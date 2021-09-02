Читатели AdMe.ru рассказали, как столкнулись с персонажами, у которых уровень наглости просто зашкаливает

Некоторые люди считают, что нет ничего зазорного в том, чтобы требовать у кого-то помощи, заходить без стука к соседям и лезть в их холодильник, а также ходить с друзьями в ресторан и никогда не платить за себя. При этом воспитанным людям приходится преодолевать чувство неловкости и подбирать нужные слова, чтобы не обидеть тех, кто ведет себя подобным бесцеремонным образом.