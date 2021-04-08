Как в детстве выглядели 20+ атлетов, прославивших российский спорт на весь мир
Сегодня их лица узнают во всех уголках планеты, об их спортивных результатах пишут влиятельные СМИ, а их головокружительные карьеры ложатся в основу документальных фильмов. И всех их объединяет одно: когда-то каждый из них впервые отправился на футбольное поле, встал на лед, взял в руки клюшку или сел на шпагат. Тогда они были детьми и наверняка не подозревали, какие громкие победы им предстоит одержать.
Мы в AdMe.ru решили узнать, как же выглядели в юные годы 20+ российских атлетов, которым удалось достичь больших высот в карьере.
Мария Шарапова
Александр Овечкин
Юлия Ефимова
Хабиб Нурмагомедов
Алина Загитова
Евгений Малкин
Даниил Медведев
Маргарита Мамун
Евгения Медведева
Андрей Аршавин
Алексей Ягудин
Марат Сафин
Андрей Кириленко
Алия Мустафина
Федор и Александр Емельяненко
Александр Головин
Костя Цзю
Анна Курникова
Илья Авербух
Александр Кержаков
А каким спортом в детстве занимались вы? Жалеете ли вы сейчас, что не занялись всерьез плаванием, бегом или чем-нибудь еще?
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