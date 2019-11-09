20+ секретов мультфильма «Маша и Медведь», который превратился в бизнес мирового масштаба и заработал миллионы
В 2009 году на экраны впервые вышел мультик «Маша и Медведь», который сразу полюбили не только дети, но и взрослые. Это первый российский проект, который стал коммерчески успешен на Западе. Оказывается, секрет «Маши и Медведя» не только в таланте художников, но и в грамотном продвижении и менеджменте.
Мы в AdMe.ru часто пишем о причинах успеха того или иного бренда, и вот пришла очередь «Маши и Медведя». Мы постарались выяснить, почему дуэт непослушной девочки и медведя пришелся по душе людям со всего мира.
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Художник Олег Кузовков, «папа» Маши, придумал мультфильм еще в 1996 году. А вдохновила его вполне реальная девочка.
«Придумал я его [проект] после отдыха в Крыму . Была там на пляже девочка — абсолютно, так сказать, без комплексов. Родители приехали с ней отдыхать — ну она им отдых устроила, конечно... По полной. Ребенок просто «вождь краснокожих»: кто-то там, например, курицу ест — она подошла, тоже поела без спросу.
Через два дня люди на пляже от нее заплывали за буйки, зарывались в гальку, притворялись мертвыми. Но она «мертвых» поднимала, зарывшихся из гальки выкапывала, а из-за буйков... сами приплывали.Олег Кузовков / Mir3D
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Правда, в 1996 году возможностей сделать качественный трехмерный мультик не было, поэтому идею пришлось отложить. Зато к 2008 году Кузовков нашел спонсора, собрал команду художников и начал трудиться над «Машей и Медведем».
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Первый 7-минутный эпизод делали целых 8 месяцев. Создатели сериала сразу решили, что фишкой сериала должно быть качество, поэтому процесс был таким долгим.
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Впервые «Машу и Медведя» показали в программе «Спокойной ночи, малыши». В результате рейтинги программы, которая к тому времени подрастеряла зрителей, взлетели до небес.
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Маша живет под Тюменью. В серии «Подкидыш» Пингвиненок написал Медведю письмо и указал адрес: поселок Чикча (25 км от Тюмени).
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Производство 1 серии занимает от 2 до 4 месяцев: сначала создается сценарий, потом историю отрисовывают вручную, а затем в дело вступают компьютерные технологии. На собственной рендер-ферме студии «Анимаккорд» стоит 30 мощных серверов, которые обрабатывают изображение.
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«Маша» — жутко дорогой мультик: над 7-минутным эпизодом трудятся 70 человек, а стоит 1 серия примерно ₽ 6,5 млн.
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Создатели мультфильма специально сделали короткие серии. Они считают, что 6–7 минут — оптимальное время, которое ребенок может провести около экрана и не заскучать. Точно так же поступили мультипликаторы ближайших конкурентов Маши — «Смешариков».
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Еще один секрет успеха мультика — хитовая музыка. Композитор Василий Богатырев сочинил все песни и мелодии в «Маше и Медведе». Он писал музыку для цирковых шоу, рекламы и даже известных отечественных исполнителей вроде Кристины Орбакайте.
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Аниматоры специально не делали ограничений по возрасту, чтобы мультики были интересны не только малышам 3–4 лет, но и детям постарше. Это довольно хитрый ход: ближайшие конкуренты «Смешарики» и «Лунтик» ориентируются на жесткие возрастные категории.
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Герои мультика почти не говорят: вместо диалогов сценаристы создают гэги. Это комедийный прием, в основе которого лежит очевидная нелепость. Он не требует перевода на другие языки и к тому же понятен людям любого возраста, образования и социального положения.
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Наверное, вы заметили, что отношения Маши и Медведя похожи на отношения Тома и Джерри. Глобально в том и другом мультфильме ребенок (Маша, Джерри) противостоит взрослому (Том, Медведь). Психологи считают, что нарциссическая фаза (ощущение своего могущества) — необходимый этап в развитии ребенка и если малыш не пройдет его, то во взрослую жизнь выйдет унылый, депрессивный человек.
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Противники «Маши и Медведя» ругают мультик за пропаганду плохого поведения и безнаказанности. А некоторые зрители называют Мишку мазохистом.
