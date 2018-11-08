Бывшие сотрудники магазинов рассказали о 14 самых популярных схемах обмана покупателей

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Мы смирились — с помощью рекламы и различных маркетинговых хитростей нас буквально убеждают покупать часто совсем не нужные товары. Однако иногда продуктовые сети прибегают не просто к рекламным уловкам, но к настоящей лжи.

AdMe.ru нашел реальные истории мошенничества в крупных продуктовых магазинах и разобрался, как их избежать.

1. Срок годности, наклеенный поверх срока годности

Прием стар как мир: не желая избавляться от просрочки, магазины наклеивают новый срок годности поверх старого. Иногда случаются казусы: стикер с обновленной датой клеят просто на упаковку, не перекрывая предыдущую этикетку, и товар в результате имеет 2 разных срока годности. Как бороться: попытайтесь аккуратно отклеить стикер и выяснить, что находится под ним. Также стоит внимательно осмотреть товар, чтобы исключить вариант с двумя этикетками.

2. Чем «старше» товары, тем ближе они расположены

Эта уловка наверняка вам известна: чтобы найти самый свежий продукт, надо основательно покопаться на полке и выудить тот товар, который стоит прямо у задней стенки стеллажа. Такую фишку проворачивают чаще всего со скоропортящимися товарами.

3. Повторная заморозка

О повторной заморозке говорят следы подтеков на лотках, если речь идет о прозрачных упаковках. Если пакет не позволяет рассмотреть товар, лучше вообще не рисковать. К тому же замороженные продукты, хранящиеся в закрытых пакетах, часто имеют больший вес за счет льда. Как бороться: внимательно осмотрите лоток и его дно на предмет подтеков. Если картонка на дне лотка сильно пропитана кровью, скорее всего, мясо уже размораживали.

4. Копченой колбасе свойственна усушка

Копчености взвешивают только 1 раз, когда принимают в магазине. Впоследствии такие продукты «усушиваются» и теряют в весе от 5 до 15 %. Как бороться: попросите продавца в торговом зале взвесить колбасу и пересчитать стоимость, как поступил этот покупатель, если фактическая масса отличается от заявленной.

5. Ложная скидка

Желтые или красные ценники подсознательно ассоциируются у нас с существенными скидками, а поэтому часто на автомате мы хватаем продукты, которые находятся рядом с ними. Кроме того, акции обычно делаются для сбыта почти просроченных продуктов. Как бороться: Сверьте наименование товара на ценнике и название продукта, который лежит на полке.

Если берете что-то по акции «3 товара по цене 2», лучше посчитать стоимость отдельных 3 товаров — иногда это будет дешевле.

Если ценник желтый, аккуратно вытащите его — под ним может быть обычная цена, которая ничем не отличается от акционной.

Нужно обязательно смотреть срок годности. Даже если цена ну очень смешная, а продуктов на прилавке почти не осталось.

6. Лишний товар в чеке

Такое может произойти и по банальной невнимательности кассира, особенно если вы покупаете большое количество товаров. Иногда какая-нибудь мелочь попадает в чек намеренно. Как бороться: проверить чек. Для этого лучше ходить в магазин со списком.

7. Мясо, накачанное консервантами

К сожалению, подобная практика в последнее время приобретает большую популярность среди как производителей, так и сетевых магазинов. Выгода продавца при этом явная: мясо выглядит более сочным и аппетитным, а, кроме того, весит больше. Как рассказал бывший сотрудник магазина, в состав смеси не входит ничего противозаконного. Как бороться: старайтесь не покупать без острой надобности готовое мясо (гриль например), а также подозрительно пухлые тушки. Также обратите внимание на состав: если там указаны регуляторы кислотности или загустители, это верный признак накачки продукта консервантами.

8. Один товар может иметь двойную стоимость

Иногда цена продукта в новой партии отличается от стоимости старой. На прилавках же совершенно не понятно, новый или старый товар мы берем. Как бороться: уточнить у кассира или проверить стоимость с помощью устройства в зале, которое определяет цену по штрихкоду.

9. Товар не пробивается

Может произойти так, что на кассе не удастся что-то пробить. В этом случае, чтобы сэкономить время и не нервировать очередь, продавец может предложить заменить товар на похожий, который лежит прямо на кассе. Как правило, такие вещи стоят на порядок дороже. Как бороться: отказаться от предложенного и сходить в торговый зал за аналогичным продуктом.

10. Обман с продуктами в коробках

Иногда в коробках можно найти совершенно не то, что нарисовано на упаковке. Если вы обнаружите подмену дома, то доказать свою правоту уже не сможете. Такие казусы часто случаются в отделе зубных паст, с йогуртами и яйцами. Как бороться: аккуратно распаковать коробку прямо в магазине в том случае, если можно это сделать, не повредив ее.

11. Обвес

Обвес может быть невольным: сотрудник зазевался и наклеил не тот ценник. Нередки и такие случаи, когда на весы идет дополнительное давление, что и увеличивает массу. Как бороться: все продукты, у которых есть стикер с массой, стоит перевесить. Во многих магазинах покупатель самостоятельно может это сделать. В противном случае можно попросить кассира или консультанта.

12. В закрытых пакетах может быть что угодно

Такое случается крайне редко, однако приятного все равно мало. Например, эта девушка в морском ассорти вместо креветок обнаружила крабовые палочки, ловко закрученные в спираль. Как бороться: не покупать продукты в затемненных и полупрозрачных пакетах неизвестного вам бренда.

А вы попадались на эти уловки? Может быть, вам известны другие способы неявного обмана?