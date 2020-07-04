Как выглядели бы 13 знаменитостей без своей изюминки внешности

Пластическая хирургия шагнула так далеко, что сегодня каждый из нас без труда может стать обладателем идеального лица. Но при этом не все спешат расставаться со своими особенностями. Ведь именно они придают нашей внешности уникальность.

Мы в AdMe.ru вооружились фотошопом и решили проверить, как выглядели бы отечественные знаменитости без отличительных черт своей внешности. И вот что из этого получилось.

Маша Малиновская

Машу Малиновскую часто критикуют за излишнюю любовь к пластической хирургии. Но справедливости ради нужно заметить, что пышные формы и пухлые губы уже давно стали ее фишкой, и сегодня уже невозможно представить телеведущую с другими чертами лица и фигурой.

Елена Борщева

Бывшая участница Comedy Women относится к своей внешности с иронией, заявляя, что именно уши сделали ее знаменитой. Но было время, когда ее задевали колкие фразы сверстников. Так продолжалось, пока в жизни Борщевой не появились юмор и любимый мужчина. Сегодня юмористка с гордостью демонстрирует свои несовершенные ушки. И правильно: они придают ее внешности особое очарование.

Валерий Меладзе

Белоснежная седина стала визитной карточкой Валерия Меладзе, и сегодня уже мало кто помнит, что в начале карьеры он был жгучим брюнетом. Мы решили представить, как выглядел бы певец, если бы поддался модному веянию и окрасил волосы в темный цвет. Согласитесь, что в этом возрасте седина придает его образу особое благородство.

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава не отрицает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Но единственное, что она никогда не трогала в своей внешности, — это нос. Актриса считает его своей изюминкой и уверена, что, придав носу идеальную форму, она потеряла бы шарм. И мы полностью с ней согласны.

Елена Темникова

Многие советуют Темниковой убрать щербинку между зубами. Однако певица признается, что ей нравится ее улыбка и она не собирается ничего менять в своей внешности.

Екатерина Гусева

Один глаз Екатерины зеленый, другой — с голубоватым отливом. Но актриса не стесняется своей гетерохромии. А мы считаем, что эта изюминка делает ее взгляд завораживающим.

Дмитрий Нагиев

Немногие знают, что фирменный нагиевский прищур является результатом паралича лицевого нерва. Но актер не комплексует по поводу своей особенности, а, наоборот, выжал из нее максимум, сделав своей фишкой.

Елизавета Боярская

Свой знаменитый шрам Боярская получила в 9 месяцев. Она уронила лампу, осколок которой и порезал щеку. Несмотря на то, что Елизавета может в любой момент расстаться со своим недостатком, она не спешит делать это, так как считает шрам своей отличительной особенностью.

Светлана Лобода

На Светлану нередко обрушивается волна критики, и причиной этому в большинстве случаев служит ее внешность, в том числе пухлые губы. Но Лободе нравится эта деталь ее лица, и она не планирует ее изменять. И действительно, с тонкими губами певица выглядит словно другой человек.

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин является обладателем очень густых бровей, которые буквально выделяют его из тысячи. Мы решили посмотреть, как выглядел бы продюсер без своей фишки.

Анжелика Варум

Изящная горбинка придает внешности Анжелики особый шарм, и мы считаем, что без нее она потеряет свою уникальность. Кстати, горбинка передалась дочери певицы.

Ирина Шейк

Ирину Шейк считают одной из самых красивых женщин современности. Мы пофантазировали о том, как выглядела бы модель, если бы черты ее лица стали более пропорциональными. Вот яркий пример того, что красота — в несовершенстве.

Константин Хабенский

Выдающийся нос Константина не помешал ему стать одним из самых ярких и известных актеров российского кино. Мы уверены, что без своей изюминки актер потерял бы львиную долю обаяния.