9 видов сумок, которые носят по определенным правилам, а мы и не знали

Сумка — аксессуар с характером. Огромный шопер, способный вместить всю нашу жизнь, элегантный клатч или универсальная кросс-боди — у каждой сумки свои цели, настроение и правила жизни, бороться с которыми не советуют уважающие себя модницы.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему на званый вечер лучше не брать любимый шопер и какой длины должна быть лямка идеального портфеля.

1. Кросс-боди

Дизайнеры не ограничиваются привычным способом ношения кросс-боди. В летних коллекциях их через плечо уже не носят. Вместо этого рекомендуют взять ремень в руку — это придаст образу небрежный шик.

2. Шопер / тоут

Шопер — объемная сумка чаще всего без замка. Она настолько вместительная, что позволяет носить с собой все необходимые повседневные вещи. Есть несколько критериев для удачного выбора шопера: Рост. Миниатюрным девушкам лучше не выбирать огромные сумки, чтобы сохранить баланс образа.

Одежда. На фоне плотного пальто или объемного пуховика шопер — лучший выбор (чего не скажешь об изящных мини-сумочках).

Уместность. На торжественном мероприятии лучше отказаться от шопера, наполненного разными мелочами, в пользу клатча — он в данном случае будет выглядеть уместнее.

3. Портфель (сумка почтальона)

Портфель — вместительная сумка на длинном ремне. Есть нюанс, который советуют соблюдать всем обладателям этой вещи: портфель — это не рюкзак, он не должен находиться выше нижней части спины. Сумка должна располагаться примерно на уровне брючного ремня.

4. Хобо

Хобо — объемная модель в виде полумесяца, лишенная жесткой формы. Популярна еще со времен хиппи. Несмотря на то что хобо — универсальная вещь, при выборе сумки желательно обращать внимание на время года, когда вы собираетесь ее носить: летом рекомендуют остановиться на хобо из текстиля с принтом, а осенью и зимой — из более прочных кожи или замши.

5. Рюкзак

Рюкзак может навредить организму, если носить его неправильно. В руке, на одном плече, свисающий очень низко — варианты, которых лучше избегать. Рекомендуется носить рюкзак так, чтобы он располагался высоко на спине и прилегал к ней. Он не должен раскачиваться из стороны в сторону при ходьбе.

6. Клатч

По правилам этикета, на торжественных мероприятиях миниатюрный клатч не рекомендуется носить под мышкой, его лучше держать одной или обеими руками и обязательно пальцами вниз.

Клатч не стоит класть на пол. Его можно положить на стол или стул. Согласно этикету, сумки могут висеть на спинке стула, но никак не находиться на столе. Клатч — исключение из правил.

Чтобы клатч выделялся, остановите свой выбор на монохромном образе. Однотонное платье, блузка и брюки в сочетании с клатчем с рисунком или украшениями произведут нужный эффект.

7. Ристлет

Ристлет — это клатч с ремешком (wristlet в переводе означает «сумка-браслет» или «сумка на запястье»). Его рекомендуют носить, просунув руку в петельку ручки и подхватив саму сумку снизу. Это удобно, и ремешок подчеркивает запястье. Благодаря компактности ристлета с ним не возникнет проблем в ресторане: его, как и клатч, можно положить на колени, на стол или в карман пиджака.

8. Сумка-багет

Багет — компактная сумочка, разработанная итальянской модной компанией Fendi в 1997 году. Сумка обрела популярность благодаря главной героине сериала Sex and the City — Кэрри Брэдшоу обожала багеты. Основные особенности — удлиненная форма, короткий ремешок, оригинальный дизайн. Носят такую сумку, как правило, в руке или под мышкой. При выборе багета обращайте внимание на то, чтобы сумка хорошо держала форму.

9. Поясная сумка

Эту компактную сумочку любят за то, что она полностью освобождает руки. Ее носят на бедрах, более расслабленно, или на талии, туго затянув ремень. Поясную сумку можно расположить и на груди, поверх свитера или куртки. Мужчинам рекомендуют сочетать сумку со спортивной или повседневной одеждой (и избегать ее комбинации с деловым костюмом, в то время как в женской моде уже и этот вариант — модный тренд).