Девушка из Сибири переехала в Италию, и при чтении ее рассказов не знаешь, то ли завидовать, то ли глаза округлять только

Италия — заветная страна для путешественников. Тут вам и море, и горы, и история, и гастрономический рай. Однако познать всю суть Италии можно только в том случае, если останешься здесь жить. Марина вышла замуж за коренного итальянца, взглянула на эту страну под совершенно иным углом, начала водить экскурсии по Вечному городу и теперь рассказывает об особенностях местного колорита в своем блоге «Марина в Риме» на платформе «Яндекс.Дзен» и в Instagram.

Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо блога Марины и просто-таки зачитались историями об особенностях жизни в Италии, которые раскрывают эту чудесную страну с совершенно иной стороны.

Меня зовут Марина, я из Сибири. Красноярск и Томск — это мои родные города. Но с 2008 года я живу в Риме — на родине моей души! ️Почему и как я переехала в Вечный город — это цепь каких-то случайных обстоятельств. Так, наша первая встреча с Римом произошла в 2002 году, и я сразу влюбилась в этот город. Но тогда я даже не думала о том, что буду здесь жить. Потом в 2005 году в Таиланде я познакомилась с итальянцем, который и стал моим мужем. Его настоящее имя Клаудио, но с моего легкого словца все зовут его Клодом. И вот 18 октября 2008 года мы с Клодом приехали жить в Рим (сам-то он из Турина), где у нас не было ни друзей, ни родственников, ни связей. По сути, нас здесь никто не ждал, кроме Рима! Покорение Вечного города — это было моей идеей. Клод не верил в эту авантюру, его «добрые» друзья говорили, что мы потратим в столице все деньги и вернемся ни с чем. Но не тут-то было, они меня плохо знали!

Первый год был очень сложным. Когда ты остаешься без привычного круга общения, без работы, все твои родственники и друзья за 8 тыс. км, а под боком муж ноет, что у нас ничего не получится. Мамма мия! Я думала, что мы разведемся. Но вот прошло больше 10 лет, мы живем вместе в самом прекрасном городе на Земле, в нашем Риме. Кстати, мои родители в 2012 году тоже переехали в Италию и живут на море в часе езды на машине от нашего дома.

Что удивило после переезда в Рим

Рестораны, кафе и некоторые магазины уходят в отпуск и имеют выходной день. Я сначала не понимала, почему нельзя установить посменный график, чтобы они были открыты всегда. Потом мне муж популярно объяснил, что на кассе всегда сидит хозяин, ему надо отдыхать хотя бы 1 раз в неделю. А еще он хочет в отпуск. Своим сотрудникам он не доверяет. И правильно делает! Ему выгоднее закрыть лавочку на время своего отдыха, чем потом расхлебывать то, что могут натворить работники во время его отсутствия.

Я сначала не понимала, почему нельзя установить посменный график, чтобы они были открыты всегда. Потом мне муж популярно объяснил, что на кассе всегда сидит хозяин, ему надо отдыхать хотя бы 1 раз в неделю. А еще он хочет в отпуск. Своим сотрудникам он не доверяет. И правильно делает! Ему выгоднее закрыть лавочку на время своего отдыха, чем потом расхлебывать то, что могут натворить работники во время его отсутствия. Итальянцы катают своих детей в колясках, дают соску и держат в памперсах очень долго. От этого выпал в осадок даже мой племянник, когда в первый раз приехал к нам в гости в возрасте 8 лет и увидел мальчика чуть младше себя в коляске.

Обращение на «ты». До сих пор не могу привыкнуть к тому, что в магазинах, на рынке, на почте и даже в государственных учреждениях с тобой сразу же могут начать говорить на «ты» и ждут от тебя того же самого. Причем обращение на «вы» может быть воспринято как некая спесь или, еще хуже, как намек на преклонный возраст собеседника.

До сих пор не могу привыкнуть к тому, что в магазинах, на рынке, на почте и даже в государственных учреждениях с тобой сразу же могут начать говорить на «ты» и ждут от тебя того же самого. Причем обращение на «вы» может быть воспринято как некая спесь или, еще хуже, как намек на преклонный возраст собеседника. В Риме у светофоров для пешеходов есть желтый свет. Странно, правда?

