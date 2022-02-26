Художник рисует комиксы, в которых ловко подмечает обратную сторону нашей жизни
Умение смотреть на любое явление под разными углами необходимо каждому человеку. Художник Антон Гудим, например, умело превратил этот навык в успешную серию комиксов под названием «Да, но...», которая регулярно гремит в интернете.
Мы в AdMe.ru не упускаем возможности в очередной раз насладиться меткими наблюдениями Антона, и публикуем новую порцию комиксов о вещах, на которые можно посмотреть совершенно другими глазами.
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А какие ситуации в стиле «Да, но...» вам бросались в глаза?
Фото на превью _yes_but / Instagram
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