История Мэри Кэй Эш, которая устала терпеть несправедливость и в 45 лет основала компанию своей мечты

Как часто мы ловим себя на мысли, что уже поздно учиться новому, менять специальность, начать водить машину. Но никогда не бывает слишком поздно. И примером тому служит история Мэри Кэй Эш, которая проработала 25 лет на других людей, а потом взяла и основала собственную компанию.