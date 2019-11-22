История первого в мире актера с синдромом Дауна, получившего образование и главную роль в фильме вопреки всему

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Недавно в российский прокат вышел фильм «Арахисовый сокол», в котором одну из главных ролей исполнил актер с синдромом Дауна. По иронии судьбы сюжет киноленты перекликается с реальной жизнью Зака Готтсагена. Он, как и герой фильма, упорно добивался своей мечты. Еще будучи ребенком, Зак мечтал стать актером, и путь его был непростым, так как ему не раз приходилось слышать отказы. Но он не отчаялся и упорно шел к своей цели, став в результате первым человеком с синдромом Дауна, поступившим в Школу искусств Дрейфуса.

Идти к своей мечте — дело нелегкое, особенно когда в тебя никто не верит. Мы в AdMe.ru проследили творческий путь Зака — от школьных ролей до серьезных и характерных в кино.

Первые съемки для Зака прошли в момент его появления на свет

В жизни Зака Готтсагена происходило много знаковых вещей. Даже его появление на свет оказалось не совсем таким, как у остальных. Сам процесс, конечно, ничем не отличался, кроме того, что это были его первые съемки в жизни. Это был учебный фильм по родам, где Зак выступил главной звездой. Но вскоре после рождения врачи поставили ему диагноз — синдром Дауна. Его матери врачи сказали, что он никогда не сможет ходить, разговаривать и будет «овощем». А также предупредили, что в специальном учреждении ему будет лучше. На что Шелли Готтсаген ответила врачам: «Спасибо, я вегетарианка, и я возьму свой „овощ“ с собой». Вопреки прогнозам врачей, мальчик не только пошел и заговорил, но и начал играть небольшие роли в детских спектаклях. Именно в детстве у Зака появилось твердое желание — стать актером.

Единственный человек с синдромом Дауна, который получил театральное образование

Зак со своей мамой Шелли Готтсаген.

Зак был первым ребенком с синдромом Дауна в Палм-Бич, который стал учиться в школе. Но все было не слишком радостно, так как в учебном заведении на способности мальчика не обращали внимания и развивать их не собирались, а затем и вовсе стали отказывать в ролях в школьных спектаклях. Также его не хотели принимать в Школу искусств Дрейфуса в Палм-Бич. Но его мама не оставила этот факт без должного внимания и подала иск о том, что ее сыну не могут отказать в обучении из-за инвалидности. Суд встал на сторону Шелли, после чего Зака приняли в учебное заведение, где он стал первым человеком с синдромом Дауна, которому удалось туда поступить. А в 2004 году он окончил школу по специальности «театр». И с тех пор все мысли Готтсагена были посвящены карьере в кино. Он упорно шел к своей цели и после обучения играл в театре Art4All Florida, преподавал актерское мастерство и танцы в местном еврейском общинном центре. Вопреки расхожему мнению о том, что люди с синдромом Дауна несамостоятельны и неорганизованны, Зак уже 12 лет (парню сейчас 35) живет отдельно от мамы, в своей собственной квартире.

Случай, который изменил кинокарьеру Зака

Тайлер Нильсон, Зак Готтсаген, Шайа Лабаф и Майкл Шварц.

В 2014 году Зак сыграл в знаковом для своей карьеры в документальном фильме «Пуленепробиваемый», который был показан в лагере для актеров с особенностями. Готтсаген представлял киноленту и привлек внимание двух режиссеров — Тайлера Нильсона и Майкла Шварца. Они настолько прониклись историей Зака, его жизнелюбием, добротой, талантом и безудержным стремлением сыграть в художественном фильме, что пообещали Заку во что бы то ни стало написать сценарий, главная роль в котором будет отдана именно ему.

Трудности «Арахисового сокола»

У фильма был небанальный сюжет и актер с особенностями в главной роли. Нетрудно догадаться, что с финансированием проекта возникли сложности. Один из режиссеров рассказывал, что им предлагали выделить средства с тем условием, что главную роль исполнит «нормальный» актер, а не Зак. Но Нильсон и Шварц были непреклонны и не отказались от своей идеи. В итоге в их проект вложили деньги продюсеры, которые уважают нестандартные фильмы, такие как «Маленькая мисс Счастье» и «Небраска». Бюджет у фильма небольшой, всего $ 6,5 млн, но он уже смог собрать $ 17 млн. В российском прокате лента появилась в конце октября, и ее сборы составили около $ 111 тысяч.

В фильме Зак играл с именитыми актерами

Помимо Зака, главные роли в фильме исполнили Дакота Джонсон и Шайа Лабаф. Режиссеры фильма говорят, что Готтсаген ничуть не уступал своим профессиональным коллегам, а Лабаф даже поблагодарил Зака за то, что он вернул ему любовь к кино. Кстати, все трюки Зак выполнял сам, так как считал, что иначе не получится передать достоверность сцены. Кинокритики отмечают в первую очередь хорошую игру Зака. Сам актер надеется, что его пример вдохновит других людей с синдромом Дауна не бояться, а действовать и идти за своей мечтой. В фильме Зак произносит следующую фразу: «Друзья — это семья, которую мы выбираем», и такая семья должна быть у каждого человека, независимо от того, что он может отличаться от большинства окружающих.

Самые верные критики — это зрители, и вот что они думают

Мы решили не пересказывать вам сюжет фильма, просто почитайте, что о нем думают зрители, которые его уже посмотрели. Но от себя хотим добавить, что фильмы, где главные роли играют актеры с синдромом Дауна, дарят прежде всего надежду родителям таких детей на то, что все может быть по-другому. А также помогают нам взглянуть на этих людей под другим углом.