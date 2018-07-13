Через какие испытания проходят будущие няни королевских детей

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Этот человек должен обладать отличными навыками самообороны, уметь оказывать первую помощь, знать основы психологии и научиться экстремальному вождению. Думаете, это требования к спецагенту ФБР? Вовсе нет. Это всего лишь базовые навыки, которыми должна обладать няня, чтобы получить работу в семье английских монархов.

AdMe.ru решил выяснить, каким няням королевская семья доверяет заоботу о маленьких принцах и принцессах.

1. Где учатся

Для того чтобы стать няней при дворце, недостаточно просто любить детей. Няни, работающие с королевскими детьми, получают престижное образование в Norland College. И попасть туда сможет далеко не каждый. Абитуриент должен как минимум обладать хорошей физической формой и незапятнанной биографией. А также обязан отлично знать английский язык. Во время обучения девушки не только узнают о том, как ухаживать за детьми, также им преподают: психологию;

историю;

философию;

социологию;

литературу.

2. Предварительная практика

Во время обучения няни практикуются на детях-роботах. Ни одна няня не будет допущена к королевскому младенцу, если до этого не пробовала ухаживать за электронным ребенком. Роботизированные младенцы могут поднять будущую няню ночью и потребовать еды или просто внимания. И студентка не вправе отказать своему «подопечному».

3. Няня — еще и телохранитель

Няня должна уметь защитить себя и ребенка, поэтому девушки проходят курс самообороны. Притом боевые навыки им преподают бывшие офицеры военной разведки. На последнем курсе 3-летнего обучения студенток также учат оказывать первую помощь.

4. Прекрасный водитель

Королевская няня отлично водит автомобиль. Поскольку с няней ребенок должен находиться в полной безопасности, нянь обучают не простому, а экстремальному вождению. К концу курса девушки уже способны управлять автомобилем даже в самых тяжелых условиях.

5. Главная няня во дворце

Наследник престола принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт не нанимали целый штат для ухода за тремя своими детьми, за всех малышей отвечает один и тот же человек — Мария Борралло. Она окончила Norland College 20 лет назад, приступила к своим обязанностям во дворце, когда принцу Джорджу исполнилось 8 месяцев, и помогает семье до сих пор.

6. Королевская семья — ее единственная семья

Королевская няня должна стать частью семьи. Она сопровождает детей повсюду, даже во время праздников и путешествий. Няня должна жить во дворце рядом со своими подопечными. Согласно опубликованным письмам Джун Уоллер (няня, помогавшая королеве Елизавете II ухаживать за ее 3-м сыном — принцем Эндрю), ее рабочий день заканчивался в 20:30, а до этого времени ей нельзя было даже разговаривать по телефону. Однако таков был порядок 1960 года, и сохранился ли он до сих пор, мы не знаем.

7. Она умеет хранить тайны

Подданные королевства могут узнать о жизни герцогов и герцогинь только то, что те сами посчитают нужным открыть публике. Вокруг дворцов не должно быть никаких сплетен. Вы не найдете королевскую няню в соцсетях и не прочитаете ее интервью ни в одном издании. Любой сотрудник, в том числе няня, при приеме на работу во дворец подписывает документ, в котором он обязуется держать язык за зубами.

8. Королевская няня никогда не шлепнет ребенка

Шлепать детей запрещают всем няням, не только элитным. Однако только Norland College ручается своей репутацией за то, что ни одна из выпускниц заведения никогда не применит какое-либо телесное наказание к подопечному (даже хватать с силой за руку запрещено).

9. Няня не заменяет родителей

Даже столь высококлассные няни учитывают, что для ребенка важнее всего родители, поэтому не стараются заменить своему воспитаннику маму и папу. В Norland College будущим королевским няням рекомендуют привлекать родителей к купанию или укладыванию детей спать.

Безусловно, работать королевской няней непросто, как непросто и получить такую должность. А вы смогли бы посвятить себя такой работе, изучить боевые искусства, научиться экстремальному вождению и променять свой дом на комнату во дворце?