9 фактов об Илье Репине, художнике, который отказался от прислуги и приучил семью спать на морозе

Талант Ильи Репина был признан при жизни, и многие известные люди считали честью позировать ему. Репину по праву принадлежит звание одного из самых талантливых портретистов и человека, который мог увидеть в каждом его суть.

Его нестандартный для того времени образ жизни многие современники не понимали. А мы в AdMe.ru подобрали самые любопытные факты из биографии неординарного живописца.

1. Вокруг его картин постоянно возникали разные истории

И. Е. Репин «Не ждали». Лев Соловьев «Монахи. Не туда заехали»

Наверное, сейчас уже никто не вспомнит, откуда появилась шуточная фраза: «Картина Репина „Приплыли“». Но авторство картины, которую так назвали в народе, не подвергалось сомнению. На самом деле картина, где изображены растерянные монахи, которые заехали на лодке в женскую купальню, называется «Монахи. Не туда заехали». Написал ее художник Лев Соловьев. По одной из версий, путаница произошла потому, что картины художников висели рядом в музее.

А вот картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» была написана настолько эмоционально, что спровоцировала «синдром Стендаля» — сильное потрясение от произведения искусства , которое может приводить к неадекватным реакциям. Иконописец Абрам Балашов в 1913 году повредил картину ножом. Удары пришлись на лицо царя. Абрам кричал: «Довольно крови, слишком много крови!»

Похожий акт вандализма случился в 2018 году, и картина до сих пор находится на реставрации.

Произведение, которое знают все, — «Бурлаки на Волге» — было дебютом художника и принесло ему славу. Репин рассказывал, что идея написания пришла к нему, когда он прогуливался по набережной Невы и поразился контрасту между бурлаками и беззаботными горожанами.

2. Был невероятным перфекционистом

Репин был настоящим перфекционистом и частенько бывал недоволен своими полотнами. Картина уже могла находиться в выставочном зале, например, Третьяковской галереи, и тогда Репин ходил туда как на работу и потихоньку исправлял недочеты. Третьяков был в ярости, по его мнению, после правок картины выглядели хуже. Он запретил художнику приближаться к полотнам в музее.

Но позже, когда нужно было действительно поправить картину — портрет Льва Толстого, Репина просто побоялись приглашать. Третьяков опасался, что Репин переделает все заново. Поэтому несколько нужных мазков владелец галереи сделал сам.

3. Часто шокировал людей своим образом жизни

Илья Репин с матерью и младшим братом.

Есть от души и спать в теплой постели после тяжких трудов — это было не свойственно Репину. Мало того, по примеру второй жены он стал ярым вегетарианцем. И так питалась не только вся его семья, но и гости дома. Спать он предпочитал либо на улице, либо в очень холодной комнате. И конечно, не один — семейство, включая детей, должно было быть рядом. Для всех были сшиты специальные спальные мешки из меха. «В холодной спали и папа, и мама, и наутро у папы замерзали усы, а снежок сыпался в окно прямо нам на лица», — вспоминала дочь художника.

Будучи у Репина, гости нервничали и прятались по углам, чтобы поесть. Все потому, что художник убеждал их, что трава и отвары из нее — прекрасное средство для здоровья. После нескольких визитов друзья понимали, что еду надо привозить с собой, но скрывать тот факт, что она у них есть.

Забавная история на эту тему была связана с Буниным. Писатель долго мечтал позировать Репину, но, когда приехал, очень расстроился. Он сбежал уже через полчаса, потому что понял, что такого режима он просто не выдержит. Ведь Бунин был гурманом и ценителем удобств.

«Я с радостью поспешил к нему: ведь какая это была честь — быть написанным Репиным! И вот приезжаю, дивное утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме — окна настежь. Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, и говорит: „Вот тут я буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как господь бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже ваш проклятый табак скоро бросите“. Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедля спешить назад, на вокзал — страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, вскочил в вагон, а из Петербурга послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызвали в Москву!» Иван Бунин

Иван Бунин.

4. Отношения с Маяковским и «взаимные» портреты

Живописец восхищался творчеством и личностью поэта. И конечно, Репин мечтал написать Маяковского. Но, когда поэт вошел, художник удивился и закричал: «Что вы сделали?!» Перед позированием Маяковский просто зашел в парикмахерскую и побрился наголо. А Репин считал его волосы «вдохновенными» и ужасно разочаровался. В итоге он сделал набросок, но портрет так и не был написан. «Я хотел изобразить вас народным трибуном, а вы...»

