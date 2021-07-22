9 летних правил по уходу за собой, которые все считают чепухой, а напрасно

Летом, наслаждаясь солнечной погодой, мы порой забываем о должном уходе за собой. Солнце дарит нам не только радость и загар: при длительном воздействии на незащищенную кожу и волосы оно способно нанести вред. Поэтому летом как никогда важно озаботиться правильным уходом и защитой, чтобы ничто не омрачило теплые деньки и отпуск.

Мы в AdMe.ru отыскали несколько правил, которые помогут защитить волосы и кожу летом и радоваться теплу без помех.

Cолнцезащитный крем нужен даже в тени

В больших количествах ультрафиолет способен агрессивно воздействовать на нашу кожу, даже если вы сидите под пляжным зонтом или под раскидистой кроной дерева: песок, галька и вода прекрасно отражают ультрафиолетовые лучи, и они все равно попадают на кожу. Поэтому не стоит забывать о защите: наносите специальный крем с SPF не ниже 30, не только когда вы находитесь под палящим солнцем, но и в тени. В особенности это касается людей с чувствительной кожей. И конечно, не забудьте про губы — летом для них тоже нужен бальзам с фактором защиты от солнца.

Не все солнечные очки одинаково полезны

Затемненные очки — не только красивый аксессуар: они должны быть способны защитить ваши глаза от слепящих лучей солнца и воздействия ультрафиолета. При выборе солнцезащитных очков убедитесь, что они защищают именно от UV-лучей, а не только от бликов. Необязательно выбирать максимально темные стекла — на степень защиты это не влияет. Очки с градиентом — темные сверху и светлые внизу — лучше надевать только за рулем в солнечную погоду (днем, но не когда солнце начинает садиться). Градиентная линза уменьшит блики от неба, но для ношения на пляже они не годятся. А популярные сейчас очки с розовыми или красными стеклами будут полезны в других случаях: они блокируют синий свет, помогают улучшить детализацию и отлично подходят для занятий спортом — например, для катания на лыжах.

О коже головы тоже нужно заботиться

Если в летнюю погоду вы не привыкли носить головной убор, обязательно нанесите по пробору и линии роста волос солнцезащитное средство. В противном случае нежная кожа головы рискует получить ожог и начать шелушиться. Головной убор — шляпка, бандана или бейсболка — для защиты тоже подойдет, только носить его, пока вы проводите время под солнцем, придется постоянно.

Летом волосы особенно нуждаются в защите

Точно так же, как солнце и высокая температура, на состояние волос влияет соль, если вы купаетесь в море, и хлор, если плаваете в бассейне. После купания, если ныряете с головой, обязательно промойте волосы проточной водой, чтобы смыть остатки соли или хлора, и конечно, не забывайте про дополнительные защитные средства. Чтобы максимально защитить волосы от воздействия солнца, их можно собрать в пучок и убрать под шляпку или кепку. А тем, кто предпочитает носить распущенные волосы, нужно позаботиться о защите и к обычному уходу за волосами — шампунь, бальзам, маска — прибавить специальные несмываемые спреи.

Обычную косметику лучше сменить на летнюю

Далеко не каждая девушка, привыкшая ежедневно краситься, способна резко отказаться от косметики даже в жару. Но в теплую погоду необязательно избавляться от любимой привычки — достаточно просто иметь в запасе косметику специально для лета. Если не хочется выходить совсем ненакрашенной, вместо тяжелой тональной текстуры можно использовать легкий BB-крем. Не забывайте про очищающие и матирующие средства: летом кожа, склонная к жирности, становится еще более жирной. И конечно, сохраняйте кожу лица увлажненной — летом это важнее всего.

Замороженный сок алоэ вера поможет в жару

Сам по себе экстракт алое вера обладает массой полезных для кожи свойств. Кроме того, можно сделать его еще более удобным и полезным, заморозив сок или гель алое вера в формочках для льда — так у вас всегда будет прохладное средство спасения. Кубики льда помогут устранить отеки на лице, охладить кожу лица в жару, а еще обладают противовоспалительными свойствами. По необходимости достаньте кубик и протрите им кожу, но будьте осторожны: чувствительная кожа лица с непривычки может плохо отреагировать на экстремально низкую температуру. Сперва протестируйте средство на небольшом участке кожи или оберните кубик льда марлей.

Не все косметологические процедуры можно делать летом

Летом, когда больше не нужно прятаться под закрытой одеждой, хочется показать себя во всей красе. Но не любые процедуры красоты полезны в жару, и некоторые из них лучше не делать летом. К примеру, после химического пилинга для лица обновленная кожа более чувствительна к солнцу. Пилинг лучше отложить до осени, но если откладывать не хочется, уделите особое внимание защите и увлажнению кожи в первую неделю после пилинга. Что касается лазерной эпиляции, то лучше сделать ее в начале лета, пока вы еще не успели загореть: на темной коже после процедуры могут появиться светлые участки из-за разрушения лазером пигмента.

Сохранить прохладу поможет одежда из легких тканей

Весь год мы не вылезаем из любимых джинсов, но в жару с ними приходится расстаться: деним — слишком плотная ткань для такой погоды. Чтобы не перегреться, стоит пополнить гардероб парой вещей из тонких натуральных тканей. Все слышали про лен и хлопок, но вот, например, ткань под названием шамбре — отличная альтернатива дениму. Выглядит практически так же, но намного тоньше и прохладней. Так что, если не хочется расставаться с полюбившимися синими джинсами, поищите штаны или шорты из шамбре — даже в длинных брюках из такой ткани будет прохладно.

С наращиванием ресниц тоже лучше повременить

В жаркую погоду прямые солнечные лучи могут ослабить действие клея, на котором держатся накладные ресницы, поэтому стоит максимально ограничить попадание солнца на глаза с помощью очков или широкополой шляпы. Кроме того, солнцезащитный крем тоже способен повредить клей, если попадет на ресницы. Вредное воздействие оказывают и морская вода, и хлор. Поэтому, чтобы не остаться в самое неподходящее время без ресниц, с накладными ресничками стоит подождать до более прохладных времен или же озаботиться их защитой.