Как выглядят мужчины, которым удалось завоевать сердца 14 самых ярких женщин современности
Публичные люди кажутся нам такими знакомыми. Мы видим знаменитостей чуть ли не каждый день, следим за их творчеством и успехами. Но частенько даже не представляем, какую жизнь они ведут вне объективов камер и выходов на красные дорожки и с кем состоят в отношениях.
AdMe.ru полюбопытствовал и узнал о мужчинах, сумевших покорить сердца 14 ярчайших женщин нашего времени.
Леди Гага и Майкл Полански
После разрыва помолвки со своим менеджером Кристианом Карино и короткого романа со звукорежиссером Дэном Хортоном Леди Гага начала новые отношения с выпускником Гарварда, предпринимателем Майклом Полански.
Об их связи стало известно в феврале прошлого года, когда певица опубликовала совместный снимок с кавалером, тем самым подтвердив появившиеся в прессе слухи. С тех пор Гага часто выкладывает в сеть фотографии с Полански и признается, что по уши влюблена.
Кирстен Данст и Джесси Племонс
Кирстен Данст познакомилась со своим будущим мужем актером Джесси Племонсом на съемках второго сезона сериала «Фарго» в 2015 году. И с тех пор они неразлучны.
В июле 2018 у пары родился сын, которого назвали Эннис Ховард. А в марте этого года стало известно, что в семье ожидается пополнение.
Айшвария Рай и Абхишек Баччан
Одна из самых красивых женщин мира более 14 лет счастлива в браке с актером Абхишеком Баччаном. Абхишек — звезда болливудского кино, представитель известной актерской династии.
Супруги воспитывают 10-летнюю дочь Аарадхию. Айшвария и Абхишек настолько популярны, что в 2009 году на шоу Опры их представили как «пару, более известную, чем „Бранджелина“».
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Спустя несколько месяцев после развода Меган Фокс со звездой «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином, СМИ всколыхнула новость о том, что у актрисы завязался роман с рэпером Machine Gun Kelly. Влюбленные встретились в начале 2020 года на съемках триллера «Полночь на злаковом поле».
Пара не стесняется проявлять чувства на публике. Меган сопровождает Колсона (настоящее имя исполнителя) на всех мероприятиях и даже снялась в его клипе на песню «Bloody Valentine».
Мадонна и Ахламалик Уильямс
Вот уже несколько лет королева поп-музыки состоит в отношениях с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом. Внушительная разница в возрасте ничуть не мешает влюбленным.
Известно, что пара познакомилась в 2015 году на кастинге для тура певицы, а вот когда рабочие отношения переросли в нечто большее, остается лишь гадать.
Эмили Ратаковски и Себастьян Бер-Макклард
Одна из самых известных моделей современности Эмили Ратаковски более 3 лет счастлива в браке с продюсером Себастьяном Бер-Макклардом.
А 8 марта этого года супруги стали счастливыми родителями мальчика, которого назвали Сильвестром-Аполло.
Тильда Суинтон и Сандро Копп
Одна из самых известных актрис мира с 2004 года состоит в отношениях с художником Сандро Коппом. Несмотря на то что основной деятельностью мужчины является изобразительное искусство, за его плечами также имеется небольшой опыт съемок в кино.
И именно кино свело его с Суинтон: пара работала вместе над фильмом «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».
Натали Дормер и Дэвид Оукс
Актеры Натали Дормер и Дэвид Оукс познакомились в 2019 году на съемках фильма «Венера в мехах». Как это часто бывает, рабочие отношения плавно перетекли в романтическую связь. И уже в начале этого года на свет появилась дочь пары.
Рейчел Макадамс и Джейми Линден
Звезда фильма «Дневник памяти» несколько лет состоит в отношениях со сценаристом Джейми Линденом. В апреле 2018 года возлюбленные впервые стали родителями, а в прошлом году стало известно, что чета ждет второго ребенка.
Несмотря на то что Рейчел крайне редко делится подробностями личной жизни, однажды она сделала исключение, рассказав о сыне, и назвала рождение ребенка «главным событием в своей жизни».
Дакота Джонсон и Крис Мартин
С октября 2017 года звезда франшизы «50 оттенков серого» встречается с солистом группы «Coldplay» Крисом Мартином. Пара никак не афиширует отношения, однако папарацци частенько застают их за совместными прогулками. Также известно, что Дакота прекрасно ладит с детьми Криса от его первого брака и с его бывшей женой Гвинет Пэлтроу.
Серена Уильямс и Алексис Оганян
Супруг бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс — предприниматель, соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян. Влюбленные сыграли свадьбу в 2017 году в Новом Орлеане.
Пара воспитывает 3-летнюю дочь, которую назвали в честь отца.
Кейт Уинслет и Эдвард Абель Смит
После череды неудач в личной жизни Кейт Уинслет обрела долгожданное счастье с племянником миллиардера Ричарда Бренсона, бизнесменом Эдвардом Абелем Смитом. Влюбленные сыграли свадьбу через год после встречи.
А в декабре 2013 года у пары родился сын, которого они назвали Беар, что в переводе с английского означает медведь.
Ким Кэттролл и Рассел Томас
Звезда «Секса в большом городе» из тех знаменитостей, кто не любит афишировать личную жизнь. Однако известно, что актриса несколько лет состоит в отношениях с британцем Расселом Томасом. Пара познакомилась в 2016 году. Они встречались на расстоянии, пока Рассел не переехал в Канаду, где живет Кэттролл.
Рианна и A$AP Rocky
На счету знойной барбадоски отношения с Крисом Брауном, Дрейком и миллиардером Хассаном Джамилем. А год назад в прессе появилась новость о том, что певица закрутила роман со своим давним другом рэпером ASAP Rocky.
Эту информацию спустя некоторое время подтвердил сам исполнитель, назвав Рианну «любовью всей своей жизни».
Какие из этих пар, по вашему мнению, смотрятся наиболее гармонично?