9 популярных салонных процедур, которые сами косметологи ни за что делать не станут

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Рекламные проспекты салонов красоты пестрят предложениями всевозможных услуг. Нам обещают избавить от морщин, вернуть коже сияние и даже подтянуть грудь безо всяких операций. Но так ли безопасны все эти «уколы красоты» и прочие манипуляции?

AdMe.ru стало интересно, от каких же косметических процедур больше вреда, чем пользы. Мы провели небольшое исследование, а вам остается только ознакомиться с его результатами.

1. Перманентный макияж

Микроблейдинг глаз, бровей и губ — та же татуировка. Как и в случае с остальными «накожными рисунками», у ряда пациентов наблюдаются различные неблагоприятные эффекты — от раздувания и воспаления тканей до появления рубцов. «После микроблейдинга мне потребовалось 2 недели, чтобы прийти в нормальный вид. Только через это время отек уменьшился и цвет бровей стал уже не таким интенсивным».

2. Липосакция

Классическая липосакция выполняется под общим наркозом и требует не менее 2–3 недель на восстановление. Вдобавок к этому в прооперированной области может развиться гиперпигментация кожи — по данным американских ученых, от нее страдают 18,7 % пациентов. А еще даже сами медики скептически относятся к полученным результатам. «Говорю вам как врач: липосакция не приводит к потере веса. В качестве компенсации жир будут накапливать другие части вашего тела. Например, многие женщины делают липосакцию, чтобы убрать отложения внизу живота, а через год возвращаются с большим жировым слоем в его верхней части. Вот почему липосакция считается не техникой для похудения, а „контурной“ процедурой. Она просто меняет места, где ваше тело хранит жир».

3. Увеличение губ

Одним из минусов подобной коррекции считают ее недолговечность. Филлеры увеличивают губы примерно на 5–6 месяцев, а затем результат их введения становится практически незаметным. В результате этого женщинам приходится буквально подсаживаться на недолговечные «процедуры красоты» и примерно раз в полгода терпеть боль от уколов. «Мало кто рассказывает о своих ощущениях сразу после процедуры. Я не отговариваю, но хочу лишь предупредить: отек может быть очень сильным (я была похожа на утку в течение 4 дней) и первые 2 недели чувствуется, что в губах появился какой-то жесткий каркас».

4. Baby Face

Это комплекс процедур по иглоукалыванию, после которых женщинам обещают «кукольное лицо» — идеальный контуринг и отсутствие морщинок. Чтобы достичь этого, под кожу вводят более сотни специальных тонких иголок. Однако ученые пока не готовы говорить о высокой эффективности косметической акупунктуры. Более того, они отмечают, что это направление еще требует дополнительных исследований. «У меня есть пара хороших друзей, которые занимаются иглотерапией, поэтому я рискнула сделать эту процедуру. Не заметила вообще никакой разницы. Так что, скорее всего, основную роль здесь играет эффект плацебо».

5. Fish-пилинг

Пилинг рыбками гарра руфа всегда должен начинаться с тщательного мытья и дезинфекции ног. Только после этого стопы можно погрузить в резервуар с рыбками. В противном случае во время такой процедуры можно подхватить инфекционное заболевание или грибок, с которым заявился кто-то из предыдущих клиентов. Fish-пилинг нежелательно делать после бритья ног (на коже остаются микроскопические порезы, через которые может проникнуть инфекция). «Мне всегда хотелось попробовать такую спа-процедуру. Смущало только то, что до меня эти рыбки „обрабатывали“ ноги многих других людей. Все-таки я пришла к выводу, что от них нужно держаться подальше».

6. Отбеливание зубов ультрафиолетом

После этой процедуры клиентам обещают настоящую голливудскую улыбку с блестящими жемчужно-белыми зубами. Однако под воздействием этого излучения эмаль истончается и зубы становятся более уязвимыми к внешним воздействиям. А еще подобная обработка может повредить слизистую оболочку рта. Многие из пациентов жалуются на болезненность самой процедуры, а некоторые говорят, что белизна зубов сохраняется не так долго, как хотелось бы. «К сожалению, зубы потемнели уже на 2-ю неделю. Конечно, врач меня предупреждала, что свои зубы примерно через год потемнеют опять и нужно будет проходить процедуру еще раз, но не через неделю же. Хотя я пользовалась зубной пастой, усердно навязанной стоматологом, после каждого приема пищи».

7. Тепловая ушная терапия

Во время этой процедуры в ухо пациенту вставляют полую ушную свечу и поджигают ее. Считается, что под действием пламени создается вакуум, который позволяет вытащить из уха всевозможные загрязнения. В Американской академии аудиологии провели целое исследование на эту тему и пришли к выводу, что при использовании ушных свечей можно получить ожоги или закупорить ушной канал так, что потребуется хирургическое вмешательство. «В колледже у меня была подруга, которая постоянно пользовалась ушными свечами и пыталась затащить меня на эту процедуру. Я проконсультировался у своей тети-аудиолога, и та сказала мне, что свечи могут травмировать барабанную перепонку и навсегда испортить слух».

8. Мезотерапия

В салонах красоты обещают, что после курса инъекций с лица исчезнут всевозможные воспаления и морщинки, а кожа начнет буквально сиять изнутри. Тем не менее еще в 2012 году учеными было проведено исследование, в котором приняли участие 6 человек. Они проходили курс мезотерапии в течение полугода, но так и не смогли похвастаться исчезновением морщин и восстановлением упругости кожи. И конечно, никогда не следует забывать о возможности возникновения аллергических реакций. «1-й сеанс мезотерапии был волшебным — моя кожа просто преобразилась. Конечно же, я подумала, что после курса процедур результат будет шикарным. Через 2,5 недели я отправилась на 2-й сеанс. Все то же самое: антисептик, мазь, пищевая пленка и сами уколы. Наутро все лицо опухло, раздулось. Вся эта „красота“ сходила неделю. А ведь мой случай аллергии не самый печальный. Если ввести в поиск „аллергия на мезотерапию“, можно добавить себе пару седых волос».

9. Подтяжка груди с помощью инъекций ботокса

Раньше к ботоксу прибегали, чтобы избавиться в основном от морщин на лице и шее. Однако совсем недавно была разработана методика по нехирургической подтяжке груди. Представительницам прекрасного пола предлагают сделать уколы прямо в грудную мышцу и вернуть бюсту привлекательный вид. Основные минусы этой процедуры — ее высокая стоимость и временный эффект (около 6 месяцев). Тем более что суть обработки ботоксом состоит в «отключении» малой грудной мышцы и увеличении нагрузки на ромбовидную мышцу спины. Исследователи считают, что подобный результат можно получить от занятий в тренажерном зале или обычной коррекции осанки.

А вы бы рискнули пойти на подобные процедуры?