Чем заканчиваются браки с большой разницей в возрасте и кому не стоит вступать в такой союз

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Большая разница в возрасте между влюбленными, как правило, воспринимается обществом негативно. Люди предполагают, что такой союз недолговечен и часто строится на финансовой выгоде. Согласно статистике, среди официально зарегистрированных браков таких союзов насчитывается около 8 %. Как правило, это семьи, в которых жены младше мужей на 10 лет и более. А вот семей, где женщина старше мужчины, всего 1 %.

Мы в AdMe.ru изучили общественное мнение и соображения специалистов и обнаружили, что они разнятся.

Если женщина старше мужчины

Джейсону Момоа 40 лет. Его жене 52 года. Вместе почти 15 лет, 2 детей.

Считается, что такой союз будет крепким, если выполняются следующие условия: Обоих партнеров устраивает, что ведущая роль в отношениях принадлежит женщине, поскольку она имеет больше жизненного опыта.

И муж, и жена старше 40 лет. Предполагается, что после этого возрастного рубежа разница в 5–10 лет становится незначительной. Подобный брак, как правило, успешен, поскольку оба партнера обычно имеют примерно одинаковые физиологические характеристики: женщины живут дольше мужчин и отличаются более крепким здоровьем. Так что мужчина, выбирая даму старше себя на 5–10 лет, на самом деле всего лишь выбирает партнера, который равен ему по физическим параметрам. Не менее важный аспект в отношениях — романтический. Женщины, как считается, достигают пика физической привлекательности к 30 годам, а у мужчин «взрыв гормонов» начинается в 18 лет. Поэтому молодому человеку может быть интереснее с более взрослой женщиной, поскольку их чувственные желания будут совпадать с большей вероятностью. Однако в этой бочке с медом есть толика дегтя. Ученые в Германии исследовали браки с большой разницей в возрасте и выяснили, что женщины в таких союзах живут меньше, чем если бы они были замужем за ровесниками. Причем это не зависит от того, кто в паре старше.

Если мужчина старше женщины

Разница в возрасте — 23 года. Поженились в 2009 году, есть 2 дочери.

Такие браки встречаются намного чаще и особенно распространены в среде материально обеспеченных людей. Юная партнерша привлекает взрослого мужчину свежестью и наивностью, а зрелый мужчина для молодой девушки является опорой, защитой и обычно обеспечивает материальную сторону ее жизни. Слабой стороной здесь может быть желание молодой партнерши веселиться, тогда как ее супругу хочется покоя и стабильности. Кроме того, поскольку женщины статистически живут дольше мужчин, то при очень большом возрастном разрыве брак может продлиться не особенно долго. Для мужчин в таком союзе есть большой плюс: их продолжительность жизни увеличивается на 20 % по сравнению с теми, у кого разница в возрасте с супругой небольшая или отсутствует. Кроме того, индекс удовлетворенности у этих мужей буквально зашкаливает. Вероятнее всего, это связано с физической привлекательностью и энергичностью партнерши. Ученые объясняют подобные браки не менее прозаично: они считают, что этот выбор обусловлен эволюцией. Для женщины наличие взрослого мужа означает, что он в состоянии обеспечить ее детей. А молодая жена способна к деторождению, в отличие от женщины в возрасте.

Вне зависимости от того, кто старше, в таких браках есть несколько закономерностей

Высокий уровень удовлетворенности в браках с большой разницей в возрасте наблюдается в самом начале отношений, а спустя 6–10 лет он начинает быстро снижаться. Несмотря на это, такой союз отличается меньшим уровнем ревности и большим уровнем доверия. Если верить специалистам, основной проблемой пар с большой возрастной разницей является восприятие ими общественного мнения. Риск расставания резко возрастает, если супруги проживают в среде, где их активно осуждают. И наоборот. Вне зависимости от возраста партнеров, успех отношений определяется тем, насколько схожи их цели, жизненные позиции и ценности. Реальность такова, что возраст партнеров мало влияет на брак и все зависит от того, как ведут себя муж и жена, насколько они доверяют друг другу и насколько совпадают в далеко идущих планах.

Бонус: что говорят люди, которые живут в браке с большой разницей в возрасте

Это мой второй брак. Мы встретились, когда ей было 29 лет, а мне — 49. Многие люди, включая родню, были против нашего союза. Через 5 лет мы поженились. Кстати говоря, никто из моей семьи не пришел на свадьбу. © Mike Linker / quora

Мне 28 лет, а моему мужу 43. Мы вместе 3 года. У нас есть ребенок. Если вы думаете, что начинать отношения с кем-то, кто сильно старше вас, — это плохая идея, то вы ошибаетесь. Единственное, что может омрачить ваш союз, — это люди, которые вас осуждают и вмешиваются в ваши отношения. © Meghan Cerdeña Luce- Dela Cruz / quora

Мы поженились 18 лет назад, а до свадьбы встречались 10 лет. Познакомились, когда я уже дважды развелась и у меня было 2 детей, а он служил в армии и подыскивал себе колледж для обучения. Наша разница в возрасте составляет 11 лет, причем я старше мужа. Он был очень ответственен для своих лет, а я — наоборот, так что мы отлично поладили. © Kammy Chinnock / quora