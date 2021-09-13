Что такое Met Gala, почему вокруг него столько шума и в чем вообще его смысл

Met Gala — это «Оскар» в мире моды. Уникальное событие, которое не похоже ни на одно другое. Без приглашения на этот бал не попадешь ни за какие деньги. Каждый год его с нетерпением ждут все, кто интересуется fashion-индустрией, а его участники готовят наряды за несколько месяцев до самого бала.

13 сентября 2021 года состоится очередной бал Met Gala. В его преддверии мы в AdMe.ru выяснили, почему вокруг этого мероприятия столько шума, сколько стоит билет, а также отыскали другие малоизвестные, но довольно любопытные факты.

Что это

Многим может показаться, что Met Gala, или Met Ball, — это просто ежегодный бал, на который звезды приходят в экстравагантных нарядах. Но на самом деле это благотворительный ужин, который уже больше 70 лет проводится в поддержку Института костюма Анны Винтур Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Обычно бал проводится ежегодно в первый понедельник мая. Но по понятным всем причинам в 2020 году он был отменен. А в этом году Met Gala перенесли и разделили на 2 части: первая состоится 13 сентября, вторая — 2 мая 2022 года.

Зачем это нужно

«Вечеринка года», которая впервые была организована в 1948 году, — это основной источник финансирования Института костюма, где хранится коллекция нарядов разных периодов времени со всего мира. Met Gala знаменует открытие Ежегодной выставки моды Института костюма. Каждый год у этой выставки определенная тема. И именно в соответствии с ней приглашенные гости подбирают себе образ на бал. В 1995 году главный редактор Vogue Анна Винтур заняла место председателя Met Gala, и с тех пор вечеринка превратилась в настоящую звездную феерию, за которой следит весь мир. Все собранные средства идут в Институт костюма, названный в честь Винтур.

Кого приглашают

Если вы не Бейонсе, то шансы попасть в список гостей у вас явно невелики. И даже если вам посчастливится, то не факт, что ваша вторая половинка автоматически туда попадет. У каждого гостя должно быть собственное приглашение. Ежегодный список гостей ограничен примерно 650 или 700 человек. За списками приглашенных придирчиво следит Анна Винтур и может как занести туда кого-либо, так и вычеркнуть без объяснения причины. Это вполне может произойти из-за того, что кто-то чем-то обидел Винтур или ее друзей.

Анна решает не только вопрос о том, кто придет на бал, но также и кто с кем будет сидеть на официальном ужине. Даже супругов не размещают рядом друг с другом, для того чтобы гости знакомились с новыми людьми и интересовались тем, что делают другие.

Сколько стоит

Первые билеты на такие ужины стоили $ 50. Сейчас входной билет стоит около $ 35 тыс., а столик — около $ 300 тыс. Но даже самый богатый человек мира не сможет стопроцентно попасть на это мероприятие. Для получения приглашения есть списки ожидания. А каждого кандидата оценивают по его популярности и достижениям, которые Анна считает важнее денег. За ней остается последнее слово по каждому гостю. К счастью, попасть на бал можно и бесплатно, но для этого надо быть знаменитостью высшей категории, которую пригласили известные дизайнеры или корпоративные спонсоры для представления их на красной ковровой дорожке. Но при этом хорошим тоном считается сделать пожертвование в фонд Института костюма.

Что происходит на балу

Анна Винтур старается сделать все возможное, чтобы никто на узнал, что она планирует устроить на мероприятии. Прямо до тех пор, пока гости не войдут в дверь и не пройдут по красной ковровой дорожке. Чтобы ночь прошла без сучка, без задоринки, Винтур очень много внимания уделяет деталям. Она тщательно проверяет все: столы, салфетки, вилки, освещение, цветы и даже одежду швейцаров. На все это уходят месяцы подготовки.

После того как гости пройдутся по красной дорожке, сделают фото на века, поприветствуют всех и обменяются любезностями с Анной Винтур и другими приглашенными, им проводят тур по выставке.

После этого всех приглашают на ужин и проводится развлекательная программа, за которую отвечают лучшие музыканты. Но в остальном все, что происходит на Met Gala, остается на Met Gala.

Негласные правила бала

Запрещены селфи и использование социальных сетей. Это связано исключительно с безопасностью гостей и необходимостью получения максимального удовольствия от бала. К тому же фотографии с мероприятия должны быть абсолютно эксклюзивными. Первая платформа, где они должны появиться, — это сайт Vogue.

Запрещено пользоваться телефоном без особой необходимости, так как бал рассчитан на живое общение.

У Met Gala есть возрастные ограничения для участников. Не допускаются лица младше 18 лет. Но есть и исключение из правила: несовершеннолетние могут присутствовать, если приглашены их родители.

После бала всех гостей приглашают на ужин. Все блюда, которые готовятся для него, объединяет одно условие: никакого лука, чеснока и петрушки. Под запрет попали даже брускетты. А то вдруг еще они упадут на платье от Versace за $ 100 тыс.

Учитывая, что многие платья изготавливаются на заказ для Met Gala или взяты из архивов модных домов, знаменитостям редко разрешается оставлять платья себе. Чаще всего они возвращаются в дизайнерский дом.

Знаменитость, конечно, может отклонить приглашение на Met Gala. Но в этом случае в следующий раз ее вряд ли снова пригласят.

Но правила созданы для того, чтобы их нарушать. Поэтому в 2017 году Кайли Дженнер опубликовала селфи из женского туалета во время Met Gala.

Дизайнер Синтия Роули в 2014 году осмелилась даже тайно снять часть вечера на камеру GoPro, спрятанную в сумочке, и затем разместила 3-минутное видео на YouTube.

Как можно посмотреть прямую трансляцию

Прямая трансляция мероприятия начнется 13 сентября в 17:30 по североамериканскому восточному времени (по московскому времени — 14 сентября в 1:30) на официальной странице Vogue.