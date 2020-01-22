Как изменится наша жизнь в 2020 году и какие события станут самыми обсуждаемыми

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2020 год високосный, будем надеяться на лучшее, а сами не плошать. В ООН этот год проходит под лозунгом охраны здоровья растений. Проблемы экологии набирают обороты, их решение ложится на плечи каждого жителя Земли. Кроме того, наша жизнь все теснее связана с искусственным интеллектом. А сколько нас ждет киноновинок и музыкальных релизов, не пересчитать.

Мы в AdMe.ru надеемся, что ближайшие 300 с лишним дней будут насыщены только радостными событиями и принесут каждому долгожданное желаемое.

На Олимпиаде в Токио будут действовать летающие машины

Токийская Олимпиада уже зарекомендовала себя как самая высокотехнологичная в истории Игр. Вот лишь некоторые аспекты, которых нам стоит ожидать от этого события: Беспилотные шаттлы e-Palette . Они начнут ходить за неделю до начала Олимпиады. Будут вмещать до 20 пассажиров. По данным финансовой компании Bloomberg, к 2025 году Япония планирует выпускать беспилотные авто на международном уровне.

. Они начнут ходить за неделю до начала Олимпиады. Будут вмещать до 20 пассажиров. По данным финансовой компании Bloomberg, к 2025 году Япония планирует выпускать беспилотные авто на международном уровне. Роботы . Они будут выполнять сразу несколько функций. Среди них можно будет найти волонтеров, болельщиков и курьеров. Каждый из посетителей сможет обратиться к роботу, чтобы узнать нужную информацию, найти свое место на стадионе или просто попросить напиток.

. Они будут выполнять сразу несколько функций. Среди них можно будет найти волонтеров, болельщиков и курьеров. Каждый из посетителей сможет обратиться к роботу, чтобы узнать нужную информацию, найти свое место на стадионе или просто попросить напиток. Летающий автомобиль SkyDrive. С его помощью будет зажжен олимпийский огонь. Компания Toyota уже на протяжении нескольких лет занимается разработкой прототипа летающего авто. Планируется, что он будет похож на квадрокоптер с 4 вентиляторами и 3 колесами. Скорость в полете — 100 км/ч, на дороге — 150 км/ч.

«Оскар» вновь пройдет без ведущего

Летом начнется масштабная миссия марсохода «Марс-2020»

Чем интересна эта миссия? Кроме прочих задач по исследованию Марса, ученые продолжат искать признаки жизни на планете и возможности ее зарождения. Также будут проведены все необходимые замеры и измерения, которые помогут в будущей экспедиции астронавтов, работающих и живущих на Красной планете. Запуск будет совершен летом, а прилетит аппарат только в феврале следующего года. Заинтересовавшиеся данной миссией могут в прямом эфире наблюдать за сборкой и тестированием марсохода. Также на официальном сайте часто предоставляется возможность принимать участие в интерактивных играх и конкурсах. Например, некоторым даже удалось отправить свое имя на марсоход. Впрочем, опоздавшие все еще могут подать заявку.

Компании Coloro и WGSN выделили 5 цветов, которые будут главными в 2020 году

Джейн Бодди, директор по цвету WGSN, отметил, что именно эти тона актуальны для времени, когда достижения в области науки и техники будут ключевыми направлениями в жизни общества. Neo-Mint ( неомятный ). Олицетворяет новую историю. Воплощает в себе настроение будущего и утопический оптимизм. Вдохновлен такими событиями, как Олимпийские игры в Токио и отправка марсохода НАСА.

). Олицетворяет новую историю. Воплощает в себе настроение будущего и утопический оптимизм. Вдохновлен такими событиями, как Олимпийские игры в Токио и отправка марсохода НАСА. Purist Blue ( чистый голубой ). Заключительный этап эволюции синего цвета от базового до модного. Он мягче и солнечнее. Тем не менее в нем есть и прохлада, которая придает свежести и современности.

