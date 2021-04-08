Как выглядели бы знаменитые голливудские пары, если бы судьба свела их лет на 10–20 раньше

Прежде чем найти друг друга в большом мире, нам приходится встретить немало препятствий и совершить множество ошибок, и звезды не исключение. Многим из них довелось пережить болезненные разрывы и одиночество, но в конце концов они встретились и идут по жизни вместе.

Мы в AdMe.ru решили представить, что было бы, если бы всем известные пары встретились тогда, когда еще не были такими знаменитыми, как сейчас.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Аарон и Сэм Тейлор-Джонсон

Том Каулитц и Хайди Клум

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Иэн Сомерхолдер и Никки Рид

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Эштон Кутчер и Мила Кунис

Хоакин Феникс и Руни Мара

Рами Малек и Люси Бойнтон

Ричард Гир и его 3-я жена, журналистка Алехандра Сильва

Киану Ривз и Александра Грант