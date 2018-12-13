Как решить спорные ситуации в ресторане (Спойлер: за разбитый бокал можно не платить)

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Иногда поход в любимый ресторан оборачивается сущими неприятностями: к примеру, одно случайное движение — и вот мы уже платим за разбитую посуду или, того хуже, по вине официанта уходим домой с огромным пятном на рубашке. И если избежать самих случайностей мы не можем, то уберечь себя от досадных последствий вроде самостоятельной оплаты химчистки вполне реально. Конечно, если знать свои права.

AdMe.ru решил разобраться в том, как нужно вести себя в спорных ситуациях, возникающих в ресторане. Читайте и сохраняйте, чтобы при необходимости суметь защитить себя.

Дресс-код — это почти всегда незаконно

Не пустить вас в ресторан, сославшись на ваш внешний вид, охранник имеет право только в том случае, если сайт заведения или, к примеру, рекламный буклет заранее информируют посетителей о дресс-коде. В других случаях это незаконно, так как посетитель ресторана является потребителем услуг общественного питания, а ресторан — исполнителем этих услуг. Согласно же статье 426 Гражданского кодекса РФ, список причин для отказа клиенту крайне ограничен: к ним относятся отсутствие свободных мест, воды или электричества, а также закрытие ресторана на специальное обслуживание.

За разбитую посуду платить необязательно

Если прейскурант на бой посуды не указан в меню или указан, но не заверен подписью и печатью, то и платить вы не обязаны. От ничем не подкрепленной просьбы возместить ущерб вы можете смело отказаться, ведь, согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ «Бремя содержания имущества», только собственник несет ответственность за свое имущество. И даже если вы были заранее ознакомлены с прейскурантом, но платить не желаете, все, что могут сделать сотрудники ресторана, — это вызвать уполномоченные органы.

В случае кражи вам обязаны возместить ущерб

Обычно в гардеробах в глаза бросается табличка, предупреждающая о том, что администрация ресторана не несет ответственности за оставленные посетителями вещи. Эта табличка не имеет юридической силы: в случае утери или кражи ваших вещей вам обязаны в течении 3 дней предоставить вещь аналогичного качества или возместить ее стоимость в двойном размере. Подкрепите свои требования статьей 35 закона РФ «О защите прав потребителей», а в случае отказа обращайтесь в суд — он примет вашу сторону.

Вам не нужно садиться за столик, чтобы узнать цены

Бывает, что посетитель садится за столик, листает меню и понимает, что здешние цены для него слишком высоки. Конечно, в таком случае чувствуешь себя крайне неловко. Приходится возвращать меню официанту и в смущении покидать заведение. Чтобы избежать подобной ситуации, вы можете попросить меню и ознакомиться с прейскурантом еще вне зала обслуживания.

За некачественное блюдо вам должны вернуть деньги

Несмотря на то что в некоторых заведениях настойчиво предлагают заменить некачественное блюдо на другое, вы вправе требовать, чтобы вам вернули деньги. В этом есть смысл: если вы уже однажды выловили муху из супа, зачем пробовать еще одно блюдо от того же повара? Словом, помните, что, согласно пункту 1 статьи 18 закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель при обнаружении в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе отказаться от оплаты. При этом по требованию продавца потребитель должен вернуть товар с недостатками.

Ресторан несет ответственность за вашу безопасность

Ресторан обязан не только предоставить вам качественные блюда, но и обеспечить вашу безопасность. Если по вине заведения вы получили травму, следует это зафиксировать, обратиться в травмпункт за справкой, а затем предъявить ресторану претензию.

Пролитое на вас вино = химчистка за счет ресторана

Если официант пролил вино или опрокинул тарелку с едой на вашу одежду, то вам, как правило, сразу предложат оплатить химчистку. Конечно, в том случае, если ресторан дорожит своей репутацией. А возможно, что вас просто попытаются «задобрить» десертом за счет заведения, без всякого упоминания о химчисте. Не стесняйтесь и настаивайте на возмещении ущерба, а если это не подействует, то смело обращайтесь в суд. Будьте уверены — вы выиграете дело.

Вам обязаны предоставить жалобную книгу

Если вы недовольны уровнем обслуживания или качеством приготовленных блюд, смело требуйте жалобную книгу и оставляйте в ней свой нелестный отзыв. Официант пожимает плечами и отнекивается, мол, книги нет на месте? Попросите позвать администратора и напомните ему о том, что каждый ресторан обязан иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять ее посетителю по первому требованию.

Заказывайте что хотите и сидите за столиком столько, сколько посчитаете нужным

Неважно, закажете ли вы блюдо от шеф-повара или всего лишь чашку чая — вас обязаны обслужить на равном уровне с другими посетителями. Более того, пить этот чай вы можете хоть до закрытия: сотрудники ресторана не вправе просить вас поторопиться, ссылаясь на то, что свободных мест не хватает, а вы уже давно сидите с одной только чашкой чая.

В большинстве ресторанов можно не оставлять чаевые

Чаевые — довольно спорная тема: одни посетители считают, что за вежливость и улыбку официанта необходимо «отблагодарить», другие уверены, что хорошее обслуживание — это всего лишь его прямая обязанность. Какую бы сторону в этом споре вы ни приняли, важно помнить одно: если за обслуживание взимается дополнительная плата, то вас должны уведомить об этом заранее, например это может быть соответствующая сноска в меню или же табличка, размещенная на видном месте. При этом нужно понимать, что надпись на чеке вроде «Чаевые приветствуются» является лишь пожеланием и ни к чему вас не обязывает.

Бонус: и все-таки посетители ресторана не всесильны

Вы не можете пройти на кухню и посмотреть, как готовятся блюда. Все просто: чтобы это сделать, необходимо иметь при себе санитарную книжку и специальную одежду.

В ресторане вам не обязаны бесплатно подавать стакан воды.

А еще в ресторане могут отказать в посещении туалета зашедшему с улицы человеку, если он не является клиентом.

Если вам не понравилось вино из ранее открытой бутылки, отказаться от него вряд ли получится. Вам заменят только некачественное блюдо, а вкус к качеству не имеет никакого отношения.

А как вы решаете спорные ситуации в ресторанах?