Как складывалась судьба легендарной Людмилы Чурсиной, личная жизнь которой может послужить сценарием к голливудской драме

20 июля Людмиле Чурсиной исполнится 80 лет. Актрисе, которая мечтала строить самолеты и пошла в театральный просто за компанию, даже не готовясь толком к экзамену. Однако все ее роли отличаются глубиной, эмоциональностью, даже самые сложные героини выходят естественными.

Редакция AdMe.ru полностью разделяет восхищение нескольких поколений зрителей, которые видели актрису в театре и на экране. Поэтому мы решили узнать, с чего же начался путь артистки.

Одна из самых красивых актрис советского кино родилась в крошечном поселке

Людмила Чурсина появилась на свет в семье врача и военного, в самый разгар военных действий. Из-за профессии отца семья часто разъезжала по всей стране. Сама девочка родилась в медсанбате в Псковской области 20 июля 1941 года, а свидетельство о рождении получила в Сталинабаде (нынешний Душанбе), столице Таджикской ССР. Некоторое время будущей актрисе довелось пожить в Грузии, из-за чего она приобрела характерный акцент.

Судьбоносное решение, которое определило ее будущую жизнь

Актрисой девушка стала по воле случая. В детстве она мечтала строить корабли и самолеты, отдавала предпочтение точным наукам. Особенно любила физику и геометрию. Окончив школу с золотой медалью, Людмила с подругой поехали поступать в московские вузы. Ни знакомых, ни родни в большом городе у вчерашних выпускниц не было. Приютили девушек знакомые знакомых в большой коммуналке на Арбате.

Будущая актриса планировала учиться в МАИ (Московский авиационный институт. — Прим. AdMe.ru), а подруга — в театральном, но очень нервничала. Чтобы как-то поддержать землячку, Людмила пошла на экзамен за компанию с ней. За ночь выучила басню Максима Горького «Девушка и смерть». Это было легко, ведь еще в школе Чурсина вела литературный кружок. Девушки так увлеклись, что подали документы сразу в три учебных заведения. По иронии судьбы подруга, которая хотела стать актрисой и готовилась к экзамену, провалилась. А вот Людмила в тот раз совсем не боялась и поступила, сама того не ожидая. Ее готовы были взять сразу в несколько учебных заведений, но выбор все же пал на Щукинское училище. Именно оно считалось лучшей актерской школой того времени.

И хоть процесс поступления прошел легко, обучение оказалось не таким и простым. Девушка была зажатой, скромной. К тому же у нее сохранился кавказский акцент, от которого преподаватели потребовали избавиться. Молодой девочке из провинции было сложно даже ругаться. Когда по сценарию приходилось сказать что-нибудь эдакое, Людмила прятала глаза. Со временем все получилось: акцент прошел, руки перестали дрожать, — и Людмила Чурсина окончила училище с красным дипломом.

В студенческие годы молодой девушке, как и многим, приходилось нелегко. Поэтому она снимала комнату вместе с другой актрисой — Элеонорой Шашковой, которая сыграла в «17 мгновениях весны». А чтобы оплатить эту комнату, молодые девушки убирали свое родное училище. В какой-то момент они решили заключить небольшую сделку: если одну из них берут актрисой в Вахтанговский театр, то вторая идет туда билетершей. Чурсина блестяще прошла прослушивание, оставалась беседа с главным режиссером — Рубеном Николаевичем Симоновым. Симонов был одним из тех людей, кто почтительно общался абсолютно со всеми работниками: будь то прима или вахтерша. И, набравшись храбрости, девушка во время беседы рассказала ему об уговоре с Шашковой. На следующий день актрисой взяли и вторую.

Как молодая, подающая надежды актриса уехала из Москвы

Несмотря на перспективы, Людмила Чурсина покинула Вахтанговский театр через 3 года и перебралась в Ленинград к супругу, режиссеру Владимиру Фетину. Именно он снимал «Донскую повесть», которая стала первой большой ролью Людмилы Алексеевны, принесшей ей всенародную популярность. Актриса была замужем 3 раза. От первого мужа она уходила 13 раз. Людмила очень тяжело переживала пагубные пристрастия Фетина, пыталась бороться с ними. В какой-то момент нервы сдали и она решилась на отчаянный шаг: уже готова была шагнуть в Неву, но девушку спас прохожий. В итоге супруги все же развелись. Личную жизнь артистки сложно назвать сладкой. Ей приходилось много работать, постоянно помогать мужьям, писать кандидатские с ними, подсказывать, организовывать. На это уходило много сил и времени.

Несмотря на всеобщее признание и популярность, Людмила не считала себя красавицей. Актриса признается, что самой себе нравится больше всего после спектакля: эмоции хлещут через край, все внутри горит, на сцене только что была пережита огромная палитра чувств. Если свою внешность девушка не считала особенной, то из-за роста сильно комплексовала. Сегодня таким ростом никого не удивишь (177 см. — Прим. AdMe.ru), но тогда он причинял серьезные неудобства. На танцах Людмила, любившая каблуки, неизменно оказывалась выше всех на голову. С ростом связана одна курьезная история: на съемках «Донской повести» партнер Людмилы Евгений Леонов в сердцах сказал, что не будет работать с «дылдой». На что получил резкий ответ, мол, а вы скамейку с собой носите.

Предложение, от которого Людмила не смогла отказаться

В 1984 году Людмила Чурсина вернулась в Москву, так как ее пригласили в Центральный академический театр Советской армии. Там ей предложили роль, о которой актриса мечтала уже много лет. Ей предстояло сыграть Настасью Филлиповну в постановке «Идиот» по пьесе Ф. М. Достоевского. С таким сложным и противоречивым персонажем Людмила справилась превосходно. Режиссеры видели талант статной актрисы, и список ее ролей постоянно пополнялся. На сцене Чурсина была и Екатериной Великой, и Анной Карениной, и баронессой Шталь из «Маскарада» Михаила Лермонтова. А на экране Чурсина воплотила образы, полюбившиеся миллионам зрителей: Вероника Былова в цикле телефильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи» по популярности не уступала героиням современных детективов.

Кроме кино и театра, Людмила снималась в телеспектаклях и многочисленных сериалах. Любители популярных «Интернов» наверняка узнали ее по роли Марины Александровны Кисегач, мамы Анастасии. А в «Чисто московских убийствах» ее героиня — своего рода современная мисс Марпл.

Говорят, что Людмилу приглашали на съемки даже в Голливуд. Ей предстояло там сыграть в 15 фильмах, но она отказалась. Возможно, сама не захотела покидать родную страну, а возможно, руководство страны не хотело лишиться талантливой актрисы. В последние годы Людмила Чурсина съемкам в кино предпочитает сцену и живое общение, но иногда появляется и на экранах. Актриса принимала участие в программе «Идеальный ремонт», где дизайнеры модернизировали ее однокомнатную квартиру в более уютное классическое жилье с минимумом деталей.

Сейчас актриса живет одна, но одинокой себя не считает. По ее мнению, лучше жить одной, чем рядом с чужим по духу человеком делать вид, что все хорошо. К тому же у нее есть племянник Алексей с женой и детьми, с которыми она поддерживает контакт, помогает им и считает родными.