Как сейчас выглядят 18 знаменитостей, которых в прошлом ценили за естественную красоту

Мы помним много всенародно любимых звезд, которые всегда славились своей натуральной красотой. Прошло немало лет с тех пор, как они впервые оказались под лучами славы, и возрастные изменения не обошли их стороной, но они по-прежнему выглядят потрясающе. Эти дамы демонстрируют нам, что привлекательность не имеет срока годности и что с возрастом красота не увядает.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы вы ценили свой естественный облик в любом возрасте. И составили список знаменитостей, чья красота была неоспорима, чтобы показать вам, что не стоит бояться перемен, связанных с взрослением.

1. Мелани Гриффит

2. Кэтрин Зета-Джонс

3. Моника Беллуччи

4. Дженнифер Энистон

5. Хэлли Берри

6. Сальма Хайек

7. Пенелопа Крус

8. Синди Кроуфорд

9. Бритни Спирс

10. Сандра Буллок

11. Алисия Сильверстоун

12. Дженнифер Лопес

13. Риз Уизерспун

14. Шарлиз Терон

15. Деми Мур

16. Мишель Пфайффер

17. Хайди Клум

18. Анджелина Джоли