Зато Маяковский нарисовал Репина. Это было несколько карикатурных эскизов, и, несмотря на то что он подчеркнул признаки старости, художник остался доволен портретом.

Владимир Маяковский.

5. Репин был обеспеченным, но славился своей прижимистостью

Репин не имел недостатка в заказах и считался обеспеченным человеком. Но в то же время друзья знали его как экономную или даже прижимистую личность. Значительные траты не приветствовал он и в семье. Сам же он мог экономить на мелочах, например приезжать по делам в город только очень ранним утром, потому что билеты стоили в это время в 2 раза дешевле.

При этом он не жалел денег на благотворительность.

6. Интересные объединения с другими художниками

И. К. Айвазовский, И. Е. Репин «Прощание Пушкина с морем».

Репин был в хороших отношениях с другими художниками, не соперничал с ними, не плел интриг. И считал честью совместную работу. Как, например, сотрудничество с Айвазовским. Считается, что Айвазовский пригласил Репина написать вместе картину «Прощание Пушкина с морем» . Он полагал, что сам слаб в портрете, а вот море — полностью его стихия.

Репин рассказывал об этом: «Дивное море написал Айвазовский. И я удостоился намалевать там фигурку».

7. Был простым и незаносчивым человеком и установил удивительные отношения с прислугой

Приезжая к Репину, многие гости удивлялись его необычным отношениям с прислугой. У его служащих не было привычных обязанностей — они не помогали одеваться и не прислуживали за столом. Люди приходили к нему как на работу в определенное время, а потом уходили домой. В доме повсюду висели плакаты: «Не ждите прислугу, ее нет», «Снимайте пальто и калоши сами!», «Открывайте дверь в столовую сами!»

Кроме того, художник приглашал работников за стол, что для России того времени было очень странным поступком.

«Прислуги по этикету „Пенатов“ не было. Круглый стол, за которым сидели обедающие и стояли приборы, был неподвижен, зато тот, на котором стояли яства (исключительно вегетарианские), был снабжен ручками, и каждый из присутствующих мог повернуть его, потянув за ручку, и таким образом поставить перед собою любое из кушаний. Так как народу было много, то не обходилось без курьезов: захочет Чуковский соленых рыжиков, вцепится в „карусель“, тянет рыжики к себе, а в это время футуристы мрачно стараются приблизить к себе целую кадушечку кислой капусты, вкусно пересыпанной клюквой и брусникой». Давид Бурлюк

8. Но мог своеобразно отомстить за обиду

Женой Репина стала младшая дочь архитектора Шевцова, Вера, их семья жила по соседству. Но поначалу считалось, что Репин увлекся старшей сестрой Софьей. Он писал ее портреты, и они очень точно отражали ее молодость и красоту. Но однажды по причинам, которые так никто и не узнал, Репин поссорился со своей моделью.

Отомстил он ей нестандартно. Взяв портрет, где она была изображена одетой в легкое платье и держала в руках веер, он нарисовал сверху одеяние монахини, оставив прежним только лицо. Этот факт подтвердила рентгенограмма.

9. Всю жизнь ему приписывали то, что он притягивает мистические события

И. Е. Репин «Бурлаки на Волге».

Одна из мистических вещей, связанных с Репиным, — это то, что многие его модели погибали после написания портретов. «Жертвами Репина» называли Мусоргского, Писемского, Пирогова, актера Мерси д’Аржанто, Федора Тютчева. И даже натурщиков картины «Бурлаки на Волге», которые считались абсолютно здоровыми.

Но «плохой глаз» был не только у Репина, он тоже страдал от своей работы. Однажды он написал картину «Мужик с дурным глазом». Натурщиком для портрета выступил дальний родственник Репина, Иван Радов, ювелир. Этот мужчина слыл в городе колдуном. После того как живописец написал портрет Радова, он сразу заболел. «Я подцепил в селе проклятую лихорадку, — жаловался Репин. — Возможно, моя болезнь связана с этим колдуном. Силу этого человека я сам испытал, притом дважды».

И. Е. Репин «Мужик с дурным глазом».