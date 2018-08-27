Еще 40 лет назад Япония захлебывалась мусором, а сегодня там чище, чем в Европе. Рассказываем, как им это удалось
Те, кто бывал в Японии или просто видел фотографии оттуда, не могли не удивиться: большие современные города, очень много людей, мало места и... почти нет мусора. Да, сегодня в Японии очень чисто, но еще 40–50 лет назад японские города захлебывались мусором, горы которого росли вслед за стремительным взлетом послевоенной экономики.
AdMe.ru заинтересовался тем, как японцы делают мир вокруг чище, и спешит поделиться своими находками с вами.
Утилизируй это
Утилизация мусора в Японии построена на принципе раздельного сбора отходов. Несмотря на то что в разных префектурах к процессу подходят по-разному, в целом система единообразна. Мусор делится на несколько категорий, исходя из чего происходит его переработка или утилизация:
- сгораемый (обрывки бумаги, пищевые отходы, ткань, дерево, пыль из пылесоса и т. д.);
- несгораемый (полиэтилен, батарейки, пластиковые предметы, предметы из резины, металла, стекла, керамики);
- перерабатываемый (макулатура, бытовая органика, бытовой пластик, стекло, органические масла, старые гаджеты и т. д.);
- крупногабаритный (мебель, крупная бытовая техника).
Но это лишь основные подвиды, внутри которых есть своя сложная иерархия и система сбора. Например, в одной префектуре можно сдавать бутылки в любом виде, в другой — только без крышки.
- Сортировка обычных бытовых отходов происходит дома или в общественных местах с помощью урн и пакетов. Существуют специальные «мусорные» дни — определенные отходы вывозят в отведенный день недели.
- Если вы ошиблись и вынесли пластик в день сбора стекла, то бдительные соседи могут вернуть вам пакетик прямо под дверь. Да, соответственно, лежать он будет до тех пор, пока не настанет «день пластика».
- Просто так это не работает: для того чтобы система была жизнеспособной, японцев с детства приучают к правильному сбору отходов. Поэтому районы компактного проживания приезжих из других стран Азии считаются наиболее грязными в Токио, а иностранцам без знания языка подчас не любят сдавать квартиры.
- Знание языка и сбор мусора связаны между собой. На каждой упаковке, которую японцы очень любят, есть правила утилизации, которые снабжены поясняющими надписями. Кроме того, объявления о сборе определенных видов отходов пишутся на японском.
- Если с утилизируемым мусором все хлопотно, но понятно, то с мусором неутилизируемым все сложнее. Для того чтобы избавиться, например, от холодильника, нужно пользоваться специальной (платной) услугой вывоза крупногабаритных отходов от властей, обращаться к «частникам» или (если техника работает) в комиссионный магазин.
Острова из мусора в океане есть
- После сбора мусор попадает в сортировочные центры, откуда его распределяют по направлениям. Часть идет на мусоросжигательные заводы, часть отправляется на переработку, часть — на захоронение. Важно отметить, что наиболее токсичные отходы в Японии не утилизируют — вывозят к соседям на Филиппины.
- Наиболее интересен пример переработки пластиковых бутылок. Из них в Японии делают одежду — спортивную и школьную форму. Большая часть бумаги тоже перерабатывается, старые гаджеты разбирают и пускают на запчасти для новых.
- Мусоросжигательные заводы в Японии оборудованы современной системой плазменной газификации. Твердые бытовые отходы при этой технологии обрабатываются потоком плазмы температурой 1 200 ºС и выше. При такой температуре смолы не образуются, а токсичные отходы разрушаются. От 30 тонн мусора в итоге остается 6 тонн пепла, который затем очищается и используется в строительстве. Например, его используют при производстве плитки для мостовой.
- Сами заводы важны и с точки зрения производства электроэнергии: каждый из них перерабатывает тепло в электричество. А некоторые (как завод в Осаке, построенный по проекту австрийского архитектора Ф. Хундертвассера) являются важными локальными достопримечательностями.
- Часть остатков от сжигания мусора прессуется в брикеты и используется для строительства островов. Полноценные острова появляются прямо в океане и расширяют площадь Японии. На острове Юмэносима есть парк и стадион, на Огисиме стоит металлургический комбинат, а международный аэропорт Кансай в Осакском заливе расположен на двух искусственных островах.
Частные фирмы спешат на помощь
- Работа по сбору, сортировке и утилизации отходов считается в Японии весьма престижной. Вместе с тем далеко не всегда она связана с государством. Существует множество компаний, которые оказывают различные услуги по работе с бытовым мусором. Подчас такие услуги очень специфичны.
- Например, в Японии много одиноких стариков, которые не имеют родственников или просто проживают отдельно. После их смерти остается много вещей, которые те накопили за долгие годы. Как правило, эти вещи не интересуют потенциальных наследников, и они обращаются за помощью в специальные компании. Они вывозят вещи умерших и наводят чистоту в квартире.
- Рост популярности специализированных клининговых компаний связан с трагедией 2011 года, когда землетрясение и цунами принесли множество разрушений и унесли тысячи жизней. Кроме того, статистически в Японии уровень смертности выше, чем рождаемости. Нация стареет, и ей все сложнее управляться с имуществом, накопленным за годы экономического подъема.
- Утилизация вещей в таких случаях может происходить в нескольких направлениях. Часть вещей сортируется и вывозится как мусор. Часть продается на специальных аукционах внутри страны, другие вещи могут попасть к новым владельцам в менее развитых странах, например отправляются на Филиппины.
- По оценкам независимых компаний, «уборка после смерти» будет развиваться в Японии в ближайшие годы.
Энтузиасты-коллекционеры
Это склад японской компании Radiostock. Она занимается сбором устаревших гаджетов и сопутствующих им товаров. Началось все с увлечения японца Юака Ишии старыми приставками. Он нашел в мусорке консоль, взял ее домой и отреставрировал. Его посетила идея, что из этого выйдет неплохой бизнес — искать, собирать и реставрировать старые консоли. Так и появилась мастерская Radiostock, занимающаяся розыском по складам, барахолкам и аукционам, скупкой, реставрацией и последующей продажей ретроконсолей.
Учитывая, что мода на ретро не чужда ни японцам, ни западному обывателю, этот бизнес убивает сразу двух зайцев. Во-первых, дает возможность без лишней нервотрепки избавиться от морально устаревших гаджетов, во-вторых, дает им вторую жизнь: спустя 20–30 лет за некоторые модели идет настоящая борьба на аукционах.
Ничего лишнего по-японски
- На самом деле Япония, кажется, уже пресытилась сверхпотреблением. Иначе как можно объяснить бешеную популярность «уборки по-японски». Популяризации этой философии способствовали книги Кон Мари «Магическая уборка» и Юкико Канэко «Жизнь без вещей». Принцип, о котором пишут авторы, прост: нужно избавиться от любых вещей в доме, которые не приносят радости.
- Говорят, что уборка помогает всем и не только избавляет от хлама, но и меняет самого человека, его взгляды и подход к жизни. Не верите? Наш автор попробовал следовать восточной философии во взаимоотношении с вещами, и вот что из этого получилось.
Фото на превью game.radiostock / facebook