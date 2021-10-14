9 правил, с которыми замужние китаянки смирились, а наши женщины точно не стали бы их принимать

Азиатские страны регулярно пробуждают у европейцев смешанные чувства. Часто восторг легко сменяется возгласом: «Да как они там живут вообще?» А уж Китай и его жители со своим очень своеобразным бытовым укладом и подавно остаются для нас загадкой. Чего только стоит традиция максимально доброжелательного отношения к родственникам, которые могут спокойно заявиться погостить на пару месяцев и которым никак нельзя отказать. Или настоящий «месяц под замком» после родов.

Мы в AdMe.ru пообщались с девушкой, которая переехала в Китай, вышла там замуж и родила ребенка. А заодно разузнали, что же такого специфичного есть в ролях супруги и матери в Поднебесной, от чего любой приличный европеец точно равнодушным не останется. А то и просто вздрогнет.

Свекровь всему голова

В китайских семьях мать мужа — всегда непререкаемый авторитет. Она знает, как лучше, делает, как надо, да и спорить с ней часто просто бессмысленно. Тем более что в семейной иерархии при принятии решений пришедшая «со стороны» невестка занимает самое низкое положение, которое лишь немного повышается только после родов. Конфликты свекрови и невестки считаются неизбежными. На этот счет есть много шуток — примерно как у нас о зяте с тещей. Общение со свекровью часто сводится к довольно бестактным замечаниям со стороны последней. Но такими они могут казаться для западного менталитета. В Китае же подобное считается проявлением крайней заботы. Вот что рассказывает об этом героиня нашей статьи: «Например, недавно говорила о том, что если мы с сыном и мужем останемся дальше жить у его родителей, то мне будет далеко и долго добираться до работы. А свекровь спокойно и легко так заявляет: „Ну ничего, ты побегаешь туда-сюда, авось и похудеешь“».

Никаких единоличников и максимально тесное общение с семьей. Всей большой семьей мужа

В европейских странах уже давно не считается зазорным отстаивать свое мнение и говорить твердое «нет» в отношении того, что совсем не устраивает. В Китае же действует непреложное правило: семья — это все, и ей не откажешь. Родственники могут попросить написать диссертацию или просто заявиться в гости на несколько месяцев. И да, с этим придется просто смириться и не сопротивляться. Опять же, смириться придется именно нам, с нашим-то «дерзким» менталитетом. Китайцы же считают это все вполне нормальным и естественным. Героиня нашей статьи вспоминает: «Муж первое время вообще не понимал, зачем нам нужно жить вдвоем и отдельно: ведь это скучно! А вот в квартире с его родителями, братом, его женой и ребенком — самое то, давай хотя бы пару месяцев с ними поживем! И еще пару. Кстати, называть свекровь со свекром я должна исключительно „мама“ и „папа“. И когда я говорю мужу что-то из серии „Твой папа...“, он поправляет: „Наш папа“. Но и, соответственно, моих родителей он тоже называет мамой и папой».

Развод? Какой такой развод?

Брак в Китае в подавляющем большинстве случаев один и на всю жизнь. А развод здесь — мероприятие достаточно редкое и даже позорное с точки зрения общества. Значит ли это, что семьи тут крепче? Вовсе не обязательно. Так, переехавшая в Китай девушка рассказывает: «У свекра друг на всех публичных мероприятиях появляется с любовницей — и это при живой жене. Жена обо всем этом знает, но с неверным мужем не разводится. Почему? Злые языки говорят, что ей просто не хочется „остаться в разведенках“: мол, это будут обсуждать еще больше».

Забудьте о «по умолчанию ребенок с матерью»

Безусловно, разводы здесь все-таки происходят. И если у нас в этих случаях ребенок обычно остается с матерью, то в Китае в данной ситуации часто решение принимается в пользу того, кто способен предоставить сыну или дочери лучшие условия. То есть ребенок остается с тем, у кого зарплата выше.

