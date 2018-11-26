9 горе-реставраторов, которые лучше бы и вовсе не брались за дело

12

13

19.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Труд реставратора иногда даже более ответственен, чем работа создателя. Ведь нужно не только обладать высоким профессиональным уровнем, но и чувствовать стиль автора, уметь анализировать его замысел. И случается, что мастер не справляется со взваленной на себя работой. Тогда и рождаются «шедевры», подобные тем, что представлены в нашей подборке.

AdMe.ru собрал уморительные примеры неудачной реставрации, от которых хочется то ли плакать, то ли смеяться.

Советская мозаика в бассейне

В Нижнем Новгороде, Россия, с советских времен на фасаде Дома физкультуры с бассейном красовалась мозаика пловца с чайкой. Бассейну уже полвека, и недавно его решили отремонтировать. В ходе ремонта мозаика была утрачена. Картину восстановили, но, увы, вовсе не в оригинальном варианте. Новый пловец подарил море веселья пользователям соцсетей, которые успели придумать множество шуток. Например, таких.

Фасад и пластиковые бутылки

В Ростове-на-Дону однажды случился казус: фасад исторического здания в спешке отремонтировали с помощью... пластиковых бутылок. Отливки украшений, которые должны были быть в форме цветков, сделали из донышек «полторашек» — так их называют в народе. Логика, видимо, была такая: издалека ведь все равно не видно.

Розовощекий святой Георг

В церкви испанского города Эстелья, Наварра, старинная фреска пришла в негодность. Реконструировать ее доверили... местному учителю труда. В традиционном сюжете святой Георг сражается с драконом. Однако реставратор, видимо, вдохновился более современными сюжетами: герой получился яркий, розовощекий и с выщипанными бровями.

Опухшие фигуры

В 2011 году при исследовании башни петербургского Адмиралтейства выяснилось, что из старинных фигур в близком к исходному варианту сохранилась лишь одна, остальные были отреставрированы, мягко говоря, слишком вольно. Кто автор такого взгляда на скульптуру, осталось неясным.

Замок — Губка Боб

Три года назад в Турции решили реставрировать старинную византийскую крепость. Получилось уж очень по-современному. Муниципальные работники объясняли, что теперь башня как новая. Что ж, с этим точно не поспоришь. Только вот местные жители тут же стали упражняться в остроумии и моментально сравнили новое сооружение с мультяшным Губкой Бобом Квадратные Штаны.

Мост и цветочные горшки

В Калининграде реставрировали старый мост. Строителям пришло в голову использовать в качестве декоративных «юбок», маскирующих крепеж опор освещения, цветочные горшки. Решение, безусловно, оригинальное, но весьма сомнительное.

Отреставрированная лепнина

В одном из университетов Калининграда мастера восстановили лепнину. Видимо, немецкие фотографии им достались уж очень нечеткие.

Красочные фигуры

В регионе Астурия, Испания, приключился казус. Деревенская церковь доверила реставрацию статуи Девы Марии XV века местной любительнице. В результате вышло живенько: ярко-розовый, аквамарин, красный, зеленый цвета теперь радуют глаз. Правда, общественности такое новшество не пришлось по душе.

«Степная баба»

Однажды в Петербурге на доме Пантелеймона Бадаева неравнодушные граждане разглядели нечто необъяснимое. На барельефе вместо чудесной нимфы красуется совершенно другая женщина. В народе ее тут же окрестили «степной бабой», ведь от прекрасного создания после работы неизвестных реставраторов действительно не осталось и следа. Как оказалось, в таком виде барельеф находился несколько лет, просто раньше не слишком удачная работа не привлекала к себе внимание.