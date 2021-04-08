Как в детстве выглядели 20+ атлетов, прославивших российский спорт на весь мир

Сегодня их лица узнают во всех уголках планеты, об их спортивных результатах пишут влиятельные СМИ, а их головокружительные карьеры ложатся в основу документальных фильмов. И всех их объединяет одно: когда-то каждый из них впервые отправился на футбольное поле, встал на лед, взял в руки клюшку или сел на шпагат. Тогда они были детьми и наверняка не подозревали, какие громкие победы им предстоит одержать.