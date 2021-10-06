Девушка из Сибири переехала в Италию, и при чтении ее рассказов не знаешь, то ли завидовать, то ли глаза округлять только
Италия — заветная страна для путешественников. Тут вам и море, и горы, и история, и гастрономический рай. Однако познать всю суть Италии можно только в том случае, если останешься здесь жить. Марина вышла замуж за коренного итальянца, взглянула на эту страну под совершенно иным углом, начала водить экскурсии по Вечному городу и теперь рассказывает об особенностях местного колорита в своем блоге «Марина в Риме» на платформе «Яндекс.Дзен» и в Instagram.
Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо блога Марины и просто-таки зачитались историями об особенностях жизни в Италии, которые раскрывают эту чудесную страну с совершенно иной стороны.
Меня зовут Марина, я из Сибири. Красноярск и Томск — это мои родные города. Но с 2008 года я живу в Риме — на родине моей души! ️Почему и как я переехала в Вечный город — это цепь каких-то случайных обстоятельств. Так, наша первая встреча с Римом произошла в 2002 году, и я сразу влюбилась в этот город. Но тогда я даже не думала о том, что буду здесь жить. Потом в 2005 году в Таиланде я познакомилась с итальянцем, который и стал моим мужем. Его настоящее имя Клаудио, но с моего легкого словца все зовут его Клодом.
И вот 18 октября 2008 года мы с Клодом приехали жить в Рим (сам-то он из Турина), где у нас не было ни друзей, ни родственников, ни связей. По сути, нас здесь никто не ждал, кроме Рима! Покорение Вечного города — это было моей идеей. Клод не верил в эту авантюру, его «добрые» друзья говорили, что мы потратим в столице все деньги и вернемся ни с чем. Но не тут-то было, они меня плохо знали!
Первый год был очень сложным. Когда ты остаешься без привычного круга общения, без работы, все твои родственники и друзья за 8 тыс. км, а под боком муж ноет, что у нас ничего не получится. Мамма мия! Я думала, что мы разведемся.
Но вот прошло больше 10 лет, мы живем вместе в самом прекрасном городе на Земле, в нашем Риме. Кстати, мои родители в 2012 году тоже переехали в Италию и живут на море в часе езды на машине от нашего дома.
Что удивило после переезда в Рим
- Рестораны, кафе и некоторые магазины уходят в отпуск и имеют выходной день. Я сначала не понимала, почему нельзя установить посменный график, чтобы они были открыты всегда. Потом мне муж популярно объяснил, что на кассе всегда сидит хозяин, ему надо отдыхать хотя бы 1 раз в неделю. А еще он хочет в отпуск. Своим сотрудникам он не доверяет. И правильно делает! Ему выгоднее закрыть лавочку на время своего отдыха, чем потом расхлебывать то, что могут натворить работники во время его отсутствия.
- Итальянцы катают своих детей в колясках, дают соску и держат в памперсах очень долго. От этого выпал в осадок даже мой племянник, когда в первый раз приехал к нам в гости в возрасте 8 лет и увидел мальчика чуть младше себя в коляске.
- Обращение на «ты». До сих пор не могу привыкнуть к тому, что в магазинах, на рынке, на почте и даже в государственных учреждениях с тобой сразу же могут начать говорить на «ты» и ждут от тебя того же самого. Причем обращение на «вы» может быть воспринято как некая спесь или, еще хуже, как намек на преклонный возраст собеседника.
- В Риме у светофоров для пешеходов есть желтый свет. Странно, правда?
- В Италии отвратительные огурцы: большие, с жесткой зеленой шкурой и без всякого вкуса. Как можно вырастить такие гадкие огурцы и почему продают только этот сорт, для меня до сих пор загадка.
- Итальянцы дома ходят в той же обуви, что и по улице. Представляете, муж приходит домой вместе с ватагой своих друзей, и вся эта толпа топает своими ботинками по ковру и заваливается на диван в них же. У нас дома такой номер с обувью не прокатывает: переобуваются все, даже мама Клода, причем за этим следит сам Клод.
