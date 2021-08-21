Как сейчас выглядят повзрослевшие дети 16 наших любимых звезд

Дочери и сыновья известных артистов и телеведущих с ранних лет оказываются под пристальным вниманием поклонников и журналистов. А звездные родители только подогревают этот неутихающий интерес, появляясь на модных приемах со своими детьми или выкладывая в соцсети совместные фотографии.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам, как выглядят дети тех, кто не сходит с экранов наших телепрограмм и красуется на обложках журналов.

Дочь Олега Газманова — Марианна

Дочь Любови Толкалиной — Мария

Дочери Валерия Меладзе — Софья и Инга

Сын Нонны Гришаевой — Илья

Дети Натальи Андрейченко — Настасья и Дмитрий

Дочери певицы Алсу — Микелла и Сафина

Дочь Дарьи Мороз — Анна

Дочь Тимати и Алены Шишковой — Алиса

Сын Алены Водонаевой — Богдан

Дети Розы Сябитовой — Денис и Ксения

Дочь Александра Серова — Мишель

Дочь Анны и Бориса Грачевских — Василиса

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова — Анастасия

Дети Екатерины Волковой — Александра, Богдан, Валерия

Сын Олега Табакова и Марины Зудиной — Павел

Дочь певицы Славы — Александра