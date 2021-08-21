Как сейчас выглядят повзрослевшие дети 16 наших любимых звезд
Дочери и сыновья известных артистов и телеведущих с ранних лет оказываются под пристальным вниманием поклонников и журналистов. А звездные родители только подогревают этот неутихающий интерес, появляясь на модных приемах со своими детьми или выкладывая в соцсети совместные фотографии.
Мы в AdMe.ru хотим показать вам, как выглядят дети тех, кто не сходит с экранов наших телепрограмм и красуется на обложках журналов.
Дочь Олега Газманова — Марианна
Дочь Любови Толкалиной — Мария
Дочери Валерия Меладзе — Софья и Инга
Сын Нонны Гришаевой — Илья
Дети Натальи Андрейченко — Настасья и Дмитрий
Дочери певицы Алсу — Микелла и Сафина
Дочь Дарьи Мороз — Анна
Дочь Тимати и Алены Шишковой — Алиса
Сын Алены Водонаевой — Богдан
Дети Розы Сябитовой — Денис и Ксения
Дочь Александра Серова — Мишель
Дочь Анны и Бориса Грачевских — Василиса
Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова — Анастасия
Дети Екатерины Волковой — Александра, Богдан, Валерия
Сын Олега Табакова и Марины Зудиной — Павел
Дочь певицы Славы — Александра
Как по-вашему, кто из детей больше всего похож на своих знаменитых родителей?
Фото на превью oleggazmanov / Instagram, Tarakanov Vadim / East News
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