Читатели AdMe.ru рассказали, как столкнулись с персонажами, у которых уровень наглости просто зашкаливает
Некоторые люди считают, что нет ничего зазорного в том, чтобы требовать у кого-то помощи, заходить без стука к соседям и лезть в их холодильник, а также ходить с друзьями в ресторан и никогда не платить за себя. При этом воспитанным людям приходится преодолевать чувство неловкости и подбирать нужные слова, чтобы не обидеть тех, кто ведет себя подобным бесцеремонным образом.
Мы в AdMe.ru считаем, что человеческая наглость поистине безгранична, как Вселенная. А потому наши читатели еще не раз расскажут о том, как они повстречали отъявленных наглецов. Вот 17 свежих историй.
- У нас соседка была, вечно заходила одалживать, говорила: «Хочу пирог испечь, муки нет» или «Плов затеяла, одолжи рис», «Хочу мужу что-то там пожарить, дай бутылку масла». И ни разу ничего не вернула. При том, что у нас умер отец, мать одна крутится как может, а они вдвоем работают. Плюс начало 90-х, сами помните то время. Мама по доброте душевной сначала давала, а потом плюнула на это дело — мол, за дуру держишь? Буду у своих детей отбирать, а вас кормить? © Antonina Slujaeva / Facebook
- У меня тоже дальняя родственница попросила пару вещей. Мол, ты так хорошо одеваешься. Я подарила. А потом она всем рассказывала, что я ей «мусор» отдала. Это она о шелковом платье и атласной юбке, которые я и сама могла еще носить. © Аля Герюгова / Facebook
- На одной из предыдущих работ все девчонки оставляли косметички в общем шкафу, чтобы до раздевалки к своим сумкам не бегать. И одна повадилась пользоваться моей косметикой после того, как я однажды одолжила ей крем для рук. Причем делала она это в мое отсутствие, я не замечала.
Однажды прихожу и вижу, как она мажет губы моим бальзамом (а он еще такой, что его надо пальцем набирать или кисточкой). Говорю: «О, Мила, как тебе мой бальзам? Мне очень нравится, недавно герпес на губах вылез, так он отлично помогает». Коллегу слегка перекосило, и с тех пор она косметичку не трогала. А герпес у нее на следующий день тоже вылез. Хе-хе! © Лисяшик / AdMe.ru
- Наши соседи по даче всю зиму жили в доме. А мы на зиму уезжали. Нас вечно обкрадывали. Времена были такие, дефицитные. И сосед предложил, чтобы мы дали свои вещи ему на хранение, так как у него и комнат много, и сарай есть. Мы и дали. За подарочки и другую благодарность. А когда мы приехали, попросили нам стулья вернуть. На что сосед сказал: «А нам на чем сидеть?» И не вернул. © Victoria Golubovskaya / Facebook
- В студенчестве снимала квартиру с 2 подругами, к нам попросилась знакомая пожить пару недель. Так она спокойненько потребляла нашу еду, а сама покупала «в общак» самый дешевый паштет и батон. Что не мешало ей время от времени заглядывать в холодильник и восклицать: «Опять жрать нечего!» Будто жаркое там само по себе материализуется, ага. Еле вытурили через 4 месяца. © Ардна Скела / AdMe.ru
- Была у меня приятельница, которая сама звала в кино / кафе, а потом так невзначай добавляла: «Только у меня сейчас с деньгами напряг, ты за меня заплати, а я потом отдам». Деньги, конечно же, никто не возвращал. После пары таких походов пришлось заблокировать ее во всех соцсетях и добавить номер в черный список. Назойливая оказалась. © Мария Денисюк / AdMe.ru
- Работала давно в милом коллективе. В обед там вываливали на стол кто что принес и вместе ели. Но была одна девушка, которая никогда ничего не приносила, зато всегда садилась с нами за стол. Как-то у нее спросили, мол, неужели трудно с собой что-то взять. Ответ сразил наповал: «Мы с мужем ипотеку взяли и теперь на всем экономим». Получается, что мы, живущие на съеме и матери-одиночки, самыми обеспеченными были. © Nataliya Kuzmina / Facebook
