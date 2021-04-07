История о том, как сапожники из Одессы обули весь мир в желтые рабочие ботинки
В Европе ботинки Timberland считаются синонимом американского качества и универсальной моды. В США они стали культовыми едва ли не с самого своего появления в начале 70-х. Сейчас их носят все: студенты и строители, уличные музыканты и звезды мировой сцены, хипстеры и любители активного отдыха.
Признаться, для нас в AdMe.ru стало откровением, что легендарные ботинки на литой подошве придумали эмигранты из Одессы. А уж от того, что первые пары держали в туалете, мы вообще выпали в осадок. Думаем, вы тоже останетесь под впечатлением.
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Корни этой истории уходят в Одессу начала ХХ века. В 1902 году в одной бедной семье родился Натан Шварц. Его отец, дед и прадед были сапожниками, так что выбирать профессию мальчику не пришлось.
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Позже семья Шварцев эмигрировала в Америку. Натан, еще будучи подростком, устроился подмастерьем в нью-йоркскую мастерскую по ремонту обуви. Он усердно работал, копил деньги и в 1952 году приобрел 50 % акций обувной компании Abington Shoe Company.
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Еще 3 года мужчина откладывал деньги, чтобы выкупить всю компанию. Следующие 10 лет Натан и его сыновья Сидни и Герман изготавливали обувь ручной работы и продавали ее дисконтным магазинам.
Винтажные тимберленды.
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Долгое время бизнес не приносил прибыли. Все изменилось, когда Шварцы купили специальную установку для литья подошвы под давлением. Подошва получалась очень крепкой, и ее можно было намертво присоединить к верхней части обуви. Ботинки, произведенные по новой технологии, продавались дороже — почти по $ 6 за пару.
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Вскоре Натан отошел от дел. Сидни и Герман перенесли производство на север страны, где из-за сурового климата людям нужна была особая обувь. Такая, чтобы и по лужам спокойно ходить, и деревья на морозе рубить. Смекнув, что к чему, Сидни решил сделать полностью кожаные водонепроницаемые ботинки.
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Идея Шварца многим казалась нелепой. Но в начале 70-х он таки представил миру желтые рабочие ботинки Timberland. С герметичными швами, четырехрядной строчкой и литой под давлением подошвой, пошитые в 80 этапов из 39 деталей. Раньше такой обуви просто не было.
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Шварцы окунали ботинки в ведро с водой, наливали внутрь окрашенную жидкость и ждали, не появятся ли протечки. Первые тимберленды даже оставляли на ночь в заводском туалете, прямо в унитазе. Делали это затем, чтобы доказать: при любых обстоятельствах обувь не промокнет. Сегодня ботинки тоже проверяют на водонепроницаемость и прочность, но уже при помощи специального оборудования.
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Внезапно рабочая обувь стала хитом среди американской молодежи. Братья начали зарабатывать миллионы и решились на рискованный шаг — переименовать компанию в Timberland и выпускать только одноименные ботинки. Позже они расширили ассортимент, но название бренда уже не меняли.
Коллекция Хлои Кардашьян.
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Самые первые ботинки Timberland до сих пор остаются бессмертной классикой, но их все же немного усовершенствовали. Добавили амортизирующую стельку, чтобы меньше уставали ноги. А еще расширили цветовую гамму. Теперь каждый может выбрать свою идеальную пару тимбов. Даже те, кто заботится о состоянии окружающей среды, ведь многие модели делают из переработанных материалов.
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Однажды Шварцев посетил итальянский дистрибьютор, пожелавший купить 600 пар обуви. Сидни подумал, что больше никогда не увидит странного итальянца, но тот вернулся и заказал вторую партию, а потом еще и еще. Так тимберленды начали триумфальное шествие по Европе.
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Задуманные как обувь для рабочих, эффектные желтые ботинки пришлись по вкусу уличным исполнителям хип-хопа. Позже эстафету переняли мировые знаменитости: 50 Cent, Рианна, Бейонсе, Канье Уэст, Гвен Стефани и многие другие. Благодаря им продажи бренда выросли в разы.
Белла Хадид и Рианна в ботинках Timberland.
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Звезда баскетбола Шакил О’Нил тоже хотел тимбы, но компания не выпускала обуви нужного ему 22 американского размера (стелька 42 сантиметра). Шакилу пошли навстречу и пошили ботинки по индивидуальному заказу.
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Все в тимберлендах хорошо, вот только пачкаются они очень быстро. А если с подошвой что-то случится, мало какой мастер сможет ее починить. Благо ботинки почти вечные, но вот ухаживать за ними нужно правильно. Воду и мороз они выдерживают, зато от чрезмерного тепла кожа может испортиться. Поэтому их нельзя ставить на батарею. После мытья в обувь кладут бумагу и оставляют сушиться в хорошо проветриваемом помещении.
- Представители Timberland говорят, что их обувь давно вышла за рамки одного стиля. Она подойдет как строителю или уличному музыканту, так и супермодели или известной певице. А носить ботинки можно хоть под спортивный костюм, хоть под вечернее платье.
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Обувью американских рабочих и лесорубов вдохновился испанский дизайнер Маноло Бланик. Он создал свою версию тимбов, которые Дженнифер Лопес показала всему миру в клипе «Jenny from the Block», а Бейонсе — в клипе «’03 Bonnie & Clyde».
Семейная коллекция Бейонсе. Справа — туфли Manolo Blahnik.
А Джей Ло в обычной жизни носит классические Timberland.
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В 1998 году компанию возглавил Джеффри Шварц, сын Сидни и внук Натана. Именно он направил Timberland на путь экологической и социальной ответственности. Финансировал программы по посадке деревьев и выдал сотрудникам деньги на покупку гибридных автомобилей. А еще придумал Green Index — зеленую этикетку, на которой указано, какие материалы и ресурсы были использованы для производства конкретной пары обуви.
Джеффри Шварц.
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В 2011-м Джеффри продал компанию, и эпоха Шварцев закончилась. Сам мужчина говорит, что для него Timberland навсегда останется семейным бизнесом. «Это как посадить дерево. Ты выкапываешь яму, опускаешь туда саженец, делаешь все возможное, чтобы он прижился, а потом наблюдаешь, как твое дерево растет. Вот так я воспринимаю Timberland». Сейчас Шварц активно занимается благотворительностью, а компания продолжает взятый им курс на экологичность.
Супергерой устойчивого развития, созданный компанией из переработанных материалов и производственного брака.
А у вас есть обувь Timberland? Если нет, хотели бы себе пару культовых желтых ботинок?