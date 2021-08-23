9 нарядов сотрудников разных авиакомпаний, которые пытаются нам элегантно что-то сообщить

Стюардесса — это ответственная и престижная профессия. Девушки являются лицом авиакомпании, и для создания униформы фирмы привлекают культовых дизайнеров, к примеру Вивьен Вествуд. Кутюрье придумывают одежду, которая не просто красива, но и имеет свои секреты, которые знают далеко не все пассажиры.

Мы в AdMe.ru изучили, какие скрытые послания зашифрованы в униформе стюардесс. А в бонусе вы увидите, какая еда подается пассажирам сингапурских авиалиний.

Air France, Франция

Традиционный цвет французской компании Air France — темно-синий. Фирма выбирает этот цвет уже более 70 лет. Но дизайнер Кристиан Лакруа добавил ярко-красный пояс и перчатки для того, что стюардессу можно было легко увидеть в толпе.

China Eastern Airlines, Китай

Одежду для китайских бортпроводниц из China Eastern Airlines также разрабатывал Кристиан Лакруа. В основе униформы лежит идея «простоты, красоты и скромности». Красный пояс и аксессуары придают униформе живости. К тому же шейный платок и круглая бляшка пояса украшены традиционными китайскими узорами. Таким образом, эта одежда сочетает в себе западную моду и восточную самобытность.

Delta Air Lines, Америка

Униформа компании Delta Air Lines претерпела сильные изменения. В 2018 году Зак Росен, который одевал певицу Рианну, создал новый дизайн. Кутюрье выбрал 3 основных цвета: фиолетовый, серый и красный. Причем цвета имеют забавные названия, связанные с полетом и путешествиями. Например, не просто фиолетовый и серый, а «сливовый паспорт» и «графит земной скорости».

Virgin Atlantic, Великобритания

Раньше стюардессы британской Virgin Atlantic носили жакеты весьма свободного кроя, наглухо застегнутые под горлышко. Но дизайнер Джон Роша ввел приталенный силуэт и V-образный вырез, чтобы сделать образ деловым, но более расслабленным.

Позже униформу отточила Вивьен Вествуд, добавив еще больше женственности и изящества. Основатель компании говорит, что в красивой одежде его сотрудники будут хорошо себя чувствовать и лучше работать.

ANA, Япония

Униформу для японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) разработал дизайнер Прабал Гурунг, которого любит Леди Гага. Светло-серые костюмы выделяются благодаря акценту в виде фирменного синего цвета ANA. А яркие шарфы с цветочными узорами свидетельствует о японском наследии авиакомпаний.

Etihad Airways, ОАЭ

Etihad Airways — компания из ОАЭ, произносится как «Атихад». Шарф арабской стюардессы несет в себе скрытый смысл. Эта деталь является символом 10-летнего сотрудничества с «Формулой-1».

Дизайн разработала кутюрье Диана фон Фюрстенберг. В значении шарфа есть несколько «слоев». Первое, за геометрическую основу был взят вид на гоночную трассу в Абу-Даби сверху; его «умножили» на 3. Далее, цвета. Пурпурный — это королевский цвет, а оранжевый — цвет заката в пустыне. Таким образом, шарф стюардессы — это реверанс в сторону партнеров и способ транслировать ценности компании: элегантность и счастье.

China Airlines, Китай

Эту одежду для China Airlines придумал Уильям Чанг, а он, к слову, был номинирован на «Оскар» за лучший дизайн костюмов. В основе униформы лежит национальное платье ципао, которое выражает мягкость и сдержанность азиатских женщин. Таким образом дизайнер попытался сохранить традиции и в то же время включить современные модные концепции.

Сейчас на канале компании можно увидеть разные экоролики об уменьшении выбросов в атмосферу и защите деревьев.

Singapore Airlines, Сингапур

Одежда сотрудниц Singapore Airlines не менялась более 50 лет. Облегающая юбка сингапурских стюардесс на первый взгляд кажется непрактичной, но она имеет свой секрет. В случае ЧП особый разрез спереди позволяет девушке завязать два угла ткани выше колена: это сделает юбку короче, и в ней легче будет двигаться.

Цвет униформы тоже имеет значение. Синий носят обычные стюардессы, зеленый — старшие, а красный — для главной бортпроводницы.

Бонус: а вот что едят пассажиры Singapore Airlines. Девушек учат, чтобы еда смотрелась на тарелке красиво, и даже соус и веточка розмарина должны лежать идеально