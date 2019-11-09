20+ секретов мультфильма «Маша и Медведь», который превратился в бизнес мирового масштаба и заработал миллионы

«Придумал я его [проект] после отдыха в Крыму . Была там на пляже девочка — абсолютно, так сказать, без комплексов. Родители приехали с ней отдыхать — ну она им отдых устроила, конечно... По полной. Ребенок просто «вождь краснокожих»: кто-то там, например, курицу ест — она подошла, тоже поела без спросу.

Через два дня люди на пляже от нее заплывали за буйки, зарывались в гальку, притворялись мертвыми. Но она «мертвых» поднимала, зарывшихся из гальки выкапывала, а из-за буйков... сами приплывали.