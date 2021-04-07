История о том, как сапожники из Одессы обули весь мир в желтые рабочие ботинки

Все в тимберлендах хорошо, вот только пачкаются они очень быстро. А если с подошвой что-то случится, мало какой мастер сможет ее починить. Благо ботинки почти вечные, но вот ухаживать за ними нужно правильно. Воду и мороз они выдерживают, зато от чрезмерного тепла кожа может испортиться. Поэтому их нельзя ставить на батарею. После мытья в обувь кладут бумагу и оставляют сушиться в хорошо проветриваемом помещении.