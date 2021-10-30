История певицы Лины Кавальери, которой предлагали выйти замуж 840 поклонников. А любимый человек струсил и не женился на ней

Профессии певицы и фотомодели окружены ореолом романтики, и какая девчонка хоть иногда не мечтала блистать на сцене или появиться на обложке модного журнала? А вот одной итальянской девушке, которая родилась в конце XIX века в маленьком городке, удалось покорить обе эти вершины. И к тому же стать первой фотомоделью, о которой узнал практически весь мир.

Нас в AdMe.ru заинтересовала история этой неординарной женщины, которую называли самой красивой в мире. Ее фото продавались миллионными тиражами, а поклонники были готовы ради нее на все. Но весь этот блеск не сделал ее счастливой и не помог выйти замуж за любимого человека.

Бойкая Наталина родилась в маленьком итальянском городке. Ее семья была благородного происхождения, но находилась в до такой степени трудном положении, что мать была вынуждена работать прачкой, а отец продавать газеты. Родители ожидали, что Лина как старшая дочь начнет помогать зарабатывать на хлеб, и послали ее учиться швейному делу. Но эта профессия оказалась девушке не по душе. Она стала продавать цветы, привлекая покупателей пением. Красавицу быстро заметили. Учитель пения дал ей несколько бесплатных уроков, она начала принимать участие в концертах. И ее карьера очень быстро пошла в гору.



Кавальери не обладала каким-то особенным голосом, скорее приятным и нежным. А принимали девушку так хорошо, потому что она была потрясающе красива. Ее карьера развивалась стремительно. Лина стала выступать в известных театрах Европы и Америки, оказавшись на одной сцене с такими выдающимися тенорами, как Энрико Карузо и Франческо Таманьо.



Публика валом валила на представления, чтобы полюбоваться ее невероятной красотой, необычными нарядами и роскошными прическами. К тому же Лина интуитивно чувствовала, как подогреть интерес зрителей. Например, однажды она прямо на сцене поцеловала Карузо, чем привела публику в полнейший восторг. С тех пор ее стали называть «целующейся примадонной». Исключительная красота принесла ей не меньший успех, чем талант певицы. Лину считают первой фотомоделью, хотя, конечно, и до нее эта профессия уже существовала. Однако ее изображения стали настолько популярны, что разлетались миллионными тиражами в Европе, России и США. Она снималась как для рекламы, так и просто для открыток. И слава самой красивой женщины мира приносила ей немалый доход.

Современники вспоминали, что блистательной Кавальери предлагали руку и сердце огромное количество раз. По слухам, она получила по меньшей мере 840 предложений замужества. Однако самая большая ее любовь, хоть и не осталась безответной, к замужеству не привела. Однажды в Лину влюбился русский князь Александр Барятинский. Он осыпал ее драгоценностями и баловал вниманием. Но они так и не поженились, потому что князь очень испугался того, что его семья не простит ему позора, который он навлечет на нее. Чем же не подходила аристократам известная красавица? Этот роман обсуждал весь высший свет. Но, к сожалению, многие осуждали. Да, Лина была известна на весь мир, но имела слишком низкое происхождение, чтобы породниться с такой титулованной семьей, как Барятинские. Родственники сразу дали Александру понять, что этот брак крайне нежелателен. Он все же попытал счастья и попросил у Николая II разрешения жениться на Кавальери. Но царь отказал, объясняя это тем, что такая женитьба немедленно привела бы к отставке князя и надолго опозорила бы его семью. К тому же Лина хранила тайну, которая так и осталась не раскрытой исследователями: у нее был сын, рожденный вне брака. Одни историки считают, что ребенок уже существовал к моменту знакомства с Барятинским. По мнению других, она родила его позже и он был сыном именно князя.

Лина Кавальери и Александр Барятинский.

Некоторые источники утверждают, что Лина и Александр все же были тайно женаты. Он поддерживал развитие ее карьеры, хотя потом бросил в момент неудачи и уехал навсегда. Официально же известно, что почти сразу после царского запрета связать судьбу с Линой Барятинский женился на дочери Александра II и забыл о своей любви к Кавальери.

А Лина тоже попыталась его забыть и несколько раз выходила замуж. Ее мужья были творческими людьми, близкими ей по духу. Но все равно ни один брак не продержался долго, а один и вовсе был расторгнут сразу после медового месяца.

Лина продолжала петь, играть в кино и театре и, конечно, сниматься в рекламе. Но после 45 лет, хотя она оставалась все такой же красавицей, Кавальери решила оставить сцену и зарабатывать с помощью своей внешности по-другому. Она открыла салон красоты, в котором предлагались такие процедуры, о каких многие женщины раньше не слышали. Массаж лица, различные манипуляции с использованием тока и пара... Ее заведение стало невероятно популярным благодаря новому подходу и тому факту, что женщинам было любопытно посмотреть на известную певицу, актрису и фотомодель. Кроме того, под ее именем продавалась косметика. Лина не могла упустить возможность производить уникальные кремы, хотя кроме них в линейке ее продукции было практически все, что можно представить, включая лак для ногтей.

Кавальери написала и издала книгу, в которой рассказала о своих личных секретах красоты. Интересно, что в ней нет ни слова о спорте или похудении. В те времена подтянутость и худоба не считались обязательными признаками привлекательности.

О Лине сняли фильм «Самая красивая женщина в мире». В нем рассказывается история ее жизни и любви. В главной роли снялась Джина Лоллобриджида.