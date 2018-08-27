Еще 40 лет назад Япония захлебывалась мусором, а сегодня там чище, чем в Европе. Рассказываем, как им это удалось

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Те, кто бывал в Японии или просто видел фотографии оттуда, не могли не удивиться: большие современные города, очень много людей, мало места и... почти нет мусора. Да, сегодня в Японии очень чисто, но еще 40–50 лет назад японские города захлебывались мусором, горы которого росли вслед за стремительным взлетом послевоенной экономики.

AdMe.ru заинтересовался тем, как японцы делают мир вокруг чище, и спешит поделиться своими находками с вами.

Утилизируй это

Утилизация мусора в Японии построена на принципе раздельного сбора отходов. Несмотря на то что в разных префектурах к процессу подходят по-разному, в целом система единообразна. Мусор делится на несколько категорий, исходя из чего происходит его переработка или утилизация:

сгораемый (обрывки бумаги, пищевые отходы, ткань, дерево, пыль из пылесоса и т. д.);

несгораемый (полиэтилен, батарейки, пластиковые предметы, предметы из резины, металла, стекла, керамики);

перерабатываемый (макулатура, бытовая органика, бытовой пластик, стекло, органические масла, старые гаджеты и т. д.);

крупногабаритный (мебель, крупная бытовая техника).

Но это лишь основные подвиды, внутри которых есть своя сложная иерархия и система сбора. Например, в одной префектуре можно сдавать бутылки в любом виде, в другой — только без крышки.