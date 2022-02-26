Художник рисует комиксы, в которых ловко подмечает обратную сторону нашей жизни

Умение смотреть на любое явление под разными углами необходимо каждому человеку. Художник Антон Гудим, например, умело превратил этот навык в успешную серию комиксов под названием «Да, но...», которая регулярно гремит в интернете.

Мы в AdMe.ru не упускаем возможности в очередной раз насладиться меткими наблюдениями Антона, и публикуем новую порцию комиксов о вещах, на которые можно посмотреть совершенно другими глазами.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.