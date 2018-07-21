Как правильно подобрать украшения к своему типу лица (Спойлер: иногда даже звезды ошибаются)

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Визажисты, парикмахеры и имиджмейкеры считают идеальной формой лица овал. С ним можно смело экспериментировать в макияже, прическах и украшениях. Однако лица множества звезд экрана весьма далеки от овальной формы, тем не менее ни они, ни мы не сомневаемся ни капли в их красоте. Если вы все же недовольны тем, чем одарила вас природа, форму лица помогут визуально откорректировать правильно подобранные украшения — серьги, подвески на шею и ободки для волос.

AdMe.ru решил показать на примерах звезд, как можно скорректировать или подчеркнуть особенности формы лица в зависимости от выбранных аксессуаров.

Круглое лицо

Серьги. Если у вас круглое лицо, хорошим выбором станут удлиненные, свободно свисающие серьги-подвески. Визуально они помогут немного вытянуть лицо. Также вам подойдут украшения с ярко выраженными углами, например в форме треугольника или ромбов. А вот крупные кольца или крохотные серьги-гвоздики только приблизят лицо к идеальному кругу, поэтому их следует избегать.

Украшения на шею. От чокеров и массивных, под самое горло, ожерелий лучше отказаться: они лишь добавляют ширины и без того округлым формам. А вот изящные цепочки с небольшой подвеской или V-образные вытянутые колье подойдут как нельзя лучше.

Украшения для волос. Чтобы визуально вытянуть лицо и сделать его более узким, следует выбрать средний по размерам аксессуар и расположить его сбоку, чуть выше уха.Чтобы визуально вытянуть лицо и сделать его более узким, следует подобрать средний по размерам аксессуар, расположенный чуть сбоку от темени. Можно подобрать тонкий, почти незаметный обруч с крупным элементом — камнем, фигуркой, бантом. А вот широких ободков, а также косичек лучше избегать, как и крупных заколок сбоку. При этом если приподнять волосы ободком надо лбом или на затылке, то это зрительно вытянет лицо, даже если аксессуар будет довольно широким.

Треугольное лицо

Серьги. Обладатели треугольного лица стараются смягчить острые черты подбородка и уравновесить его со лбом и скулами. Для достижения цели необязательно ограничиваться большими кольцами. Попробуйте носить серьги с изящными изогнутыми линиями. А вот длинные подвески лишь вытягивают и дополнительно заостряют подбородок.

Украшения на шею. Как нельзя кстати будут вариации на тему украшений-ошейников, колье с крупными камнями или ожерелья из жемчуга. Все они нейтрализуют остроту подбородка и придадут немного объема его средней части.

Украшения для волос. Чтобы смягчить черты лица и слегка округлить его, подойдут украшения с плетениями, плавными узорами, ободок из косички. Еще один вариант — обруч с крупными бусинами или другими круглыми элементами.

Квадратное лицо

Серьги. Если у вас квадратная форма лица, тогда задачей украшений будет сгладить острые углы и вытянуть лицо. Лучше всего подойдут серьги-капельки. Только учтите, что их длина должна быть больше их ширины. Длинные тонкие подвески также сделают широкую челюсть более изящной. А вот серьи-гвоздики лишь заострят внимание на самой широкой части лица.

Украшения на шею. Кулоны на цепочках, длинные бусы с маленькими жемчужинами или камнями, тонкие подвески помогут вытянуть лицо. Избегать следует горизонтальных линий и массивных украшений, которые лишь придадут веса нижней челюсти.

Украшения для волос. Ваш выбор — широкий ободок с плавными линиями, смягчающий острые черты лица. Аксессуар, асимметрично закрепленный на ободке либо просто на волосах, также сместит акцент с чрезмерно выразительных скул и челюсти.

Трапециевидное лицо

Серьги. Попробуйте треугольные подвески, только не обычные, а расположенные вершиной вниз и с закругленными углами. Если нижняя челюсть резко выражена, маленькие круглые серьги сделают ее более мягкой, а длинные подвески вытянут лицо.

Украшения на шею. Вытянуть тяжелую нижнюю часть лица помогут удлиненные V-образные колье, а также длинные цепи с кулонами и подвесками.

Украшения для волос. Широкий ободок или же ободок с крупными декоративными элементами зрительно уравновесит верхнюю часть лица с нижней.

Продолговатое лицо

Серьги. Ваша задача — «укоротить» лицо и добавить объема щекам и скулам. Попробуйте украшения круглых и квадратных форм, а также в виде треугольника острым углом вверх. Хорошо будут смотреться серьги-гвоздики, а вот длинных подвесок лучше избегать.

Украшения на шею. Ожерелья, короткие подвески и короткие объемные колье — то, что вам необходимо. А вот длинные цепочки визуально вытянут лицо еще больше.

Украшения для волос. Если лицо имеет вытянутую форму, а лоб достаточно высокий, вы можете позволить себе носить цепочки или декоративные повязки, располагая их по центру лба. Ободок способен даже визуально расширить лицо: прижмите им волосы и оставьте несколько боковых прядей выпущенными. Еще один вариант — расположить крупное украшение сбоку на волосах, чтобы придать щекам немного объема. В тандеме с украшением хорошо сыграют красивые локоны. А вот крупный аксессуар надо лбом вытянет лицо еще сильнее, особенно если он будет частью высокой прически.

А вы гордитесь особенностями своего типа лица или стараетесь сделать их менее заметными? Расскажите нам об этом в комментариях.