Странно, правда? В Италии отвратительные огурцы : большие, с жесткой зеленой шкурой и без всякого вкуса. Как можно вырастить такие гадкие огурцы и почему продают только этот сорт, для меня до сих пор загадка.

: большие, с жесткой зеленой шкурой и без всякого вкуса. Как можно вырастить такие гадкие огурцы и почему продают только этот сорт, для меня до сих пор загадка. Итальянцы дома ходят в той же обуви, что и по улице. Представляете, муж приходит домой вместе с ватагой своих друзей, и вся эта толпа топает своими ботинками по ковру и заваливается на диван в них же. У нас дома такой номер с обувью не прокатывает: переобуваются все, даже мама Клода, причем за этим следит сам Клод.

Вещи, без которых я не представляла своей жизни в России, а в Риме я от них отказалась

Обувь на каблуках. В Томске у меня почти вся обувь была на каблуках. Даже по льду в −40 °C я умудрялась дефилировать в сапогах на шпильках. Мой муж Клод 2 года прожил в Томске. И он до сих пор с удивлением вспоминает о том, что здесь женщины зимой ходят в капроновых колготках и на высоких каблуках. В историческом центре Рима везде брусчатка. На каблуках далеко не убежишь. Поэтому мои каблучки большую часть времени стоят дома. Я их выгуливаю только в театр, ресторан или на фотосессию.

В Томске у меня почти вся обувь была на каблуках. Даже по льду в −40 °C я умудрялась дефилировать в сапогах на шпильках. Мой муж Клод 2 года прожил в Томске. И он до сих пор с удивлением вспоминает о том, что здесь женщины зимой ходят в капроновых колготках и на высоких каблуках. В историческом центре Рима везде брусчатка. На каблуках далеко не убежишь. Поэтому мои каблучки большую часть времени стоят дома. Я их выгуливаю только в театр, ресторан или на фотосессию. Маленькие сумочки. Бывшая начальница называла меня «женщиной с маленькой сумочкой». Я сейчас вспоминаю — действительно, у меня все сумки были небольшие. Но обычно я носила дополнительно красивый бумажный пакет, куда складывала документы и большие вещи. Когда я переехала жить в Рим, у меня появились большие сумки и больше нет никаких пакетов. С чем это связано, я не могу объяснить. Получилось само собой.

Салаты с майонезом. Когда я жила в Томске, то под салатом всегда понимала «оливье», «сельдь под шубой», «с крабовыми палочками» и другие вкусняшки с майонезом. Но в Италии все изменилось! В нашей семье почти всегда готовит Клод. Он много лет работал шеф-поваром. За обеды и ужины отвечает именно он. Так вот, Клод не готовит салаты с майонезом.

Когда я жила в Томске, то под салатом всегда понимала «оливье», «сельдь под шубой», «с крабовыми палочками» и другие вкусняшки с майонезом. Но в Италии все изменилось! В нашей семье почти всегда готовит Клод. Он много лет работал шеф-поваром. За обеды и ужины отвечает именно он. Так вот, Клод не готовит салаты с майонезом. Горячий чай. В Томске я пила чай всегда и везде: дома, в кафе, в ресторанах, в гостях. Италия — это страна не о чае, здесь национальные напитки — кофе и вино. В кафе и ресторанах в качестве чая приносят пакетик Lipton. Сначала я перестала заказывать чай в ресторанах, но продолжала заваривать хороший чай дома и устраивать себе чаепития. А примерно 2 года назад я перешла на воду с имбирем, от чая отказалась полностью.

В Томске я пила чай всегда и везде: дома, в кафе, в ресторанах, в гостях. Италия — это страна не о чае, здесь национальные напитки — кофе и вино. В кафе и ресторанах в качестве чая приносят пакетик Lipton. Сначала я перестала заказывать чай в ресторанах, но продолжала заваривать хороший чай дома и устраивать себе чаепития. А примерно 2 года назад я перешла на воду с имбирем, от чая отказалась полностью. Личный автомобиль. В Томске я не представляла ни одного дня без машины. А сейчас я передвигаюсь по Риму на общественном транспорте или на своих двоих. Получается быстрее и дешевле и по деньгам, и по нервам. Ну и еще одна классная альтернатива — это скутер или мотоцикл.

