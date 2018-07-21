8 вопросов о королевской семье, которые не дают всем покоя

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Мир следит за британской королевской семьей с ничуть не меньшим интересом, чем за звездами Голливуда или известными спортсменами. И несмотря на их дружелюбность и публичность, у людей все еще остается множество вопросов к этой необычной семье.

Мы в AdMe.ru решили ответить на некоторые из них и предлагаем узнать кое-что интересное о британской монаршей семье прямо сейчас.

1. Почему в королевской семье пары обычно не держатся за руки?

Принц Гарри и Меган Маркл в день объявления о своей помолвке в ноябре 2017 года и в июле 2018 года, спустя 2 месяца после свадьбы.

Многие королевские пары не берут друг друга за руку на публике либо делают это очень редко. Например, так поступают принц Уильям и его супруга и даже королева Елизавета II с принцем Филиппом. Более того, королева всегда идет чуть впереди своего мужа. Официальных запретов не держаться за руки, конечно, не существует, но таким образом пары демонстрируют «стоические ценности» поколения. Например, до своей женитьбы принц Гарри если и появлялся на публике со своей невестой Меган Маркл, то обычно они шли, взявшись за руки, или даже обнимались на публике. Таким образом принц оказывал поддержку будущей жене. После женитьбы супруги обычно держат дистанцию, особенно на торжественных мероприятиях и важных встречах. И все-таки этот вопрос остается на усмотрение пары. Принц Чарльз и его супруга Камилла иногда берутся за руки на публике. А еще все зависит от статуса мероприятия: чем он выше, тем строже протокол.

2. Почему королева пропускает некоторые важные мероприятия?

Ее Величество королева Елизавета II всегда присутствует на всех важных событиях своей семьи. Более того, несмотря на свой почтенный возраст, она продолжает встречаться с мировыми политиками и исправно выполняет свои королевские обязанности. Но на крестинах своего внука, принца Луи, королева не появилась. В чем же дело, неужели королева покидает престол и уходит на пенсию? Пока что это маловероятно, но своим отсутствием она как бы уступает дорогу молодым. Мальчик вряд ли когда-нибудь взойдет на престол, и присутствие прабабушки здесь не так важно, к тому же у Елизаветы II и без того слишком много важных встреч и мероприятий. И все-таки королеву можно найти на этом снимке: за спинами родственников, справа, висит ее портрет.

3. Королеве 92 года. Почему она не уступит престол и кто станет следующим королем?

К слову, о пенсии королевы. Как говорят люди, близкие к окружению Ее Величества, Елизавета II никогда не отречется от престола. Во-первых, она очень набожна, во-вторых, она все еще помнит отречение своего дяди Эдуарда, больно ударившего по ее семье и в частности по отцу. Согласно Акту о престолонаследии, после королевы власть должна перейти следующему преемнику — это ее сын, принц Чарльз. И несмотря на то что народ больше любит ее внука Уильяма, «перепрыгнуть» не получится, конечно, только если Чарльз не решит отречься от престола, но вряд ли он это сделает. По слухам, королева собирается править до 95 лет, а после передаст право регентства сыну, но не отречется от престола. Регентство позволяет монарху назначить себе «замену», когда здоровье уже не позволяет исполнять все королевские обязанности.

4. Сколько человек в очереди на престол?

Существует порядок наследования престола, включающий около 55 человек. Выглядит он примерно так. Первым в очереди на престол принц Чарльз, затем его сын принц Уильям, после его дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Принц Гарри шестой в очереди на престол, за ним идут принц Эндрю — второй сын Елизаветы и ее третий ребенок, затем его дочери принцессы Беатриса и Евгения, далее в очереди принц Эдвард, третий сын Елизаветы, затем его дети — Джеймс и Луиза. После в очереди на престол идет принцесса Анна, ее дети и внуки. Также на престол имеют право потомки сестры королевы, принцессы Маргарет: ее сын Дэвид и дочь Сара, а также их внуки. Ну а затем идут и все остальные потомки британской королевской семьи.

5. Почему Кейт так быстро покидает роддом после рождения малышей?

После рождения своего третьего малыша, принца Луи, Кэтрин провела в больнице не более 7 часов после родов. Перед журналистами и публикой герцогиня появилась с укладкой, макияжем и в отличном настроении. Многие задались вопросом: к чему такая спешка? Здесь играют роль сразу несколько факторов. Во-первых, в Великобритании не принято долго держать рожениц в госпитале: в среднем британки выписываются через полтора дня после родов. Во-вторых, когда больница окружена толпой фотографов, репортеров и любопытствующих, сложно говорить о спокойном восстановлении молодой мамы. Кстати, существует негласное правило заводить как минимум двоих детей в королевских семьях. За последние 50 с лишним лет так и было, а вот герцоги Кембриджские нарушили традицию: теперь у них трое малышей. И еще любопытный момент. Одежда для появления перед публикой выбирается для молодой мамы не просто так. Когда Кэтрин родила первенца, принца Джорджа, ее платье чем-то напоминало наряд принцессы Дианы после рождения ее первенца, принца Уильяма, в 1982 году. После рождения принца Луи Кэтрин снова отдала дань уважения своей свекрови: ее красное платье с белым воротничком также отсылает к Диане и ее первому появлению с маленьким Гарри в 1984 году.

6. Есть ли у королевы домашние животные?

Королевская семья в Шотландии, 60-е годы.

Королева обожает корги, маленькой Лилибет было 7 лет, когда ей подарили первую собаку Дуки. Когда Елизавета подросла, у нее появилась личная собака Сьюзен. С тех пор королева занялась разведением корги и оставляла у себя каждое следующее поколение, а оставшихся собак раздавала в хорошие руки или родственникам, но никогда не продавала. Всего у Елизаветы II было около 30 корги. Пес Уиллоу был потомком той самой Сьюзен аж в 14-м поколении, и совсем недавно королеве пришлось его усыпить. Она больше не разводит корги, а Уиллоу был последней связью с родителями и детством; говорят, для королевы это стало серьезным ударом. Сейчас у нее осталась еще одна собака породы корги, которую Ее Величество приютила, и две собаки другой породы.

7. Чем занимаются принцы Уильям и Гарри?

Принц Уильям получил квалификацию военного пилота — его всегда привлекала военная карьера, но, ввиду того что он является вторым в очереди на престол, о реальной службе в горячих точках не может быть и речи. Какое-то время он также работал пилотом скорой помощи. Принц Гарри также получил военное образование, и ему даже удалось некоторое время послужить в Афганистане. Сейчас оба принца оставили военную карьеру и занимаются только королевскими обязанностями, которые выполняют вместе со своими супругами: совершают официальные визиты, посещают выставки и спортивные состязания, участвуют в благотворительных мероприятиях и т. д.

8. На какие деньги живет королева и ее семья?

У королевской семьи существует так называемый личный доход: средства инвестиционного портфеля и от частных поместий. Также стоит учесть, что у Виндзоров и так есть накопленные за столетия средства, а также драгоценности, произведения искусства и виллы — все это приносит доход. Государство платит деньги королеве и принцу Чарльзу за выполнение королевских обязанностей, а королева платит налоги с доходов от личных владений. Кстати, Букингемский дворец, королевская коллекция картин и некоторые другие ценности не принадлежат лично королеве, но принадлежат монархии.