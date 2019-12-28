16 известных продуктов, которые растут совсем не так, как мы себе представляли

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Бергамотом можно назвать сразу 3 разных растения, в сказочном заклинании «Сим-сим, откройся!» говорится о кунжуте, а ягоды годжи растут на кустах, которые вдвое выше человеческого роста. Люди в XXI веке настолько привыкли к продуктам из супермаркета, что в природе многие из них могли бы и не узнать.

Мы в AdMe.ru решили исправить эту оплошность и выяснили, как выглядит самая обычная еда до того, как приобретает свой стандартный облик.

Рис

  • Рис прорастает при температуре 10–12 °C прямо из воды.

  • Этим растением питается более половины населения Земли.

  • В мире насчитывается более 7 тыс. сортов риса. Дикий рис в это число не входит.

Лемонграсс

  • На самом деле это растение называется «цимбопогон», а «лимонной травой» оно стало из-за запаха. Слово «цимбопогон» происходит от греческих слов kymbe («лодка») и pogon («борода»). Действительно, чем не лодка с бородой?

  • Это растение используется при приготовлении чаев, супов, соусов, мяса, рыбы и карри.

Кунжут

  • Другое название кунжута — сезам.

  • В волшебном заклинании «Сим-сим, откройся!» из сказки «Али-Баба и сорок разбойников» на самом деле речь идет о кунжуте. Есть версия, что автор сказки хотел уподобить звук распахивания пещеры треску лопающейся от спелости коробочки с семенами кунжута.

Годжи

  • В последнее время, благодаря маркетологам, ягоды годжи считаются невероятно полезным и незаменимым по своим качествам суперфудом. Многие ученые, однако, подвергают эту теорию сомнению.

  • Настоящее название годжи — дереза обыкновенная. В народе ее называют волчьей ягодой. Впрочем, это название относится ко многим растениям. Годжи не обладает ядовитыми свойствами.

  • Куст годжи может достигать высоты 3,5 м. Он весь покрыт колючками.

Бергамот

Бергамотом можно назвать 3 совершенно разных растения.

  • Первое — это цитрусовое, полученное путем скрещивания померанца и цитрона. Масло именно этого растения добавляют в чай «Эрл Грей».

  • Второе — травянистое растение, которое иначе называется «монарда».

  • Третье — груши особого сорта, которые еще называют бейскими грушами.

Какао

  • Из годового урожая дерева какао (примерно 30 плодов) можно приготовить 4 плитки шоколада по 100 г.

  • Какао-дерево начинает плодоносить только на 3–4 году жизни.

  • Из тертых какао-бобов, какао-масла и сахара можно приготовить шоколад в домашних условиях.

Гречка

  • Во многих странах Европы и за океаном гречку почти невозможно найти в магазинах. Ее называют турецким зерном и чаще пускают на корм животным.

  • Зато в странах СНГ, Польше, Китае, Корее, Японии и Индии гречка вполне привычный продукт. Между прочим, очень полезный.

Брокколи

  • Впервые о брокколи написал знаменитый римский ученый Плиний Старший в I веке н. э. Он назвал этот овощ «благословенным растением».

  • Брокколи содержит почти все необходимые человеку витамины, снижает холестерин, является гарантом красоты и даже защищает от рака.

  • Больше всего этой капусты выращивают в Китае.

Киноа

  • Киноа считается одной из самых полезных круп в мире. Инки считали этот продукт священным и называли киноа «матерью всех семян».

  • По составу киноа напоминает молоко и рыбу, а по вкусу — рис.

  • Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2013 год Международным годом киноа.

Ваниль

  • Ваниль — это разновидность орхидеи. Из-за этого ее трудно выращивать.

  • Это одна из самых дорогих специй в мире.

  • В XIV веке ацтеки использовали стручки ванили в качестве денег.

  • Ванилин — это синтетический заменитель ванили, который не имеет с ней ничего общего.

  • Запах ванили способствует выработке серотонина, который называют гормоном счастья.

Имбирь

  • Имбирь помогает улучшить память и концентрацию внимания. Это связано с тем, что он улучшает кровообращение в мозгу, укрепляет сосуды и снижает давление.

  • Этот корень можно надолго замораживать, и при этом он не потеряет своих полезных свойств.

Лен

  • Семена льна считаются одним из суперфудов наших широт. Их можно использовать практически в любых блюдах, особенно в кашах и салатах.

  • Бактерии погибают от соприкосновения со льном, поэтому его по праву называют природным антисептиком.

  • Сон на льняных простынях повышает уровень иммуноглобулина А.

Чиа

  • Чиа по-другому называется шалфей испанский.
  • Семена чиа являются одним из основных источников линоленовой и других омега-3 и омега-6 — ненасыщенных жирных кислот.
  • У ацтеков это растение считалось одним из основных продуктов питания наряду с маисом и бобами.

Агар-агар

  • Агар-агар — это растительный заменитель желатина.
  • Его получают из красных и бурых водорослей.
  • Огонори — это самые распространенные красные водоросли, которые используют для приготовления агара.

Фейхоа

  • Фейхоа содержит много йода, цинка, витамины С и B, поэтому эти плоды полезны для памяти, увеличивают работоспособность, способствуют здоровью волос и ногтей, повышают иммунитет.
  • Раньше растение называлось кечуа. Его обнаружил и привез в Европу ученый Сильва Фейхо.

Шафран

  • Шафран — самая дорогая приправа в мире.
  • Для 1 кг шафрана нужно собрать около 100 000 цветков.
  • Это отличный консервант. Блюда, приготовленные с шафраном, можно долго хранить не в холодильнике.

Какие растения вы бы не узнали за пределами магазина?

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