Cassis (« черная смородина» ). Сочетание розового и пурпурного цветов, которые оказали огромное влияние на последние сезоны. Гендерная нейтральность розового и современная привлекательность фиолетового оказались удачной комбинацией.

Cantaloupe (« мускусная дыня» ). Это более мягкая и приглушенная версия кричащих апельсиновых оттенков. Идеально подойдет для жаркого лета.

Mellow Yellow («глубокий желтый»). Желтый цвет продолжает свое модное шествие. На этот раз оттенок более приглушенный и земляной, с обожженными тонами.

Каршеринг продолжит развиваться, машины будут покупать все реже

Автомобиль перестает быть символом богатой жизни и высокого социального статуса. Практичность каршеринга медленно, но верно набирает обороты. Люди думают о расходах, связанных с владением транспортным средством, или о том, как редко им на самом деле приходится его использовать. В результате развития системы каршеринга уменьшится загруженность городских дорог, а коллективные поездки станут выгоднее одиночных. Не надо будет платить транспортный налог и беспокоиться о топливе, техобслуживании или страховке.

Массовый запуск 5G

Коммуникационная сеть 5-го поколения, так называемая 5G, должна стать одной из основ цифровой экономики. Главной движущей силой будет искусственный интеллект. За 40 с небольшим лет было заменено 4 поколения сетей мобильной связи. Теперь 3G и 4G органично войдут в состав 5G. Потенциал данной сети огромен. С ее помощью станет возможной передача данных с минимальными задержками. Это значит, что будет доступен дистанционный режим задач. С его помощью можно проводить на расстоянии сложные расследования при чрезвычайных ситуациях, делать хирургические операции, проводить внешнеторговые сделки, улучшать логистическую систему и многое другое.

Киноновинки пестрят возвращениями полюбившихся героев

Из сериалов тоже есть что посмотреть

Помимо возвращения старых сериалов, нас ждут совершенно новые оригинальные истории: Для тех, кому нужна драма . Проект «Разрабы» о компьютерных инженерах выйдет в марте. Любителям триллеров понравится. Сериал «Голливуд» расскажет о 1940-х годах на «фабрике грез». Помогут в этом Джим Парсонс и Даррен Крис. В мае можно будет посмотреть «Отыграть назад», основой послужил роман Джин Хафф Корелиц «Ты должна была знать».

. Проект «Разрабы» о компьютерных инженерах выйдет в марте. Любителям триллеров понравится. Сериал «Голливуд» расскажет о 1940-х годах на «фабрике грез». Помогут в этом Джим Парсонс и Даррен Крис. В мае можно будет посмотреть «Отыграть назад», основой послужил роман Джин Хафф Корелиц «Ты должна была знать». Для людей с юмором . Хью Лори возвращается в сериальную стезю в проекте «Авеню 5». Его герой и тут не лишен сарказма. Тем, кто любит музыку, придется по душе «Hi-Fi». Выход назначен на День всех влюбленных, и просмотр ленты — прекрасный способ провести этот вечер.

. Хью Лори возвращается в сериальную стезю в проекте «Авеню 5». Его герой и тут не лишен сарказма. Тем, кто любит музыку, придется по душе «Hi-Fi». Выход назначен на День всех влюбленных, и просмотр ленты — прекрасный способ провести этот вечер. Для любителей фантастики. По мотивам комиксов Marvel в этом году запланирован выпуск как минимум двух сериалов: «Сокол и Зимний солдат» и «Ванда/Вижн». В первом действие будет происходить после того самого финала, который огорошил всех в прошлом году. Про второй информации не так много, поэтому остается только догадываться, чего ждать от Алой Ведьмы и искусственного интеллекта.

Интернет тел получит массовое распространение

Вместо устройств с прямым доступом к интернету будут использоваться человеческие тела, подключенные к сети. Вместе с этим появится возможность дистанционного управления и мониторинга. Наши тела станут новой платформой для обнаружения данных. Звучит немного футуристично: на ум приходят киборги, которым мы удивлялись в научно-фантастических фильмах 80-х годов. Но будущее уже наступило: Умные таблетки принимают внутрь, и они дистанционно показывают состояние внутренних органов. Также на них есть крошечные иглы, вводящие инсулин и другие важные лекарства непосредственно в желудок.

