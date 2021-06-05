Как выглядят мужчины, которым удалось завоевать сердца 14 самых ярких женщин современности

Публичные люди кажутся нам такими знакомыми. Мы видим знаменитостей чуть ли не каждый день, следим за их творчеством и успехами. Но частенько даже не представляем, какую жизнь они ведут вне объективов камер и выходов на красные дорожки и с кем состоят в отношениях.

AdMe.ru полюбопытствовал и узнал о мужчинах, сумевших покорить сердца 14 ярчайших женщин нашего времени.

Леди Гага и Майкл Полански

После разрыва помолвки со своим менеджером Кристианом Карино и короткого романа со звукорежиссером Дэном Хортоном Леди Гага начала новые отношения с выпускником Гарварда, предпринимателем Майклом Полански.

Об их связи стало известно в феврале прошлого года, когда певица опубликовала совместный снимок с кавалером, тем самым подтвердив появившиеся в прессе слухи. С тех пор Гага часто выкладывает в сеть фотографии с Полански и признается, что по уши влюблена.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Кирстен Данст познакомилась со своим будущим мужем актером Джесси Племонсом на съемках второго сезона сериала «Фарго» в 2015 году. И с тех пор они неразлучны.

В июле 2018 у пары родился сын, которого назвали Эннис Ховард. А в марте этого года стало известно, что в семье ожидается пополнение.

Айшвария Рай и Абхишек Баччан

Одна из самых красивых женщин мира более 14 лет счастлива в браке с актером Абхишеком Баччаном. Абхишек — звезда болливудского кино, представитель известной актерской династии.

Супруги воспитывают 10-летнюю дочь Аарадхию. Айшвария и Абхишек настолько популярны, что в 2009 году на шоу Опры их представили как «пару, более известную, чем „Бранджелина“».

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Спустя несколько месяцев после развода Меган Фокс со звездой «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином, СМИ всколыхнула новость о том, что у актрисы завязался роман с рэпером Machine Gun Kelly. Влюбленные встретились в начале 2020 года на съемках триллера «Полночь на злаковом поле».

Пара не стесняется проявлять чувства на публике. Меган сопровождает Колсона (настоящее имя исполнителя) на всех мероприятиях и даже снялась в его клипе на песню «Bloody Valentine».

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Вот уже несколько лет королева поп-музыки состоит в отношениях с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом. Внушительная разница в возрасте ничуть не мешает влюбленным.

Известно, что пара познакомилась в 2015 году на кастинге для тура певицы, а вот когда рабочие отношения переросли в нечто большее, остается лишь гадать.

Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард

Одна из самых известных моделей современности Эмили Ратаковски более 3 лет счастлива в браке с продюсером Себастьяном Бер-Макклардом.

А 8 марта этого года супруги стали счастливыми родителями мальчика, которого назвали Сильвестром-Аполло.

Тильда Суинтон и Сандро Копп

Одна из самых известных актрис мира с 2004 года состоит в отношениях с художником Сандро Коппом. Несмотря на то что основной деятельностью мужчины является изобразительное искусство, за его плечами также имеется небольшой опыт съемок в кино.

И именно кино свело его с Суинтон: пара работала вместе над фильмом «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».

Натали Дормер и Дэвид Оукс

Актеры Натали Дормер и Дэвид Оукс познакомились в 2019 году на съемках фильма «Венера в мехах». Как это часто бывает, рабочие отношения плавно перетекли в романтическую связь. И уже в начале этого года на свет появилась дочь пары.

Рейчел Макадамс и Джейми Линден

Звезда фильма «Дневник памяти» несколько лет состоит в отношениях со сценаристом Джейми Линденом. В апреле 2018 года возлюбленные впервые стали родителями, а в прошлом году стало известно, что чета ждет второго ребенка. Несмотря на то что Рейчел крайне редко делится подробностями личной жизни, однажды она сделала исключение, рассказав о сыне, и назвала рождение ребенка «главным событием в своей жизни».

Дакота Джонсон и Крис Мартин

С октября 2017 года звезда франшизы «50 оттенков серого» встречается с солистом группы «Coldplay» Крисом Мартином. Пара никак не афиширует отношения, однако папарацци частенько застают их за совместными прогулками. Также известно, что Дакота прекрасно ладит с детьми Криса от его первого брака и с его бывшей женой Гвинет Пэлтроу.

Серена Уильямс и Алексис Оганян

Супруг бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс — предприниматель, соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян. Влюбленные сыграли свадьбу в 2017 году в Новом Орлеане.

Пара воспитывает 3-летнюю дочь, которую назвали в честь отца.

Кейт Уинслет и Эдвард Абель Смит

После череды неудач в личной жизни Кейт Уинслет обрела долгожданное счастье с племянником миллиардера Ричарда Бренсона, бизнесменом Эдвардом Абелем Смитом. Влюбленные сыграли свадьбу через год после встречи.

А в декабре 2013 года у пары родился сын, которого они назвали Беар, что в переводе с английского означает медведь.

Ким Кэттролл и Рассел Томас

Звезда «Секса в большом городе» из тех знаменитостей, кто не любит афишировать личную жизнь. Однако известно, что актриса несколько лет состоит в отношениях с британцем Расселом Томасом. Пара познакомилась в 2016 году. Они встречались на расстоянии, пока Рассел не переехал в Канаду, где живет Кэттролл.

Рианна и A$AP Rocky

На счету знойной барбадоски отношения с Крисом Брауном, Дрейком и миллиардером Хассаном Джамилем. А год назад в прессе появилась новость о том, что певица закрутила роман со своим давним другом рэпером ASAP Rocky.

Эту информацию спустя некоторое время подтвердил сам исполнитель, назвав Рианну «любовью всей своей жизни».