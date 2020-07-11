История самого умного человека из когда-либо живших на Земле, о котором вы наверняка не слышали

Несмотря на то, что ни Альберт Эйнштейн, ни, само собой, Исаак Ньютон не проходили тест на IQ, считается, что этот показатель у них был равен 160 и 190 соответственно. Эти люди известны всему миру как бесспорные гении. Но на свете однажды жил человек, чей интеллектуальный коэффициент оценивался в районе от 250 до 300! Самого умного человека, который жил на Земле, зовут Уильям Джеймс Сайдис. Он был вундеркиндом и исключительным математиком. Он был полиглотом и одаренным автором. Но, к сожалению, мало кто о нем слышал.

AdMe.ru желает пролить свет на историю жизни Уильяма Джеймса Сайдиса и объяснить, почему он не настолько известен, насколько бы мог быть.

К 8 годам он говорил на 8 языках

Уильям родился в Нью-Йорке в 1898 году. Его отец Борис был выдающимся психологом, он снискал 4 ученых степени в Гарварде. Мать также была доктором медицинских наук. Ввиду того, что родители и сами были гениями, ожидалось, что и Уильям Джеймс Сайдис будет блестящим ученым. Но его интеллект оказался слишком далек от обыденности.

Борис Сайдис, отец Уильяма.

К 1,5 годам он был в состоянии читать газету The New York Times. К 8 годам он самостоятельно выучил латынь, греческий, французский, русский, немецкий, иврит, турецкий и армянский. Вдобавок к 8 языкам он изобрел свой собственный, который назвал Vendergood.

Он стал самым юным студентом Гарварда

Прекрасно осведомленный об интеллекте своего сына, отец Уильяма хлопотал о зачислении его в Гарвард, но ему было отказано, так как ребенку на тот момент было всего 9 лет. Спустя 2 года его все же приняли, и в 1909 году Уильям стал самым молодым человеком, который поступил в Гарвард. К 1910 году его познания в математике достигли таких высот, что он начал читать лекции своим профессорам, заслуженно снискав титул вундеркинда. В возрасте 16 лет он получил степень бакалавра искусств.

Он решил жить в уединении

Слава может быть обременительной, особенно если человек сталкивается с ней в совсем юном возрасте. Вскоре после окончания университета Уильям сказал журналистам, что хотел бы жить «идеальной жизнью», и таковой для него является уединение. Он также добавил, что никогда не женится, поскольку женщины его не привлекают. На его решение, помимо ненужной ему популярности, повлияло и давление, с которым он столкнулся с самого рождения. В то время в США верили, что при правильном образовании любого ребенка можно превратить в вундеркинда. Будучи одаренным психологом, отец Уильяма жаждал сделать из сына звезду. Для этого он применял собственные психологические методы, которые предполагали давление. Уильяму нравилось учиться в детстве, но, когда он повзрослел, все изменилось, и он обвинил в этом отца. Когда Борис скончался в 1923 году, Уильям отказался присутствовать на его похоронах.

Он был приговорен к 18 месяцам тюрьмы

Уильям, как это часто происходит с гениями, стремился жить скромно, поэтому работал на низкооплачиваемой должности обычного клерка. Несмотря на это, люди продолжали его узнавать. У него не осталось иного выбора, кроме как сменить работу. В 1924 году, когда репортеры обнаружили, что он получает $ 23 в неделю, Уильям опять попал в новостные заголовки, но на сей раз газетчики высмеивали его умственные способности, утверждая, что он уже не способен выполнять то, что делал будучи ребенком. Это было неправдой, так как за свою жизнь Уильям написал немало действительно ценных книг под разными псевдонимами. Он придерживался социалистических взглядов и выступал против Первой мировой войны. В 1919 году его арестовали за акцию протеста, которая переросла в беспорядки в Бостоне. Он был приговорен к тюремному заключению на 18 месяцев. Однако родители нашли способ спасти Уильяма от тюрьмы и заперли его в своем санатории на 2 года.

Безвременная кончина в 46 лет

Уильям прожил свою жизнь в полном одиночестве. Он отстранился от своей семьи, работал машинистом и разнорабочим, чтобы сводить концы с концами. В 1944 году в нищете и безвестности в возрасте 46 лет Уильям Сайдис умер от кровоизлияния в мозг (кстати, то же произошло и с его отцом). Так завершилась жизнь человека, который мог изменить мир.