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Чтобы взрослые не клевали носом при просмотре мультика, аниматоры прячут в сериях отсылки к культовым фильмам. Внимательные зрители нашли упоминание «Титаника», «Форреста Гампа», «Во все тяжкие» и «Маски Зорро».
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Первые сезоны Машу озвучивала 7-летняя Алина Кукушкина, которая сходу выиграла кастинг у девочек-подростков. Правда, чтобы получился заливистый смех, Алину щекотали всей съемочной группой.
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В американской версии для Netflix Маша говорила голосом актрисы Элси Фишер. Алина специально летала в США, чтобы поделиться с Элси хитростями озвучки.
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Когда Алина выросла и ее голос поменялся, на роль Маши взяли Варвару Саранцеву. Но Алина не ушла из сериала и теперь работает звукорежиссером.
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Медведь в сериале не разговаривает, а лишь пыхтит и вздыхает. Его озвучка — дело рук звукорежиссера «Маши и Медведя» Бориса Кутневича.
Варвара Саранцева (Маша) и Борис Кутневич (Медведь).
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Даже самые талантливые художники нуждаются в грамотном менеджменте и в деньгах, конечно. С самого начала в мультик вложился бывший физик-ядерщик, а ныне бизнесмен Сергей Кузнецов. А директором студии «Анимаккорд», которая снимает «Машу и Медведя», стал Андрей Ловейко. Именно бизнес-талант Ловейко принес мультику всемирную известность.
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Благодаря ему студия сделала ставку на бесплатное распространение мультика: новые серии можно увидеть на YouTube-канале или сайте проекта. Руководство студии осознало, что бороться с видеопиратами бессмысленно, к тому же россияне не любят платить за контент, который можно скачать бесплатно в сети.
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80 % прибыли студия «Анимаккорд» получает благодаря продаже лицензий на производство товаров — от шампуней и карандашей до йогуртов и игрушек. В компании не очень любят делиться информацией о прибыли, но, по данным Bloomberg, студия зарабатыват $ 225 млн в год.
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Менеджеры компании говорят, что выбирают лицензиатов весьма придирчиво. Например, Маша не должна ассоциироваться с алкоголем, табаком и вредными продуктам вроде чипсов или сладкой газировки.
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«Маша и Медведь» — первый сериал, который стал успешен на Западе. В Европе, например, он вошел в пятерку самых узнаваемых детских брендов и уже переведен на 25 языков.
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Первой страной, которая купила права на показ мультика, была Франция, но больше всего непослушную девочку любят в Италии: 80 % итальянских детей знают, кто такая Маша.
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На YouTube сериал тоже поставил рекорд — 20 млрд просмотров со всего мира.
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Из-за культурных особенностей некоторых стран сериал приходится адаптировать. Например, прокатчики из Арабских Эмиратов хотели удалить кадры с участием Свинки Розочки. Правда, потом эти серии просто не стали показывать на Ближнем Востоке. Зато Машин наряд (платок и закрытое платье) пришелся зрителям из этих стран по душе.
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У «Маши и Медведя» есть спин-оффы (истории-ответвления). В «Машиных сказках» создатели решили избавиться от хулиганского образа героини. Теперь девочка рассказывает русские народные сказки, и обвинять ее в пропаганде непослушания родителям стало сложнее.
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«Машины страшилки» были созданы специально под стриминговый сервис Netflix. Сериал запустили прямо перед Хеллоуином: он собрал огромное количество просмотров и получил широкую известность.
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Главный конкурент «Маши» на международной арене — «Свинка Пеппа». Оба сериала борются за одну и ту же возрастную категорию, правда, разными способами. В Мексике «Маша» уже победила — это самый популярный бренд среди девочек 3–6 лет.
По поводу всемирной популярности «Маши и Медведя» существует несколько теорий. Первая: отношения Маши и Медведя символизируют отношения отца и дочери, поэтому понятны людям любой национальности. Вторая: дети обожают героиню за ее свободолюбие и отсутствие поучительного тона. Кинокритики считают, что сериал удачно сочетает талант аниматоров, менеджеров и грамотное продвижение бренда. А какая теория ближе вам?
Фото на превью Маша и Медведь / Анимаккорд