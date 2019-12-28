16 известных продуктов, которые растут совсем не так, как мы себе представляли
Бергамотом можно назвать сразу 3 разных растения, в сказочном заклинании «Сим-сим, откройся!» говорится о кунжуте, а ягоды годжи растут на кустах, которые вдвое выше человеческого роста. Люди в XXI веке настолько привыкли к продуктам из супермаркета, что в природе многие из них могли бы и не узнать.
Мы в AdMe.ru решили исправить эту оплошность и выяснили, как выглядит самая обычная еда до того, как приобретает свой стандартный облик.
Рис
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Рис прорастает при температуре 10–12 °C прямо из воды.
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Этим растением питается более половины населения Земли.
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В мире насчитывается более 7 тыс. сортов риса. Дикий рис в это число не входит.
Лемонграсс
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На самом деле это растение называется «цимбопогон», а «лимонной травой» оно стало из-за запаха. Слово «цимбопогон» происходит от греческих слов kymbe («лодка») и pogon («борода»). Действительно, чем не лодка с бородой?
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Это растение используется при приготовлении чаев, супов, соусов, мяса, рыбы и карри.
Кунжут
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Другое название кунжута — сезам.
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В волшебном заклинании «Сим-сим, откройся!» из сказки «Али-Баба и сорок разбойников» на самом деле речь идет о кунжуте. Есть версия, что автор сказки хотел уподобить звук распахивания пещеры треску лопающейся от спелости коробочки с семенами кунжута.
Годжи
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В последнее время, благодаря маркетологам, ягоды годжи считаются невероятно полезным и незаменимым по своим качествам суперфудом. Многие ученые, однако, подвергают эту теорию сомнению.
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Настоящее название годжи — дереза обыкновенная. В народе ее называют волчьей ягодой. Впрочем, это название относится ко многим растениям. Годжи не обладает ядовитыми свойствами.
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Куст годжи может достигать высоты 3,5 м. Он весь покрыт колючками.
Бергамот
Бергамотом можно назвать 3 совершенно разных растения.
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Первое — это цитрусовое, полученное путем скрещивания померанца и цитрона. Масло именно этого растения добавляют в чай «Эрл Грей».
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Второе — травянистое растение, которое иначе называется «монарда».
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Третье — груши особого сорта, которые еще называют бейскими грушами.
Какао
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Из годового урожая дерева какао (примерно 30 плодов) можно приготовить 4 плитки шоколада по 100 г.
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Какао-дерево начинает плодоносить только на 3–4 году жизни.
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Из тертых какао-бобов, какао-масла и сахара можно приготовить шоколад в домашних условиях.
Гречка
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Во многих странах Европы и за океаном гречку почти невозможно найти в магазинах. Ее называют турецким зерном и чаще пускают на корм животным.
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Зато в странах СНГ, Польше, Китае, Корее, Японии и Индии гречка вполне привычный продукт. Между прочим, очень полезный.
Брокколи
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Впервые о брокколи написал знаменитый римский ученый Плиний Старший в I веке н. э. Он назвал этот овощ «благословенным растением».
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Брокколи содержит почти все необходимые человеку витамины, снижает холестерин, является гарантом красоты и даже защищает от рака.
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Больше всего этой капусты выращивают в Китае.
Киноа
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Киноа считается одной из самых полезных круп в мире. Инки считали этот продукт священным и называли киноа «матерью всех семян».
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По составу киноа напоминает молоко и рыбу, а по вкусу — рис.
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Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2013 год Международным годом киноа.
Ваниль
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Ваниль — это разновидность орхидеи. Из-за этого ее трудно выращивать.
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Это одна из самых дорогих специй в мире.
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В XIV веке ацтеки использовали стручки ванили в качестве денег.
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Ванилин — это синтетический заменитель ванили, который не имеет с ней ничего общего.
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Запах ванили способствует выработке серотонина, который называют гормоном счастья.
Имбирь
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Имбирь помогает улучшить память и концентрацию внимания. Это связано с тем, что он улучшает кровообращение в мозгу, укрепляет сосуды и снижает давление.
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Этот корень можно надолго замораживать, и при этом он не потеряет своих полезных свойств.
Лен
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Семена льна считаются одним из суперфудов наших широт. Их можно использовать практически в любых блюдах, особенно в кашах и салатах.
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Бактерии погибают от соприкосновения со льном, поэтому его по праву называют природным антисептиком.
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Сон на льняных простынях повышает уровень иммуноглобулина А.
Чиа
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- Чиа по-другому называется шалфей испанский.
- Семена чиа являются одним из основных источников линоленовой и других омега-3 и омега-6 — ненасыщенных жирных кислот.
- У ацтеков это растение считалось одним из основных продуктов питания наряду с маисом и бобами.
Агар-агар
- Агар-агар — это растительный заменитель желатина.
- Его получают из красных и бурых водорослей.
- Огонори — это самые распространенные красные водоросли, которые используют для приготовления агара.
Фейхоа
- Фейхоа содержит много йода, цинка, витамины С и B, поэтому эти плоды полезны для памяти, увеличивают работоспособность, способствуют здоровью волос и ногтей, повышают иммунитет.
- Раньше растение называлось кечуа. Его обнаружил и привез в Европу ученый Сильва Фейхо.
Шафран
- Шафран — самая дорогая приправа в мире.
- Для 1 кг шафрана нужно собрать около 100 000 цветков.
- Это отличный консервант. Блюда, приготовленные с шафраном, можно долго хранить не в холодильнике.
Какие растения вы бы не узнали за пределами магазина?
Фото на превью zhao jiankang / Shutterstock, Swapan Photography / Shutterstock