Норковые шубы и шапки. Я же из Сибири, у меня были красивые норковые шубки. Привезла 2 шубы в Рим, в итоге одну подарила моей сестре, она живет в Москве. А вторую почти не ношу. Всю эту зиму проходила в легкой куртке. Хотя в Риме зимой можно увидеть итальянок в норковых шубах. Они их выгуливают на улице Via dei Condotti, где самые дорогие магазины. Как понимаете, меховые шапки в Риме вообще не нужны. Но зато я купила себе угги с натуральной овчиной и хожу в них с ноября по март. Они так хорошо греют мои ножки, что я даже не хочу зимой носить другую обувь.

Я же из Сибири, у меня были красивые норковые шубки. Привезла 2 шубы в Рим, в итоге одну подарила моей сестре, она живет в Москве. А вторую почти не ношу. Всю эту зиму проходила в легкой куртке. Хотя в Риме зимой можно увидеть итальянок в норковых шубах. Они их выгуливают на улице Via dei Condotti, где самые дорогие магазины. Как понимаете, меховые шапки в Риме вообще не нужны. Но зато я купила себе угги с натуральной овчиной и хожу в них с ноября по март. Они так хорошо греют мои ножки, что я даже не хочу зимой носить другую обувь. Горячая ванна. В Томске я обожала нежиться в ванне с пеной и ароматическими солями. В Риме у нас вода нагревается с помощью бойлера. Ее хватит, чтобы наполнить ванну, но ничего не останется, чтобы потом помыться даже одному человеку, я уже не говорю о других членах семьи. В общем, дома я не принимаю ванну. Зато в гостиницах стараюсь забронировать номер с ванной, чтобы там оторваться.

Что обязательно должно быть в каждой квартире или доме в Италии

Если итальянец хочет купить или снять в аренду квартиру, дом, то он обязательно проверяет наличие 2 вещей: ставни (жалюзи) на окнах и окно в туалете. Если этих 2 вещей нет, то сделка не состоится. Конечно, я немного утрирую, но, как правильно говорят, в каждой шутке есть только доля шутки. «Марина, а почему в Риме везде на всех домах ставни и жалюзи?» Часто слышу такой вопрос от моих туристов. Так вот, ставни или жалюзи — это панацея от всех бед! Так итальянцы защищаются от ветра, холода, жары, солнца, влаги и посторонних глаз. Но честно скажу, я до сих пор не могу привыкнуть к закрытым намертво окнам. Когда Клод пытается все замуровать, я сразу кричу: «Не устраивай из нашей квартиры кладбище!» Не могу находиться в полной темноте, как в могиле.

Хотя постепенно я оценила рольставни в нашей квартире. Например, летом, когда прямые солнечные лучи светят в окно, их можно опустить, и они прекрасно защищают от жары. На ночь я тоже разворачиваю наши рольставни, но всегда оставляю сверху щели, чтобы не потерять ориентацию во времени.

А зачем окно в туалете? Представляете, наш дом специально построен таким образом, чтобы в каждой квартире было окно в туалете. Я заметила, что в Италии в домах нет вытяжек, зато всегда имеется окно в туалетной (ванной) комнате. Мне кажется, что это отличная альтернатива вытяжке и очень удобно. У меня на окне в ванной комнате растет фиттония. Я ее привезла из Томска, но в Сибири это было маленькое невзрачное растение с мелкими тусклыми листьями. А в Риме она превратилась в мощный куст. Похоже, ей нравится жить на окне в ванной комнате.

