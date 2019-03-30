9 истин о нашем мире, которые оказались и не истинами вовсе

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Человеческие знания о мире постоянно меняются. Например, еще недавно считалось, что на Земле 4 океана, а сейчас всем известно, что 5. В суете повседневности мы не следим за тем, как развивается наука, а между тем вся та информация, которую мы когда-то накопили, стремительно устаревает.

AdMe.ru любит удивляться и удивлять других, поэтому мы нашли для вас 9 доказательств того, что мир не совсем таков, каким вам его показывали в школе.

Планеты не вращаются вокруг Солнца

В школе нас учат, что Земля вертится вокруг Солнца, но это не совсем так. Все небесные тела вращаются вокруг общего центра масс, который еще называется барицентром. Барицентр обычно находится ближе всего к объекту с наибольшей массой. В случае с Землей и Солнцем центр тяжести будет приходиться очень близко к центру Солнца. А вот если мы возьмем Юпитер и Солнце, то барицентр у них будет находиться уже за пределами Солнца, потому что масса Юпитера в 318 раз больше массы Земли.

Спартанцы не сбрасывали детей со скалы

В учебниках по истории Древнего мира писали, что спартанцы были настолько суровы, что выбрасывали хилых и некрасивых младенцев в пропасть. Авторы ссылались при этом на античного историка Плутарха. Но не так давно археологи опровергли этот миф. Они провели раскопы в ущелье Апофеты, но нашли там лишь останки взрослых в возрасте от 18 до 35 лет. Исследователи пришли к выводу, что тела принадлежат преступникам и пленникам.

Собаки не потеют через язык

В жару собаки часто высовывают язык, поэтому многие решили, что это они так потеют. На самом деле потовые железы псов находятся на подушечках лап. Однако высунутый язык действительно помогает животным охлаждаться за счет испаряющейся с него слюны.

Эверест — не самая высокая гора

Называть Эверест самой высокой горой в мире не совсем корректно: это самая высокая точка планеты. А если мы будем измерять «рост» горы от подножия, то лидером будет вулкан Мауна Кеа на Гавайях. Его высота от основания, скрытого на дне океана, достигает более 10 км. А над уровнем моря он возвышается всего на 4,5 км.

Античные статуи не белые

Мы привыкли видеть античные статуи белоснежными, но они были такими не всегда. Однажды археологи Ульрика Кох-Бринкман и Винченц Бринкман обнаружили в складках туник древних богов следы краски и предположили, что скульптуры изначально были цветными. С помощью рентгена, инфракрасного и ультрафиолетового излучений ученые подтвердили свою догадку. Затем они реконструировали статуи в их изначальном виде. Получилось непривычно и, честно говоря, «обесцвеченными» античные герои выглядели как-то благороднее, что ли.

Молния с большой долей вероятности может ударить в одно место дважды

Почему-то считается, что молния дважды не бьет в одно и то же место. Однако ученые Уильям Валин и Филип Крайдер из Института атмосферной физики при Университете Аризоны опровергли этот миф. Они изучили видеозаписи с грозами в городе Тусон за лето 1997 года и выяснили, что из 386 молний 136 ударяли в одно и то же место 2 и более раз.

Дисней не рисовал Микки-Мауса

Знаменитого Микки-Мауса, который принес славу Уолту Диснею, рисовал другой художник — Аб Айверкс. Хитовый персонаж имел предшественника — кролика Освальда. Его Дисней и Айверкс создавали вдвоем, но из-за хитро составленного заказчиком контракта лишились на него прав. Изначально Микки очень походил на Освальда и говорил голосом самого Диснея.

Хамелеон не меняет окрас, чтобы замаскироваться

Долгое время считалось, что хамелеон меняет цвет с целью маскировки. Но сейчас ученые уверены: окраска животного зависит от его настроения. Когда хамелеон зол, его цвет темнеет, а светлые тона могут служить для привлечения партнера.

Сквозняк не является причиной болезни

Открытое окно никогда не станет первопричиной болезни. Почему же сквозняк имеет такую коварную репутацию? Дело в том, что из-за переохлаждения происходит снижение местного иммунитета, что, в свою очередь, приводит к спазму сосудов. Но одного переохлаждения для того, чтобы заболеть, недостаточно — должен быть какой-то патоген (чаще всего вирус, реже — бактерия). А патогены с большим удовольствием размножаются в непроветриваемых помещениях со спертым воздухом. Именно поэтому сквозняки не только не несут серьезного вреда, но и полезны для здоровья.