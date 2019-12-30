9 причин, по которым мы больше не любим Новый год

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Новый год когда-то был самым популярным семейным праздником. Он делал зиму не такой тоскливой и серой, дарил ощущение сказки и волшебства. Поэтому и готовились к нему основательно: заранее наряжали елку, выбирали подарки, украшали квартиры гирляндами и мишурой. Увы, со временем праздничного настроения становилось все меньше, а хлопот — больше, и сейчас нетрудно встретить людей, которые не стесняясь заявляют, что терпеть не могут этот праздник. А сколько еще тех, кто пока стесняется?

Мы в AdMe.ru в целом обожаем праздники, но к современному Новому году и у нас есть несколько претензий.

1. Принудительная радость

Никто не может быть счастливым по расписанию, а Новый год — это время, когда не радоваться вроде как неприлично. Некоторые люди не празднуют смену декабря на январь исключительно из чувства противоречия всему этому новогоднему безумию. Поужинать и лечь спать в 23:00 в последний день года, игнорируя все традиции, — тренд, который набирает все большую популярность. И, кстати, позволяет неплохо сэкономить.

2. Плохое время для одиночества и отношений

Принято считать, что Новый год — семейный праздник, который надо отмечать с родными и близкими. Но если родные далеко, а близкого человека по тем или иным причинам нет, то и праздник уже не праздник, а повод ощутить все свое одиночество и ненужность. Конкуренцию здесь может составить только День святого Валентина. Парадоксально, но при этом в канун Нового года значительно увеличивается количество расставаний, так как именно в это время люди склонны избавляться от всего плохого, в том числе и токсичных отношений.

3. Традиционное подведение итогов портит настроение

К слову, об итогах года. Вспомните все свои планы и обещания, которые вы давали себе и другим в прошлом году. И как много из запланированного удалось совершить? Если вы не сверхчеловек или сын маминой подруги, каких-то вещей вам наверняка достичь не удалось. И чем больше вы мечтали в прошлом году, тем больше шансов, что новогоднее настроение приведет к новогодней депрессии.

4. Новогодние каникулы парализуют жизнь

Первые дни нового года — это худшее время для бытовых или коммунальных неприятностей, ведь все службы, ответственные за их исправление, парализованы вместе со всей страной. Не работают банки, почтовые отделения, магазины, аварийные службы. Ничего не работает. И если 1 января вы затопите соседей, заболеете, захотите завести замерзший автомобиль или просто попытаетесь купить корм для вашей собаки, вам придется постараться.

5. Кошмар для домашних животных

Для домашних животных Новый год совсем не праздник. И почему-то в головы многих хозяев приходит оригинальная идея вывести песика на прогулку как раз в тот момент, когда взрывы фейерверков достигают апогея. В новогоднюю ночь очень много собак убегает, испугавшись пальбы, и вместо продолжения праздника хозяевам приходится рыскать по дворам в поисках своего Рекса или Мухтара. Да, это способствует новым знакомствам, но далеко не всегда они будут приятными. С домашними котами ситуация проще, если не принимать в расчет склонность мохнатых питомцев пожирать мишуру и сражаться с елками. В общем, ветеринары не очень любят Новый год.

6. Время повышенных социальных обязательств

Считается, что Новый год — это время любви и примирения, но на практике это выглядит скорее как попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Конечно, бывают идеальные семьи, в которых все друг друга обожают (в кино, например), но в реальной жизни выбор места и компании для встречи Нового года часто становится поводом для ссор и обид. Мало того, что в подготовку вложена куча времени и средств, так еще и праздновать приходится вместе с нелюбимыми родственниками где-нибудь в спальном районе.

7. «Какая еще диета, ешь, пока горячее!»

Один из немногих очевидных плюсов от традиционной встречи праздника в компании со старшими родственниками — плюс несколько килограммов на весах. Раньше с гастрономическим изобилием было трудно, в Новый год на помощь хозяйке приходил майонез. К сожалению, с тех пор в сознании многих людей ничего не поменялось, и украшением новогоднего стола по-прежнему считаются салаты и горячие блюда, где майонез — чуть ли не основной компонент. Убедить родных, что можно обойтись легкими закусками и фруктами, нереально.

8. Чудеса не покупаются

Новогоднее настроение нельзя купить, а вот продавать его — одно удовольствие. Праздники — это время настоящих чудес, но только для магазинов, общепита, авиакомпаний, ивент-агентств и производителей детских игрушек. В канун Нового года люди готовы платить любые деньги за авиабилеты, стоять в очередях за подарками и продуктами, бронировать столики в ресторанах с развлекательной программой, переплачивая за еду в несколько раз. И все это ради надежды купить себе то самое новогоднее чудо.

9. Праздник заканчивается, а жизнь продолжается

Самая разочаровывающая часть праздника — утро 1 января. Еще вчера было столько надежд, подарков, ожидания перемен, фейерверков и брызг шампанского, а сегодня — понимание того, что на самом деле ничего не изменилось, от шампанского похмелье, от салютов и хлопушек — мусор на пустых улицах, а подарки — это в лучшем случае делегированные покупки. И еще за интернет надо заплатить, и салаты доесть. Эмоциональная опустошенность от Нового года сравнима разве что с пустотой в кошельке.

Праздничный бонус

Несмотря на все скептические замечания о том, что Новый год из семейного зимнего праздника превратился в триумф маркетинга, пошлых телешоу и несбывшихся мечтаний, не все так плохо. Для многих это по-прежнему прекрасный повод собраться за столом с близкими людьми, подарить друг другу радость и надежду на лучшее, поздравить старых друзей и завести новых. В конце концов в жизни всегда будут трудности, а новогодняя ночь — отличное время, чтобы забыть о проблемах и просто веселиться. Ведь чудеса случаются с теми, кто в них верит.