Минусы жизни в Италии

Климат. Если вы думаете, что во всей Италии лето круглый год, то вы будете разочарованы. Надо понимать, что в Италии 20 регионов: от северных Ломбардии и Валле-д’Аоста до южных Сицилии, Калабрии и Апулии. Климат везде разный. На севере Италии, в том же Милане, я уже не говорю о городках в Альпах, зимой бывает очень холодно. К этому надо добавить высокие цены на газ. Соответственно, отопление влетает в копеечку. В связи с этим часто в квартирах и домах бывает зябко и влажно. А летом во многих итальянских городах жарко и душно. Мне нравится жить в Риме. Здесь идеальная для меня температура с апреля по ноябрь. А зимой мы с Клодом обычно улетаем в теплые страны. Правда, летом, в июле и августе, Клод начинает изнывать от жары. И тогда мы уезжаем на море к моим родителям. Они живут в Торваянике — это небольшой городок на Тирренском побережье недалеко от Рима.

Бюрократия. Она здесь процветает! Оформление любого документа занимает кучу времени. А эта замечательная фраза: «Приходите завтра (через неделю, через месяц)». С этим ничего нельзя сделать. К этому надо просто привыкнуть! Когда я только переехала из Томска в Италию и надо было оформлять кучу документов, вы не представляете, как меня бесила эта фраза! Зато сейчас я на нее всегда отвечаю с улыбочкой и ко всему отношусь философски: не сегодня — значит, завтра, через неделю, через месяц...

Она здесь процветает! Оформление любого документа занимает кучу времени. А эта замечательная фраза: «Приходите завтра (через неделю, через месяц)». С этим ничего нельзя сделать. К этому надо просто привыкнуть! Когда я только переехала из Томска в Италию и надо было оформлять кучу документов, вы не представляете, как меня бесила эта фраза! Зато сейчас я на нее всегда отвечаю с улыбочкой и ко всему отношусь философски: не сегодня — значит, завтра, через неделю, через месяц... Работа. Если вы думаете, что здесь работодатели ждут всех с распростертыми объятиями и платят высокие зарплаты, то вы будете разочарованы! Здесь никто никого не ждет.

Если вы думаете, что здесь работодатели ждут всех с распростертыми объятиями и платят высокие зарплаты, то вы будете разочарованы! Здесь никто никого не ждет. Высокие налоги. Если вы устроились в качестве наемного работника или открыли собственный бизнес в Италии, то будьте готовы к тому, что примерно половина вашего дохода (но, скорее всего, даже больше) будет уходить на уплату налогов. Когда вы начинаете какое-то дело в Италии, вы должны всегда помнить, что у вас уже есть по крайней мере один партнер. И этот партнер — государство, с которым надо делиться!

Обязательное знание итальянского языка. По моим наблюдениям, итальянцы не особо любят учить иностранные языки. В туристических городах, гостиницах и ресторанах есть персонал, который говорит на английском языке. Но во всех остальных структурах (государственных учреждениях, на почте, в больницах, в супермаркетах) общаются только на итальянском языке. Иногда, очень редко, можно услышать английский или даже русский, но это исключение из общего правила. Так что, если хотите жить в Италии, обязательно учите итальянский язык.

По моим наблюдениям, итальянцы не особо любят учить иностранные языки. В туристических городах, гостиницах и ресторанах есть персонал, который говорит на английском языке. Но во всех остальных структурах (государственных учреждениях, на почте, в больницах, в супермаркетах) общаются только на итальянском языке. Иногда, очень редко, можно услышать английский или даже русский, но это исключение из общего правила. Так что, если хотите жить в Италии, обязательно учите итальянский язык. Обед и не только... по расписанию. Рестораны в Италии работают строго по расписанию. Если вы хотите поесть в ресторане, то обедать и ужинать надо стараться в отведенное для этого время (обед с 12:30 до 15:00, ужин с 19:30 до 22:00). Вне указанного времени можно перекусить в барах или закусочных. Приличные рестораны обычно закрываются и не обслуживают посетителей.

Забудьте о круглосуточных магазинах! В Италии супермаркеты обычно работают до 20:00, некоторые до 22:00. А все другие магазины закрываются даже раньше. Правда, в Риме есть торговые центры, которые работают 7 дней в неделю до 22:00. А супермаркеты Carrefour открыты круглосуточно.