Как выглядели миллионеры и миллиардеры до того, как стали неприлично богаты

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Начиная с 1982 года Forbes проводит своеобразную перекличку среди самых богатых людей планеты. В списки попадают те, кто может похвастаться банковским счетом со множеством нолей. Эти бизнесмены, спортсмены, айтишники и банкиры сегодня разъезжают на дорогих авто, одеваются у лучших модельеров и буквально сорят деньгами. Но еще несколько лет назад они выглядели и вели себя совсем по-другому.

AdMe.ru решил разузнать, как большие деньги меняют внешность человека. Оказывается, на некоторых миллионы действуют как палочка феи-крестной, а по другим и не скажешь, что они сказочно богаты.

1. Кайли Дженнер, модель и бизнесвумен (состояние $ 1 млрд)

По данным Forbes, Кайли заработала свой первый миллиард к 21 году и стала самым молодым селф-мейд-миллиардером в истории. Дженнер сделала состояние на производстве именной линейки косметики.

2. Джек Ма, основатель AliExpress (состояние $ 44 млрд)

В юности Ма не приняли даже в KFC, зато потом он выучился на преподавателя английского, делал интернет-сайты на заказ, а в 1999 году придумал AliExpress.

3. Тим Суини, программист-разработчик компьютерных игр (состояние $ 4,5 млрд)

Тим программировал с 10 лет, получил инженерное образование, а потом основал компанию Epic Games. Правда, огромные деньги не сильно изменили внешность и образ жизни Тима: он не женат, живет затворником в Северной Каролине и занимается благотворительностью. Единственная миллиардерская слабость Суини — редкие спортивные автомобили.

4. Рианна, певица и бизнесвумен (состояние $ 600 млн)

Рианна прославилась благодаря своему творчеству, а состояние заработала на косметике и нижнем белье. Совместно с Louis Vuitton и Sephora Рири постепенно завоевывает мир.

5. Худа Каттан, визажист (состояние $ 610 млн)

Худа Каттан окончила университет, получила диплом финансиста и успела поработать учителем. Но главная страсть миссис Каттан — косметика. Поначалу девушка работала визажистом у звезд, а потом вместе с сестрами основала компанию по производству товаров для красоты.

6. Лионель Месси, футболист (состояние $ 127 млн)

Отец Месси был рабочим на заводе, а мать трудилась уборщицей. История Лионеля напоминает мужской вариант сказки про Золушку: благодаря сочетанию природных данных и упорства Месси стал одним из лучших футболистов современности и самым дорогим спортсменом в мире.

7. Эван Шпигель, создатель Snapchat (состояние $ 3,7 млрд)

Эван родился в богатой семье, поступил в Стэнфордский университет, правда, на 4-м курсе не сдал несколько зачетов и вылетел. Вместе с друзьями по общежитию Шпигель основал компанию Snapchat, на которой заработал первый миллиард. Эван Шпигель женат на супермодели Миранде Керр и воспитывает двоих сыновей.

8. Алексей Узенюк — Элджей, хип-хоп-исполнитель (состояние $ 1,5 млн)

Элджей родом из Новосибирска, где окончил школу и даже поступил в медучилище. Алексей сам сочинял песни, записывал треки и благодаря этому стал популярен в интернете.

9. Джоан Роулинг, писательница (состояние $ 92 млн)

Британская писательница, сценарист и кинопродюсер за каких-то 5 лет прошла путь от жизни на пособие по безработице до статуса мультимиллионера.

10. Дэвид Копперфильд, иллюзионист (состояние $ 60 млн)

Дэвид — самый богатый в мире волшебник, а заодно владелец нескольких Багамских островов и обладатель редкой коллекции магических артефактов.

11. Татьяна Бакальчук, основатель интернет-магазина Wildberries (состояние $ 1 млрд)

Бывшая учительница английского языка и многодетная мать придумала интернет-магазин, пока сидела в декрете. Вместе с мужем, IT-специалистом, Татьяна ведет многомиллиардный бизнес и остается очень закрытой для журналистов и СМИ.

12. Конор Макгрегор, боец ММА (состояние $ 47 млн)

Макгрегор родился на окраине Дублина в небогатой семье. «У меня не было денег даже на нормальные штаны», — рассказывал он. Конор профессионально занимался футболом, боксом и учился на водопроводчика. Позже спортсмен бросил учебу и стал бойцом MMA и первоклассным шоуменом.

13. Эксл Роуз и Guns N’ Roses, рок-группа ($ 44 млн)

Несмотря на то что участники Guns N’ Roses ругались, подавали друг на друга в суд, уходили и возвращались в коллектив, эта группа доказывает, что есть еще порох в пороховницах. Начиная с 1980-х и по сей день Guns N’ Roses одна из самых популярных и высокооплачиваемых рок-групп.

14. Сара Блейкли, бизнесвумен (состояние $ 1,1 млрд)

Сара дважды завалила экзамены на юридический, работала в «холодных продажах» (буквально стучалась людям в дверь и предлагала товар), получала десятки отказов в работе. В 1998 году девушке нужно было безупречно выглядеть в брюках и ей в голову пришла гениальная мысль: а что, если обрезать утягивающие колготки и сделать корректирующие шорты? В этот день родилась компания Spanx, которая производит корректирующее белье, спортивную одежду и делает Сару успешнее с каждым днем.