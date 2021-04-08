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Как в детстве выглядели 20+ атлетов, прославивших российский спорт на весь мир

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Сегодня их лица узнают во всех уголках планеты, об их спортивных результатах пишут влиятельные СМИ, а их головокружительные карьеры ложатся в основу документальных фильмов. И всех их объединяет одно: когда-то каждый из них впервые отправился на футбольное поле, встал на лед, взял в руки клюшку или сел на шпагат. Тогда они были детьми и наверняка не подозревали, какие громкие победы им предстоит одержать.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как же выглядели в юные годы 20+ российских атлетов, которым удалось достичь больших высот в карьере.

Мария Шарапова

Александр Овечкин

Юлия Ефимова

Хабиб Нурмагомедов

Алина Загитова

Евгений Малкин

Даниил Медведев

Маргарита Мамун

Евгения Медведева

Андрей Аршавин

Алексей Ягудин

Марат Сафин

Андрей Кириленко

Алия Мустафина

Федор и Александр Емельяненко

Александр Головин

Костя Цзю

Анна Курникова

Илья Авербух

Александр Кержаков

А каким спортом в детстве занимались вы? Жалеете ли вы сейчас, что не занялись всерьез плаванием, бегом или чем-нибудь еще?

Фото на превью e.malkin71geno / Instagram, e.malkin71geno / Instagram, aleksandrovechkinofficial / Instagram, Pool NHLI/Associated Press/East News
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