История Мэри Кэй Эш, которая устала терпеть несправедливость и в 45 лет основала компанию своей мечты
Как часто мы ловим себя на мысли, что уже поздно учиться новому, менять специальность, начать водить машину. Но никогда не бывает слишком поздно. И примером тому служит история Мэри Кэй Эш, которая проработала 25 лет на других людей, а потом взяла и основала собственную компанию.
Сегодня AdMe.ru расскажет о женщине-лидере, которая сумела начать все с нуля и вдохновила многих дам поверить в свою мечту.
- Мэри Кэй Эш родилась 12 мая 1918 года. Ее детство прошло в небольшом городке Хот-Уэллс, Техас. Мама работала медсестрой, а потом менеджером в ресторане, где вынуждена была вкалывать каждый день, чтобы прокормить семью. Отец Мэри болел, с раннего детства она ухаживала за ним и выполняла всю работу по дому, получая инструкции от мамы по телефону.
- В 17 лет Мэри вышла замуж, в этом браке родилось 3 детей. После 10 лет совместной жизни Мэри развелась с мужем. После этого у нее было еще 2 брака.
- 24 года Мэри работала в прямых продажах, в том числе обучала этому ремеслу своих коллег. Отправной точкой к началу собственного дела стал случай на ее последнем месте работы. Мэри увеличила обороты компании на 50 %, но в итоге повысили ее подчиненного-мужчину, которого она обучала. Мэри была в бешенстве и поняла, что нужно что-то менять.
- Кроме того, в совете директоров ее предложения часто отклонялись мужчинами. «Мэри, ты думаешь как женщина», — говорили они. В конце концов она не выдержала и решила уйти. На тот момент ей было 45 лет.
- Когда в 1963 году Мэри уволилась, она решила написать книгу, которая помогла бы женщинам жить и строить бизнес в мире, «заточенном» под мужчин. Наша героиня составила 2 списка. На одном листке она записала то, что ей нравилось в устройстве компаний, где она работала, а на другом — то, что, по ее мнению, можно было бы улучшить. Перечитав оба списка, она поняла, что составила маркетинговый план для компании своей мечты.
- За годы работы в больших корпорациях Мэри познакомилась с огромным количеством людей. Среди них оказалась Ова Спунмор. Отец Овы работал кожевником и придумал крем, благодаря которому кожа рук всегда оставалась мягкой и без трещин. Мэри выкупила рецепт за $ 500, а оставшиеся скромные сбережения вложила в развитие компании. 13 сентября 1963 года появилась Mary Kay Inc.
- Первый небольшой магазин, который занимал площадь 46 кв. м, был открыт в Далласе, Техас, и работало там всего 9 девушек. Сегодня консультанты компании есть в 35 странах мира. Предприятие уже отпраздновало 50-летний юбилей, а огромное здание главного офиса находится здесь же, в Далласе.
- Однажды Мэри Кэй приняла решение делать всю упаковку для косметических средств розового цвета. Задумано это было для того, чтобы тюбики не сливались с цветом стен в ванной. Ведь в те годы большинство ванных комнат в Америке были белыми.
- С самого начала Мэри Кэй настаивала на важности правильного распределения приоритетов. На первом месте — вера, на втором — семья и только на третьем — карьера. Исходя из этого принципа она и строила свою компанию.
- Еще одной важной составляющей философии Мэри Кэй было признание: «Представьте, что каждый, кого вы встречаете, будь то бизнес-партнер или клиент, носит на шее табличку „Заставь меня почувствовать себя важным“».
- Мэри Кэй всегда говорила, что важнейшая задача ее компании — улучшать жизнь женщин во всем мире. Главным активом эта дама считала своих сотрудниц.
Мэри Кэй на открытии нового офиса компании в Торонто.
- Спустя год после создания компании на складе, украшенном воздушными шариками, прошло мероприятие, которое Мэри назвала «семинар». Она приготовила курицу и салат, угощала своих сотрудников и праздновала их успехи. С тех пор семинар превратился в фееричное мероприятие с выступлениями приглашенных звезд и церемонией награждения лучших сотрудников.
- С 1969 года в компании действует автопрограмма. Награда за выполнение ее условий — автомобиль, как можно догадаться из названия. Раньше это был Cadillac жемчужно-розового цвета, а сейчас марка автомобиля зависит от страны.
- Еще одна награда, которую получают консультанты, — «Бриллиантовый шмель». Это название было выбрано неслучайно. Мэри вдохновилась образом маленького насекомого, которое ничего не знает о законах аэродинамики и летает вопреки им. Шмель стал символом успеха для многих женщин.
- Мэри Кэй написала несколько книг о своей жизни и об опыте управления бизнесом. Первая из них — об управлении сотрудниками — вошла в список бестселлеров Wall Street Journal.
- В 1987 году Мэри Кэй ушла с должности генерального директора компании, но продолжала принимать активное участие в ее жизни. Например, в 1996 году она основала благотворительный фонд для женщин, которые борются с онкологией.
- Мэри Кэй Эш перенесла инсульт в 1996-м. Через 5 лет она скончалась. Ей было 83 года.
- В 2000 году она была признана Lifetime Television — каналом, создающим фильмы о женщинах и для них, — самой выдающейся женщиной в бизнесе ХХ века.
- Сегодня внучка Мэри Кэй Карен Роджерс является вице-президентом благотворительных фондов и продолжает дело своей бабушки.
Карен Роджерс, внучка Мэри Кэй Эш.
Как думаете, любой человек может начать что-то настолько глобальное в солидном возрасте или история Мэри Кэй Эш уникальна?
Фото на превью Associated Press / East News
Поделиться этой статьёй