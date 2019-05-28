История богатейшего человека XIX века, который едва не потерял состояние, встретив русскую авантюристку

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В XIX веке, пожалуй, не было ни одного человека, который не знал бы имени Сесила Родса. Политик, бизнесмен, алмазодобытчик, он стал одним из самых влиятельных людей своего времени. Правда, наряду с признанием, он снискал ненависть и презрение жителей всего Африканского континента.

AdMe.ru выяснил, чем провинился перед Африкой человек, которого Артур Конан Дойл назвал посланцем небес, а Редьярд Киплинг — величайшим из ныне живущих на земном шаре. В конце статьи мы подготовили бонус — мини-сериал, основанный на жизни Родса.

Путь к признанию

В 1853 году в семье уважаемого викария родился пятый сын — Сесил. Мальчик был так плох здоровьем, что даже не окончил школу. Семья решила, что в Южной Африке ему будет немного лучше, и он отправился в колонию Наталь (нынешнюю ЮАР) помогать брату выращивать хлопок. Впрочем, хлопок там рос плохо, и тогда братья стали добывать алмазы.

Родсы идеально подгадали время: стоимость земель еще не успела подняться, а до алмазной лихорадки оставалось несколько спокойных лет. В течение нескольких лет братья по дешевке скупали все мелкие шахты на территории Южной Африки и в результате стали монополистами на рынке драгметаллов. Первое время изыскания Родса финансировала компания N M Rothschild & Sons. В 1888 году Родс с напарником основали ставшую знаменитой на весь мир компанию по добыче алмазов De Beers, которая существует и сегодня. Владельцы, разумеется, давно сменились. В то время капитал едва открывшейся фирмы составлял £ 200 тыс., что в переводе на сегодняшние деньги приблизительно равняется $ 22,5 млн. Еще через два года Родса избрали на должность премьер-министра Капской колонии (бывшая английская колония на территории Южной Африки). Воспользовавшись положением, Родс быстро ввел законы, которые позволяли ускорить добычу полезных ископаемых на этих землях. Его богатство и политическое влияние росли в геометрической прогрессии.

«Колосс Родса» — карикатура, размещенная в лондонском журнале Punch.

Тем временем в шахтах по добыче алмазов трудились темнокожие. После смены каждого из них тщательно осматривали. Поговаривают, шахтерам приходилось пить касторку, поскольку наиболее предприимчивые из них уносили драгоценные камни в собственных желудках. Нередко проводились и откровенно нечестные сделки. Скажем, в 1888 году была заключена сделка с местным вождем об основании шахт на земле его племени. Как только выяснилось, что в землях скрыто золото, от вождя избавились, а его людей заставили работать в шахтах. Вот одна из причин, почему африканское население не любит Родса, а его статую в Оксфорде до сих пор периодически забрасывают грязью.

Встреча с российской авантюристкой

Несмотря на старания, журналистам не удалось разузнать ничего о личной жизни Родса. При этом он открыто заявлял о своей ненависти к женскому полу. «Я не могу уничтожить всех женщин в мире. Но я способен не замечать их, только мешающих нам, мужчинам, делать свое дело», — примерно такая позиция была у алмазного короля. Ненависть к женскому полу исчезла, когда Родс повстречался с русской красавицей — княгиней Екатериной Радзивилл. Она была заметной фигурой при дворе Александра III и имела неплохие родственные связи, однако оставила Российскую империю, как только выяснилось, что ее дела были не вполне «чистыми». Они встретились в Лондоне на званом обеде. Родс на княгиню внимания не обратил, а вот она его запомнила и спустя полтора года написала магнату письмо. В письме говорилось, что Радзивилл восхищается достижениями Сесила и обладает неким даром предвидения. Она сулила богачу скорые несчастья и вложила в письмо амулет, который должен был его уберечь. Неизвестно, как отреагировал алмазный король на это послание, но безделушку он сохранил.

Следующая встреча произошла на корабле. Родс собирался в Южную Африку и несколько раз сдавал билет, откладывая поездку. Екатерина вызнавала дату его отъезда и также то покупала, то сдавала билет. В итоге ей удалось оказаться на одной палубе вместе с магнатом. Внешность 40-летней Екатерины поразила свиту Родса, однако сам богач был к ней равнодушен. До тех пор, пока не услышал, как женщина рассуждает о политике. Выяснилось, что аристократка обладает недюжинным умом. Беседы с Родсом она стала вести так часто, что все вокруг принялись шептать о скорой свадьбе. К тому же княгиня активно пускала в ход все женские штучки, о которых сейчас услышишь разве что в анекдоте. Например, падала как будто в обморок в объятия миллиардера. Алмазный король поселил любовницу в одном из своих имений, оплатил все ее долги (а их было немало) и ненадолго покинул страну. Радзивилл, воспользовавшись случаем, попробовала обналичить чек, подписанный Родсом. Выяснилось, что подпись была поддельной, и Екатерину арестовали.

Из тюрьмы аристократка бомбардировала любовника письмами с угрозами: она обещала рассказать всему миру интимные подробности их жизни, а также предоставить на всеобщий суд некие бумаги, которые опорочили бы магната. Шантаж не помог — Родс и пальцем не пошевелил, чтобы вытащить несостоявшуюся невесту из-за решетки, хотя самой Радзивилл удалось каким-то невероятным образом добыть приличную сумму денег, чтобы выйти под залог до суда. Княгиня потратила это время, слоняясь по улицам возле дома Родса. Это очень нервировало магната. Радзивилл судили, и вердикт был таков: Екатерина — «типичная авантюристка из детективных романов», а потому должна находиться в тюрьме. Аристократку отправили в южноафриканскую тюрьму, где она провела полтора года. За это время Родс успел скончаться от остановки сердца: любопытствующие долго еще обсуждали, мог ли такой неприятный любовный разрыв ускорить кончину алмазного короля. Сесил Родс, один из богатейших людей мира, был похоронен в своей же колонии. Детей у него не было, поэтому все его деньги были отправлены в Фонд Родса. Часть средств пошла на первую в мире стипендию для иностранных студентов, обучающихся в английских вузах. По иронии судьбы именно эти студенты сейчас, в наше время, поливают грязью статую Родса в Оксфорде и требуют у властей снести ее.

Бонус

Британский мини-сериал, посвященный герою нашей статьи, имеет нехитрое название — «Родс». Главную роль в нем сыграл Мартин Шоу (на фотографии слева).

Трудно судить спустя долгие годы после смерти человека о его жизни и поступках. Как вам показалось, Сесил Родс скорее «посланник небес» или же злодей?