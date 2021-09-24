9 способов выбрать духи, которые будут пахнуть так, будто стоят бешеных денег

Ежедневно мы создаем свой образ не только с помощью укладки и одежды, но и запаха. Если вы пользуетесь парфюмом, то наверняка сталкивались с проблемой выбора. Да, можно купить тот, который просто нравится. И все тут. Но по духам, как по часам и сумкам, можно многое сказать о человеке.

Мы в AdMe.ru заинтересовались вопросом, как выбрать парфюм, чтобы пахнуть дорого. Мы решили разобраться сами и помочь тем, кто мучается с выбором.

Запах духов будет благороднее аромата туалетной воды

В магазине с сотнями флаконов легко растеряться, если вы не эксперт. Не сразу понятно даже, чем отличаются разные виды парфюма. Оказывается, разница в содержании масла, в котором и заключен запах. В туалетной воде его 5–15 %, поэтому такой парфюм будет держаться около 3 часов. Парфюмированная вода будет источать аромат порядка 8 часов, так как в ней масла больше — 15–20 %. Духи же сохранят благоухание до суток, так как в них добавлено до 30 % концентрата.

Выбирая между духами и туалетной водой, лучше купить первые либо парфюмированную воду, которая на прилавках встречается чаще. Они, как правило, состоят из 3 слоев, которые также зовутся нотами. Верхние ноты задержатся минут на 15, дальше аромат раскроет средние, после этого базовые, которые сохранятся до конца дня. Последние часто и бывают самыми дорогостоящими, поэтому они и придадут аристократичности.

Кстати, оказывается, существует много обонятельных «семейств», которые объединяют в 2 группы: теплые и холодные. Но такая непростая классификация нам точно не поможет выбрать подходящий аромат, поэтому мы нашли более простые советы.

Как избежать запаха «бабушкиных» духов

Если хотите пахнуть аристократически и современно, а не так, словно достали флакон из шкафа своей бабушки, забудьте о сладких цветочных ароматах. Дело в том, что они неактуальны и точно не кажутся дорогими. При этом цветочные ноты могут добавлять аристократичности, если это свежие ароматы, например фиалки и ириса. Также уместны сочетания цветов, к примеру жасмина или мимозы, с сандалом и другими запахами.

Чем меньше сладости, тем лучше

Сладкие фруктовые ароматы ассоциируются с подростковым возрастом. В целом стоит отказаться от чрезмерной сладости в парфюме. Нередко в дешевый парфюм включают большое количество сладких ароматизаторов. Если запах у вас ассоциируются с конфетным магазином, шоколадной лавкой или булочной, то с ним бы вряд ли будете чувствовать себя аристократкой. Возможно, стоит присмотреться к более легким и чистым ароматам. Либо к древесным с нотами кедра, амбры, бергамота или сандалового дерева. Но не все сладкие ароматы под запретом. Например, ваниль может быть как и чрезмерно приторной, так и добавить шарма, потому что этот запах может быть разным.

Какие же ароматы пахнут дорого

Мы посмотрели, что добавляют в популярные духи сегодня. В них часто бывают такие ингредиенты: сандаловое дерево, ваниль, жасмин, фиалка, папайя, бергамот, мускатный орех, кардамон, мандарин, лесные ягоды и пачули. Кстати, запах пачулей когда-то считался характерным признаком хиппи.

Пользуйтесь сайтами по подбору парфюма

Итак, если вы нашли аромат или ноту, которую хотели бы использовать в качестве отправной точки для поиска, то используйте онлайн-ресурсы, например fragrantica.com. Здесь можно найти определенный аромат или посмотреть, какие считаются элегантными. Выбрав несколько, можно отправляться в магазин.

Не торопитесь

Если идете в магазин за новым парфюмом, не наносите никакие ароматизированные средства, чтобы запахи не смешивались. Стоит определиться: лучше наносить духи на полоски (блоттеры), на кожу или просто нюхать. Конечно, можно использовать все 3 варианта, но лучше отказаться от блоттеров и нанести парфюм на себя. Просто понюхать флакон тоже недостаточно.

Не стесняйтесь попробовать аромат на коже, ведь нужно понять, как он раскрывается именно на вас и какие в нем базовые ноты. И самое главное, специалисты не советуют нюхать более 3–4 разных духов одновременно.

Учитывайте время года

Возможно, стоит выбрать сразу несколько флаконов. Ведь есть ароматы, которые лучше носить только зимой или только летом. Например, пряные восточные ноты не подойдут для теплого времени года. Для осени и зимы уместны духи с нотами замши. Так пахнут, например, дорогие сумки или мебель. В эти времена года хороши теплые ароматы, которые словно согревают, напоминают об уюте дома.

Кстати, натуральный мускус широко использовался в парфюмерии до конца XIX века. Его вырабатывают железы некоторых животных, например кабарги, ондатры и мускусной утки. Но позже из-за опасности для популяции животных парфюмеры перешли на синтетический компонент, который используется и сегодня.

Ароматы тоже могут быть в моде

Например, когда-то запах фиалки был не просто в моде, он был поистине дорогим. Раньше, чтобы произвести 1 кг эфирного масла фиалки, требовалось собрать огромное количество цветов. Создавать такой аромат было недешево, поэтому он и был по-настоящему дорогим. Например, в романе Эмиля Золя 1880 года «Нана» описывается: когда главная героиня становится по-настоящему богатой, она ароматизирует весь свой дом фиалками, чтобы продемонстрировать, сколько у нее денег. Сейчас фиалка уже не пахнет так «богато». Дело в том, что в ХХ веке изобрели синтетические ароматы. Поэтому даже бедные женщины смогли позволить себе благоухать фиалкой. В наше время большинство запахов синтетические.

Прислушивайтесь и принюхивайтесь к себе

Не стоит бесконечно распылять на себя духи — так у вас появится не заветный флакон с подходящим ароматом, а головная боль. Если по ингредиентам искать неудобно, можете положиться на свои чувства и эмоции. Специалисты советуют подумать, какой запах вы любите. Если вы неравнодушны к запаху свежесрезанных цветов, то можно обратить внимание на ноты белых цветов. Если предпочитаете что-то теплое, присмотритесь к янтарю. Хотя сложно понять, как он пахнет. Поэтому иногда все же стоит воспользоваться интернет-помощниками. Эксперты в парфюмерном деле советуют помнить, что на разной коже определенный запах будет раскрываться тоже по-разному. В течение дня у всех нас он может меняться уникальным образом. Поэтому можно воспользоваться советами специалистов, найти подходящий аромат и потом прислушаться к себе. И принюхаться.