- Коллега одолжила у меня большую сумму денег с уговором, что по первому требованию отдаст. Дудки! Отдала, когда я уже стала настойчиво требовать, и еще сказала: «Нечего было давать!» © Ольга Смирнова / Facebook
- Меня до сих пор «веселит» история, когда родственницы уговаривали меня взять на себя ипотеку, чтобы одна из них купила квартиру. Притом что я с 2 детьми снимала и до сих пор снимаю квартиру, а они жили в своем жилье, пусть и крохотном. Очень сильно удивились и обиделись, что я не пошла им навстречу и почему-то не поверила, что они меня не обдурят. © Любовь Бочарова / Facebook
- Я бесплатно отдала соседке по подъезду спортивный костюм, который я купила по интернету, — он мне не понравился. Прошло около месяца. Встретив меня на улице, она мне высказала: «После того как ты мне отдала костюм, я до сих пор болею». © Светлана Камалиева / Facebook
- Младший брат моего бывшего нашел покупателя на мой Mitsubishi Montero Sport. Без моего ведома. Ему просто не хватало денег на свадьбу, а я должна была продать свою машину и ему отдать половину денег и даже больше. А себе купить машинку попроще. Так и сказал: «Зачем тебе такая машина?» © Гульнар Касым / Facebook
- Продавал 4 колеса. Поставил цену — 200. Приехал чувак, осмотрел, хорошее состояние. Говорит: «Вот, но у меня есть только 160. Сговоримся?» Я при нем набираю другого мужика, который позвонил вторым, и говорю ему приезжать сейчас и забирать за 200. Первый, как это услышал, тут же достал недостающие 40. © Mike Rusis / Facebook
- Как-то моя бабушка встретила соседку, идущую с наших грядок с полной миской клубники. «Это я Вите собрала», — заявила она. Бабушка, наивная, подумала, что мне (мне тогда было лет 8), а оказалось, что ее 20-летнему сыну Вите. © Виктория Луцкая / Facebook
- Утром после родов к нам в палату зашла старшая медсестра, которая крутилась в родзале, и сказала: «Девочки, моя смена закончилась, вы будете меня благодарить?!» От такой наглости мы просто офигели. © Людмила Мельник / Facebook
- Я пришла на работу с тортом — купила по дороге, так как после работы сразу должна была поехать в гости. Поставила его в холодильник, ушла работать. А в обеденный перерыв увидела, что сотрудница отрезала от моего торта большущий кусок и жрет его. На мое возмущение она заявила: «Я же не знала, что ты потом в гости идешь!» Ну а спросить? © Елена Голованова / Facebook
- Продала Mercedes ML. Покупатель через 2 недели позвонил, сказал, что хочет вернуть, так как жена не может к нему привыкнуть. На полном серьезе удивился, когда я отказалась забрать машину обратно. © Любовь Несова / Facebook
- Вспомнила о наболевшем. Близко дружили с одной парой: схожие интересы, возраст. У мужа тогда бизнес шел отлично, а у ребят с деньгами было не особо. Мы 3 года их приглашали летом отдыхать, нам не накладно, а вместе веселее. Для примера: ездили с ними на неделю в Рим, с них — только билеты на самолет, с нас — отель и остальное.
Но вот кризис пожаловал, бизнес упал, звоним и говорим: «Эх, этим летом дома сидим, с деньгами швах». Они такие: «Ой, а приезжайте к нам погостить тогда!» Мы обрадовались, приехали. Я в первый же вечер говорю: «Вы извините, мы по ресторанам не ходоки, туго с деньгами». Потом сами сходили сразу в магазин, забили холодильник.
И тут через пару дней приятель такой: «У нас для вас такой сюрприз! Обалдеете!» Привозят нас на машине в ресторан, где мы были 5 лет назад. Ностальгия, радость. Поели, идем назад к машине, и тут друг за нами бежит: «Эй, а счет же не оплачен». И дает мужу счет за 4 человек. Я психанула, говорю: «Слушайте, ну, может, хоть разок за себя заплатите наконец?! Ладно уж за нас». В ответ: «Так вы у нас вообще-то живете бесплатно!» На следующий день мы собрали вещи и тихонько уехали. С тех пор ни слуху ни духу. © Матильда / AdMe.ru
А вы сталкивались с подобной вопиющей наглостью?
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