, Антон то и дело уходил от жены, ссылаясь на свой низкий статус. Все изменилось в тот момент, когда Макарский обрел славу, а вместе с ней и уверенность в себе. Сейчас их пара — одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Артисты воспитывают 2 детей, записывают совместные песни и выступают.

Дмитрий Миллер и Юлия Деллос

Впервые Дмитрий Миллер увидел будущую жену на сцене в театре, а после, когда подошел знакомиться, разволновался, пролил на девушку пиво и даже не успел узнать ее имя. Во второй раз они встретятся только через 7 лет. За это время Юлия мигрирует во Францию, родит ребенка и вновь переберется в Россию. Ко второй попытке знакомства их приведет степ, которым Юлия начнет заниматься. Дело в том, что на тот момент Дмитрий активно танцевал, а новичку в степе Юлии дадут номер именно этого преподавателя. Они так и не смогут станцевать вместе, но завяжут настоящий роман по телефону. Актеры вместе уже 13 лет, пара растит девочек-близняшек.

Константин Крюков и Алина Алексеева

Алина Алексеева не думала завоевывать сердце знаменитого актера, она собиралась просто быть его пиар-менеджером. Но через пару месяцев между ними вспыхнул роман, и Крюков поменял светскую жизнь на домашний уют, а в 2013 году Константин сделал красотке предложение. Сейчас Алина — телеведущая утреннего эфира телеканала «360 Подмосковье» и светская леди.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева

Кирилла и Сашу свела любовь к музыке. Артисты познакомились в караоке-клубе в самый неподходящий момент: у туалетных кабинок. Сафонов сразу же влюбился в бывшую «фабрикантку», а позже выяснилось, что у Кирилла и Александры очень схожие интересы. Через год после знакомства влюбленные сыграли пышную свадьбу, и сейчас, спустя 9 лет совместной жизни, они относятся друг к другу с таким же трепетом, что и в первые месяцы общения. В этом можно убедиться, полистав личные инстаграм-странички знаменитостей.

Антон и Елена Хабаровы

В университетские годы Антон Хабаров был лучшим другом своей будущей жены Елены. Но, как это часто бывает, дружеские чувства переросли в любовные. Сейчас Елена полностью посвятила себя семье: воспитывает сына и дочь, но обещает вернуться к актерской карьере, когда дети станут старше.

Даниил Страхов и Мария Леонова

Даниил влюбился в Марию с первого взгляда, но девушка еще долго не отвечала взаимностью на чувства Страхова. Романтические отношения начали развиваться в театре имени Горького, куда приняли молодых актеров. За 19 лет брака пара пережила не только славу Страхова, но и неудачи в карьере Леоновой. Несмотря на все горести и радости, они до сих пор вместе.

Кто из наших подписчиков может похвастаться своим крепким браком? Сколько лет вы в официальных или неофициальных отношениях со своими вторыми половинками?