После родов в течение месяца нельзя выходить из дома и иногда даже вставать с кровати

Цзоюэцзы — именно так называется тот самый месяц «домашнего ареста» у китаянок после родов. Так, в течение всего первого месяца женщина должна сидеть дома, кутаться в тысячу слоев одежды, ей запрещено мыться и куда-то выходить из дома и даже активно двигаться. Весь месяц должен быть посвящен восстановлению. Вот что вспоминает об этом героиня статьи: «Это ровно то, что я знала о цзоюэцзы до того, как начала сама. И естественно, я думала, что это ужасная древняя ненужная традиция, ограничивающая свободу человека. Теперь, когда я все это испытала на себе, я могу добавить несколько деталей».

Далее девушка рассказывает: «Во-первых, у китайцев это действительно важная традиция. В течение месяца можно сидеть дома или даже в специальном центре, где за женщиной будет ухаживать индивидуальная сиделка. Мой цзоюэцзы проходил дома под надзором свекрови. Во-вторых, та часть, где нельзя мыться, уже немного устарела. Мне мыться разрешили. В-третьих, насчет одежды. Свекровь строго сказала, что я должна весь месяц ходить в пижаме с длинными штанами и рукавами, в носках и в шапке. При этом неважно, сколько градусов в квартире или за окном».

И после всего этого наша героиня сделала вывод: «Цзоюэцзы — это вещь! Ведь после родов первое время мне действительно не хотелось контактировать с миром, все визиты родственников даже немного тяготили, да и постельный режим внезапно и впрямь был в кайф. А еще я по достоинству оценила возможность заботиться только о ребенке, а не об уборке дома, готовке и всем прочем. До родов я с легким презрением говорила китайцам: „Иностранцы не сидят дома в течение месяца после родов“. Теперь я готова добавить к этой фразе слова „к сожалению“. Но вот все вышеописанное верно только для первых 2 недель. После этого я чувствовала, что полностью восстановилась и хочу уже скорее назад, в большой мир. Но нет, пришлось ждать, пока месяц закончится».

Очень короткий декретный отпуск

По закону он составляет всего 3 месяца, но в некоторых провинциях этот срок больше. Самый «щедрый» декрет — полгода. При этом стоит уточнить, что трудовое законодательство соблюдается далеко не везде и вариант декрета длиной в 1–2 месяца является очень распространенным. Кстати, из-за такого короткого декрета многие китаянки даже не пробуют кормить грудью, а сразу переводят ребенка на искусственное вскармливание, то есть смесь.

Каждый прохожий знает, что лучше для вашего ребенка

Помните о бестактных свекровях? На самом деле такое поведение вполне естественно для любого китайца, знакомого и не очень. А уж наличие ребенка еще какой благодатный повод для всевозможных советов. Наша героиня вспоминает: «Вот выходишь с ним гулять, так сразу можно хлопнуть валерьянки и приготовиться к тому, что все тебе будут говорить напрямую: „Какой он толстый! Мамаша, давай ему воды вместо молока!“ Или: „Почему он у тебя такой тощий? У тебя явно молока не хватает! Срочно дай ребенку молочную смесь!“».

Материнские обязанности женщины исполняют даже на пенсии

Китайские бабушки уж точно не живут своей жизнью после того, как отправили детей во взрослый мир. В Поднебесной в последние 40 лет исторически сложилось так, что родители часто уезжают в другие города на заработки, оставляя детей на дедушек с бабушками. При этом такая помощь с внуками от бабушки (обычно от матери мужа) — это просто-таки ее священная обязанность. Вплоть до того, что если у бабушки есть внуки, а она за ними не ухаживает, то ее будут обсуждать и осуждать все соседи и знакомые.

Но у помощи от бабушек есть и обратная сторона

Героиня нашей статьи рассказывает: «Дай свекрам волю, и они отберут детей у родителей себе на воспитание. Поскольку выросли целые поколения, воспитанные исключительно дедушками с бабушками, то те родители, которые в свое время уезжали на заработки, сейчас хотят компенсировать это с помощью своих внуков. В чем это проявляется? „Малыш, мама тебя неудобно держит, да? Иди к бабушке!“, „Кто же так памперс меняет? Давай я все сделаю“, „Ты не парься, ребенка я заберу себе, тебе будем только покормить приносить“. Только и успевай со всем этим бороться».