Вещи, без которых я не представляла своей жизни в России, а в Риме я от них отказалась
- Обувь на каблуках. В Томске у меня почти вся обувь была на каблуках. Даже по льду в −40 °C я умудрялась дефилировать в сапогах на шпильках. Мой муж Клод 2 года прожил в Томске. И он до сих пор с удивлением вспоминает о том, что здесь женщины зимой ходят в капроновых колготках и на высоких каблуках. В историческом центре Рима везде брусчатка. На каблуках далеко не убежишь. Поэтому мои каблучки большую часть времени стоят дома. Я их выгуливаю только в театр, ресторан или на фотосессию.
- Маленькие сумочки. Бывшая начальница называла меня «женщиной с маленькой сумочкой». Я сейчас вспоминаю — действительно, у меня все сумки были небольшие. Но обычно я носила дополнительно красивый бумажный пакет, куда складывала документы и большие вещи. Когда я переехала жить в Рим, у меня появились большие сумки и больше нет никаких пакетов. С чем это связано, я не могу объяснить. Получилось само собой.
- Салаты с майонезом. Когда я жила в Томске, то под салатом всегда понимала «оливье», «сельдь под шубой», «с крабовыми палочками» и другие вкусняшки с майонезом. Но в Италии все изменилось! В нашей семье почти всегда готовит Клод. Он много лет работал шеф-поваром. За обеды и ужины отвечает именно он. Так вот, Клод не готовит салаты с майонезом.
- Горячий чай. В Томске я пила чай всегда и везде: дома, в кафе, в ресторанах, в гостях. Италия — это страна не о чае, здесь национальные напитки — кофе и вино. В кафе и ресторанах в качестве чая приносят пакетик Lipton. Сначала я перестала заказывать чай в ресторанах, но продолжала заваривать хороший чай дома и устраивать себе чаепития. А примерно 2 года назад я перешла на воду с имбирем, от чая отказалась полностью.
- Личный автомобиль. В Томске я не представляла ни одного дня без машины. А сейчас я передвигаюсь по Риму на общественном транспорте или на своих двоих. Получается быстрее и дешевле и по деньгам, и по нервам. Ну и еще одна классная альтернатива — это скутер или мотоцикл.
- Норковые шубы и шапки. Я же из Сибири, у меня были красивые норковые шубки. Привезла 2 шубы в Рим, в итоге одну подарила моей сестре, она живет в Москве. А вторую почти не ношу. Всю эту зиму проходила в легкой куртке. Хотя в Риме зимой можно увидеть итальянок в норковых шубах. Они их выгуливают на улице Via dei Condotti, где самые дорогие магазины. Как понимаете, меховые шапки в Риме вообще не нужны. Но зато я купила себе угги с натуральной овчиной и хожу в них с ноября по март. Они так хорошо греют мои ножки, что я даже не хочу зимой носить другую обувь.
- Горячая ванна. В Томске я обожала нежиться в ванне с пеной и ароматическими солями. В Риме у нас вода нагревается с помощью бойлера. Ее хватит, чтобы наполнить ванну, но ничего не останется, чтобы потом помыться даже одному человеку, я уже не говорю о других членах семьи. В общем, дома я не принимаю ванну. Зато в гостиницах стараюсь забронировать номер с ванной, чтобы там оторваться.
Что обязательно должно быть в каждой квартире или доме в Италии
Если итальянец хочет купить или снять в аренду квартиру, дом, то он обязательно проверяет наличие 2 вещей: ставни (жалюзи) на окнах и окно в туалете. Если этих 2 вещей нет, то сделка не состоится. Конечно, я немного утрирую, но, как правильно говорят, в каждой шутке есть только доля шутки.
- «Марина, а почему в Риме везде на всех домах ставни и жалюзи?» Часто слышу такой вопрос от моих туристов. Так вот, ставни или жалюзи — это панацея от всех бед! Так итальянцы защищаются от ветра, холода, жары, солнца, влаги и посторонних глаз. Но честно скажу, я до сих пор не могу привыкнуть к закрытым намертво окнам. Когда Клод пытается все замуровать, я сразу кричу: «Не устраивай из нашей квартиры кладбище!» Не могу находиться в полной темноте, как в могиле.
Хотя постепенно я оценила рольставни в нашей квартире. Например, летом, когда прямые солнечные лучи светят в окно, их можно опустить, и они прекрасно защищают от жары. На ночь я тоже разворачиваю наши рольставни, но всегда оставляю сверху щели, чтобы не потерять ориентацию во времени.
