Как выглядели бы знаменитые голливудские пары, если бы судьба свела их лет на 10–20 раньше
Прежде чем найти друг друга в большом мире, нам приходится встретить немало препятствий и совершить множество ошибок, и звезды не исключение. Многим из них довелось пережить болезненные разрывы и одиночество, но в конце концов они встретились и идут по жизни вместе.
Мы в AdMe.ru решили представить, что было бы, если бы всем известные пары встретились тогда, когда еще не были такими знаменитыми, как сейчас.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Аарон и Сэм Тейлор-Джонсон
Том Каулитц и Хайди Клум
Джейсон Момоа и Лиза Боне
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Иэн Сомерхолдер и Никки Рид
Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Эштон Кутчер и Мила Кунис
Хоакин Феникс и Руни Мара
Рами Малек и Люси Бойнтон
Ричард Гир и его 3-я жена, журналистка Алехандра Сильва
Киану Ривз и Александра Грант
А у вас есть любимчики среди знаменитых пар?
Фото на превью River's Edge / Hemdale Film, Donato Sardella / Contributor / Getty
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