Умные контактные линзы интегрируют датчики и микросхемы, позволяющие контролировать диагностику состояния здоровья на основе информации из глаза и глазной жидкости.

Биоинженерная компания Biohax внедрила чипы в тела более 4 000 человек. Этот чип, например, позволяет получить доступ к зданию без ключа, проходить контрольно-пропускные пункты без задержки, платить за товары взмахом руки в торговом автомате, списывая сумму сразу со счета.

Предпочтение станут отдавать автомоделям семейных электрокаров

Tesla не может обеспечить всех желающих электромобилями, поэтому другие производители в срочном порядке представляют миру свои модели данного типа. Усовершенствованные машины смогут преодолевать более длинные расстояния. Кроме того, чтобы привлечь новых покупателей, стоимость будет снижена. Также прогнозируется косвенное негативное отношение к электрокарам, поскольку зарядных станций будет не хватать, и в данном случае спрос явно превысит предложение.

В музыкальном мире рэп постепенно сдает позиции

26 января пройдет церемония вручения наград «Грэмми». В этом году ее пришлось перенести на первый месяц, поскольку все крупные события вроде «Оскара» тоже передвинулись на более ранний срок. Больше всех номинаций у американской певицы Лиззо — 8, у Билли Айлиш и Lil Nas X — по 6. В мае состоится «Евровидение-2020». В 2019 году конкурс выиграл Дункан Лоуренс с песней «Arcade», поэтому финал состязания пройдет в Нидерландах. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Некоторые из них уже известны. Всю информацию можно узнать на официальном сайте. В 2020 году планируется выход новых альбомов у Леди Гага, Рианны, Ланы Дель Рей, Майли Сайрус, Сэма Смита, Оззи Осборна, Scorpions, Green Day и многих других. Также многие исполнители обращаются к прошлому и реанимируют старые хиты. Тенденция, которая началась в прошлом году, продолжится. Дима Билан с его «Белыми розами и желтыми тюльпанами» — это только начало.

Экологические проблемы приведут к экошеймингу

Глобальные проблемы экологии стали насущными и главными на повестке дня. Их незнание будет считаться постыдным. К тому же важно не только понимать, какое влияние оказывает деятельность человека на окружающую среду, но и стараться исправить сложившуюся ситуацию. Вот лишь некоторые экотренды, которые позволяют бережнее относиться к природе: Съедобные столовые приборы на зерновой основе заменяют пластмассовые. Они способны оставаться твердыми в течение 25 минут, содержа в себе горячие супы, и в течение 45 минут — мороженое.

Маски для лица, сделанные из пищевых отходов. Полезны при очищении и борьбе с угрями. В изготовлении используется порошок из оливковых косточек — натурального побочного продукта производства оливкового масла.

«Зеленые похороны» помогают заботиться об экологии даже после смерти. Новые способы погребения не только не наносят вреда природе, но и экономят деньги. Все больше людей отказывается от гробов и прочей атрибутики в пользу эковещей. Как вариант, можно использовать кокон из биоразлагающихся материалов.

Мемы становятся все более постироничными

Мемы живут 4 месяца. И это не просто неизвестно откуда взявшийся срок, а вполне научное заключение. Были проведены исследования (да, есть ученые, которые всерьез занимаются изучением мемов), и они показали, что мемы превратились в настоящую индустрию. Маркетологи все больше начинают воздействовать на аудиторию через мемы. Компаниями создаются отдельные паблики, где они публикуют исключительно юморные посты, зачастую с ироничным оттенком. На смену инфлюенсерам приходят мемы. В 2019 году обычное фото яйца набрало 54 млн лайков и стало самым популярным. Этого бы не случилось, не будь столько сопутствующего контента.