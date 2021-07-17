Художник рисует комиксы, в которых метко подмечает, что у всего в мире есть обратная сторона
Не многие утруждают себя тем, чтобы исследовать события или явления со всех сторон. Именно эту тему поднял художник Антон Гудим и завел для этого инстаграм-аккаунт с говорящим названием «Да, но».
Мы в AdMe.ru наслаждаемся проницательностью Антона и хотим, чтобы вы тоже оценили ее по достоинству.
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А какое явление или событие, по-вашему, редко оценивают с другой стороны?
Фото на превью _yes_but / Instagram
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