- А зачем окно в туалете? Представляете, наш дом специально построен таким образом, чтобы в каждой квартире было окно в туалете. Я заметила, что в Италии в домах нет вытяжек, зато всегда имеется окно в туалетной (ванной) комнате. Мне кажется, что это отличная альтернатива вытяжке и очень удобно. У меня на окне в ванной комнате растет фиттония. Я ее привезла из Томска, но в Сибири это было маленькое невзрачное растение с мелкими тусклыми листьями. А в Риме она превратилась в мощный куст. Похоже, ей нравится жить на окне в ванной комнате.
Минусы жизни в Италии
- Климат. Если вы думаете, что во всей Италии лето круглый год, то вы будете разочарованы. Надо понимать, что в Италии 20 регионов: от северных Ломбардии и Валле-д’Аоста до южных Сицилии, Калабрии и Апулии. Климат везде разный. На севере Италии, в том же Милане, я уже не говорю о городках в Альпах, зимой бывает очень холодно. К этому надо добавить высокие цены на газ. Соответственно, отопление влетает в копеечку. В связи с этим часто в квартирах и домах бывает зябко и влажно. А летом во многих итальянских городах жарко и душно. Мне нравится жить в Риме. Здесь идеальная для меня температура с апреля по ноябрь. А зимой мы с Клодом обычно улетаем в теплые страны. Правда, летом, в июле и августе, Клод начинает изнывать от жары. И тогда мы уезжаем на море к моим родителям. Они живут в Торваянике — это небольшой городок на Тирренском побережье недалеко от Рима.
- Бюрократия. Она здесь процветает! Оформление любого документа занимает кучу времени. А эта замечательная фраза: «Приходите завтра (через неделю, через месяц)». С этим ничего нельзя сделать. К этому надо просто привыкнуть! Когда я только переехала из Томска в Италию и надо было оформлять кучу документов, вы не представляете, как меня бесила эта фраза! Зато сейчас я на нее всегда отвечаю с улыбочкой и ко всему отношусь философски: не сегодня — значит, завтра, через неделю, через месяц...
- Работа. Если вы думаете, что здесь работодатели ждут всех с распростертыми объятиями и платят высокие зарплаты, то вы будете разочарованы! Здесь никто никого не ждет.
- Высокие налоги. Если вы устроились в качестве наемного работника или открыли собственный бизнес в Италии, то будьте готовы к тому, что примерно половина вашего дохода (но, скорее всего, даже больше) будет уходить на уплату налогов. Когда вы начинаете какое-то дело в Италии, вы должны всегда помнить, что у вас уже есть по крайней мере один партнер. И этот партнер — государство, с которым надо делиться!
- Обязательное знание итальянского языка. По моим наблюдениям, итальянцы не особо любят учить иностранные языки. В туристических городах, гостиницах и ресторанах есть персонал, который говорит на английском языке. Но во всех остальных структурах (государственных учреждениях, на почте, в больницах, в супермаркетах) общаются только на итальянском языке. Иногда, очень редко, можно услышать английский или даже русский, но это исключение из общего правила. Так что, если хотите жить в Италии, обязательно учите итальянский язык.
- Обед и не только... по расписанию. Рестораны в Италии работают строго по расписанию. Если вы хотите поесть в ресторане, то обедать и ужинать надо стараться в отведенное для этого время (обед с 12:30 до 15:00, ужин с 19:30 до 22:00). Вне указанного времени можно перекусить в барах или закусочных. Приличные рестораны обычно закрываются и не обслуживают посетителей.
Забудьте о круглосуточных магазинах! В Италии супермаркеты обычно работают до 20:00, некоторые до 22:00. А все другие магазины закрываются даже раньше. Правда, в Риме есть торговые центры, которые работают 7 дней в неделю до 22:00. А супермаркеты Carrefour открыты круглосуточно.
Но Рим для меня — это как любимый человек, на лице которого не замечаешь морщинки, родинки и прыщи. И скажу честно: везде хорошо, где мы есть! Я желаю всем жить именно там, где вы хотите! И жить именно так, как вы хотите!