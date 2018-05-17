Как выглядят полицейские в разных странах мира
Слыша словосочетание «люди в форме», мы в первую очередь представляем себе полицейского в строгом костюме темного цвета. Но, оказывается, форма у стражей порядка может быть очень разной. Например, полицейские американского штата Вашингтон носят галстук-бабочку, а полицейские Фиджи — традиционную юбку сулу.
AdMe.ru предлагает вам посмотреть, как выглядят стражи порядка в разных странах мира и какой интересной порой бывает форменная одежда.
Итальянские карабинеры
Полиция Великобритании
Канадская королевская конная полиция
Французская национальная жандармерия
Полиция Дубая (ОАЭ)
Народная вооруженная милиция Китая
Федеральная полиция Мексики
Полиция Индии
Полиция Вашингтона (США)
Полиция Нью-Йорка (США)
Дорожная полиция Техаса (США)
Столичная полиция Токио (Япония)
Национальная полиция Афганистана
Национальная полиция Колумбии
Национальная полиция Буркина-Фасо
Дорожная полиция Шри-Ланки
Полиция Турции
Полиция России
Полиция Кении
Полиция Эстонии
Полиция Северной Кореи
Полиция Мальдив
Полиция Нидерландов
Карабинеры Чили
Полиция Румынии
Королевская полиция Таиланда
Экспериментальная форма сотрудников ГАИ в городе Тирасполе
Полиция Фиджи
А вам приходилось встречать людей в интересной форме? Делитесь фотографиями в комментариях.
Фото на превью Politia Romana, Mike Connolly